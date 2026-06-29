हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPM-FCT Scheme: क्या है पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट? जानें जन्म से लेकर जवानी तक ट्रैक होगा हर बच्चा

PM-FCT Scheme: क्या है पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट? जानें जन्म से लेकर जवानी तक ट्रैक होगा हर बच्चा

Child Welfare Scheme:केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम फैमिली केयर ट्रैकर शुरू किया है.यह डिजिटल सिस्टम जरूरतमंद परिवारों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद करेगा.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 29 Jun 2026 07:23 PM (IST)
Preferred Sources

PM Family Care Tracker: अक्सर सरकारी योजनाओं का फायदा सही समय पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है. कई बार डॉक्यूमेंट्स की कमी या कई अन्य गड़बड़ीयों के कारण लोग सरकारी सुविधाओं से दूर रह जाते हैं. आमतौर पर देखा जाता है कि गर्भवती महिला, छोटे बच्चे और नवजात शिशु को समय रहते स्वास्थ्य, पोषण और अन्य जरूरी सरकारी सेवाएं उन्हें नहीं मिल पाती है.

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका नाम पीएम फैमिली केयर ट्रैकर (PM-FCT) है. यह एक ऐसा डिजिटल सिस्टम प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा समय रहते उपलब्ध कराना है. आइए जानते हैं पीएम फैमिली केयर ट्रैकर के बारें में विस्तार से.....

क्या है PM-FCT?

PM-FCT जिसे पीएम फैमिली केयर ट्रैकर के रूप में जाना जाता है. यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक की उसकी पूरी जानकारी एक जगह जोड़कर रखा जाएगा. पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बच्चे की स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग का डेटा एक साथ जोड़ा जाएगा. यह जरूरतमंद लोगों पर लगातार नजर रखने में मदद करेगा, ताकि किसी को भी सहायता मिलने में देरी न हो. 

Tax Rules: पति-पत्नी आपस में गिफ्ट करें शेयर तो क्या होगा, क्या लगेगा टैक्स? ITR के इन नियमों का रखें खास ध्यान

PM-Family Care Tracker के फायदे 

  • अगर किसी बच्चे का पोलियो या कोई जरूरी टीका छूट जाता है, तो स्वास्थ्य विभाग को तुरंत इसकी सूचना मिल जाएगी.
  • अगर कोई बच्ची चौथी क्लास तक पढ़ने के बाद पांचवीं क्लास में दाखिला नहीं लेती है, तो स्कूल और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया जाएगा.
  • कुपोषित से जूझ रहे बच्चों और देखभाल की जरूरत वाले बच्चों की पहचान भी की जाएगी.
  • जरुरतमन्द परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद करना। 

किन योजनाओं की जानकारी ट्रैक होगी?

  • मातृत्व सहायता योजनाएं
  • टीकाकरण कार्यक्रम
  • पोषण योजनाएं
  • शिक्षा से जुड़ी सहायता 

पीएम फैमिली केयर ट्रैकर में जन्म पंजीकरण संख्या को एक यूनिक पहचान के तौर में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि हर बच्चे का रिकॉर्ड आसानी से ट्रैक किया जा सके. 

Train News: ट्रेन टिकट में बदलाव करना चाहते हैं? जानिए क्या-क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं

Published at : 29 Jun 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Utility News Child Welfare PM-Family Care Tracker PM-FCT Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
PM-FCT Scheme: क्या है पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट? जानें जन्म से लेकर जवानी तक ट्रैक होगा हर बच्चा
क्या है पीएम फैमिली केयर ट्रैकर प्रोजेक्ट? जानें जन्म से लेकर जवानी तक ट्रैक होगा हर बच्चा
यूटिलिटी
LPG: गैस सिलेंडर लीक होने पर बुलबुले देखने के लिए नोजल में पानी डालना पड़ सकता है भारी, जानिए क्यों
LPG: गैस सिलेंडर लीक होने पर बुलबुले देखने के लिए नोजल में पानी डालना पड़ सकता है भारी, जानिए क्यों
यूटिलिटी
Train News: वाराणसी से साबरमती तक अब सुपरफास्ट सफर, रेलवे ने शुरू की नई ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग
वाराणसी से साबरमती तक अब सुपरफास्ट सफर, रेलवे ने शुरू की नई ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग
यूटिलिटी
भीषण गर्मी में कूलर की कीमत पर मिलेगा AC, साथ में 10 साल की वारंटी, दिन का खर्च सिर्फ 30 रुपए
भीषण गर्मी में कूलर की कीमत पर मिलेगा AC, साथ में 10 साल की वारंटी, दिन का खर्च सिर्फ 30 रुपए
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: दिल्ली बना 50°C का तंदूर! IMD की खतरनाक वार्निंग ABPLIVE
bBollywood News: 'वाराणसी' को लेकर चर्चाएं तेज, एक बार फिर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी! (29.06.26)
YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
19 साल बाद Emraan Hashmi की धमाकेदार वापसी! Awarapan 2 Teaser ने बढ़ाई फैंस का एक्साइटमेंट
Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
विश्व
PM मोदी ने ईद अल- अदहा पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी मुबारकबाद, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
PM मोदी ने ईद पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी बधाई, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर: परिवार से मिले BJP विधायक आनंद मिश्रा, बोले- 'STF को बुलाने का निर्णय…'
भरत तिवारी एनकाउंटर: परिवार से मिले BJP विधायक आनंद मिश्रा, बोले- 'STF को बुलाने का निर्णय…'
क्रिकेट
तय हो गई काव्या मारन की शादी! कौन है दुल्हा, कब और कहां होंगे फंक्शन? जानिए A टू Z डिटेल 
तय हो गई काव्या मारन की शादी! कौन है दुल्हा, कब और कहां होंगे फंक्शन? जानिए A टू Z डिटेल 
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
इंडिया
Explained: क्या 'परफेक्ट मर्डर कॉन्सेप्ट' खत्म हुआ? 2 हफ्ते में अलग-अलग जगह 3 बड़े जुर्म, लेकिन 15 घंटे में पकड़ाए सभी आरोपी!
क्या 'परफेक्ट मर्डर कॉन्सेप्ट' खत्म? 2 हफ्ते में 3 बड़े जुर्म, कैसे 15 घंटे में धराए सभी आरोपी
इंडिया
Tamil Nadu Politics:'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
इंडिया
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण पर बड़ा बदलाव, विधानसभा से पास हुए दो अहम बिल
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण पर बड़ा बदलाव, विधानसभा से पास हुए दो अहम बिल
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget