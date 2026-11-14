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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली-NCR में PUC टेस्ट होगा टैंपर-प्रूफ, अब नहीं चलेगी धांधली

दिल्ली-NCR में PUC टेस्ट होगा टैंपर-प्रूफ, अब नहीं चलेगी धांधली

दिल्ली-NCR में PUC जांच के लिए नई टैंपर-प्रूफ तकनीक लाई जाएगी. मशीन की रीडिंग सीधे सरकारी सर्वर पर जाएगी और उसमें छेड़छाड़ करना मुश्किल होगा. आइये जानते हैं ये कैसे काम करने वाला है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Nov 2026 12:03 PM (IST)
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दिल्ली-NCR में गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट बनवाते समय अब सिर्फ मशीन की रीडिंग देखकर काम नहीं चलेगा. सरकार ऐसी तकनीक लाने की तैयारी कर रही है, जिससे टेस्ट के नतीजों में छेड़छाड़ करना मुश्किल हो जाएगा. यानी गाड़ी से कितना धुआं निकल रहा है, मशीन जो रीडिंग देगी वही सीधे सरकारी सर्वर तक पहुंचेगी. PUC सेंटर पर बैठा कर्मचारी या उसका कंप्यूटर इस आंकड़े को अपनी मर्जी से बदल नहीं पाएगा.

इस नई व्यवस्था की शुरुआत दिल्ली-NCR से होगी. इसके बाद इसे देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जाएगा. सरकार का मकसद PUC जांच को ज्यादा भरोसेमंद बनाना और फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने की गुंजाइश खत्म करना है.

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मशीन में लगेगी सिक्योरिटी चिप?
नई व्यवस्था में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जांच करने वाली मशीनों में एक खास सिक्योरिटी चिप लगाई जाएगी. इसे TPM 2.0 कहा जाता है. ये चिप हर टेस्ट की रीडिंग को डिजिटल तरीके से साइन करेगी.

मतलब मशीन जब गाड़ी के धुएं की जांच करेगी तो उसके नतीजे पर डिजिटल पहचान दर्ज हो जाएगी. इसके बाद मशीन अपने SIM या eSIM कनेक्शन से ये जानकारी सीधे सरकारी PUCC सर्वर पर भेजेगी. इसका फायदा ये होगा कि PUC सेंटर का कंप्यूटर सिर्फ गाड़ी की जानकारी भरने, टेस्ट शुरू करने और सर्टिफिकेट प्रिंट करने के काम आएगा. वो मशीन की असली रीडिंग को बदल नहीं सकेगा.

मशीन से छेड़छाड़ की तो क्या होगा?
नए नियमों में मशीन की सुरक्षा को लेकर भी सख्ती की गई है. अगर कोई व्यक्ति मशीन को बिना अनुमति खोलने, उसके सॉफ्टवेयर में बदलाव करने या बाहरी कमांड के जरिए रीडिंग से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, तो मशीन अलर्ट देगी.

ऐसी स्थिति में मशीन आगे की जांच और डिजिटल साइनिंग रोक देगी. दोबारा टेस्ट शुरू करने से पहले उपकरण की जांच और पुष्टि करनी होगी. इसके अलावा टेस्ट के दौरान मशीन की लाइव रीडिंग स्क्रीन पर नहीं दिखाई जाएगी. इससे ऑपरेटर के लिए जांच के बीच आंकड़ों को प्रभावित करना मुश्किल होगा. नए मानकों के मुताबिक, अगर जांच में ऑक्सीजन का स्तर 5% या उससे ज्यादा आता है, तो टेस्ट रद्द करके दोबारा जांच करनी होगी.

कितनी देर चलेगा PUC टेस्ट?
नई व्यवस्था में जांच की प्रक्रिया को भी ज्यादा सख्त बनाने का प्रस्ताव है. हर टेस्ट कम से कम 60 सेकेंड तक चलेगा. आखिरी 10 सेकेंड में दर्ज रीडिंग का औसत निकालकर उसे अंतिम नतीजा माना जाएगा. अब हर वैध टेस्ट का रिकॉर्ड सरकारी सर्वर पर भेजना होगा, चाहे गाड़ी जांच में पास हो या फेल. इससे किसी गाड़ी के फेल होने पर उसका रिकॉर्ड छिपाना या बिना सही जांच के पास दिखाना आसान नहीं होगा.

कहां- कहां लगेगी ये व्यवस्था?
सरकार पहले दिल्ली-NCR के PUC सेंटरों में इस तकनीक को लागू करेगी. कुछ केंद्रों पर इसकी शुरुआती टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है. इसके बाद इसे दूसरे शहरों और NCAP के तहत आने वाले इलाकों में लागू किया जाएगा.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 14 Nov 2026 12:03 PM (IST)
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