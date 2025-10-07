हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCare Business: भारत में तेजी से बढ़ रहे बुजुर्ग तो खुले ये बिजनेस ऑप्शंस, जानें कैसे पैसा कमा सकते हैं आप?

Care Business: भारत में तेजी से बढ़ रहे बुजुर्ग तो खुले ये बिजनेस ऑप्शंस, जानें कैसे पैसा कमा सकते हैं आप?

भारत में परिवार की बदलती दशा को देखते हुए बाजार ने उसमें एक नया कारोबार ढूंढ लिया है. जी हां, अब केयर बिजनेस अब लोगों की कमाई का बड़ा जरिया बन गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 07 Oct 2025 09:02 AM (IST)
Preferred Sources

बुढ़ापा बड़ी खराब चीज है आपने कई लोगों को ये बात कहते सुना होगा. लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल, बुढ़ापे में इंसान के पास जीवन भर कमाया पैसा तो हो सकता है लेकिन लोग नहीं होते. साथ ही बदलते समय के साथ ये परिवारों का ढांचा और रिश्ते सभी बदलते जा रहे हैं.

ऐसे में भारत में बुजुर्गों की स्थिति और भी बुरी है. युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में अब बुजुर्गों की आबादी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है. ऐसे में उन्हें किसी और चीज की नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट, अच्छी सेहत, किसी ख्याल रखने और दो पल बात करने वाले की जरूरत होती है. इसलिए आजकल बुजुर्गों की जरूरत को मार्केट ने कारोबार का रूप दे दिया है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

भारत में कितनी हैं बुजुर्गों की आबादी?

UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी तकरीबन 41% बुजुर्ग लोग हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक इनकी संख्या दुगनी तेजी से बढ़कर भारत की पूरी आबादी का 20% होने के आसार है. इसी बीच सबसे चिंताजनक बात ये है कि इनमें से अधिकतर लोग अब अकेले रह गए हैं और उन्हें किसी सहारे और केयर पर्सन की जरूरत है.

बुजुर्गों की देखभाल कैसे बना बिजनेस?

बदलते समय के साथ समाज भी बदलता जा रहा है. गांव के युवा अब शहर आकर और शहर के युवा बाहर देश और दूसरे राज्यों में जाकर कमाने में व्यस्त हो गए हैं जिस कारण उनके बूढ़े मां बाप घर में अकेले रह गए हैं.  इतना ही नहीं बुढ़ापे में इंसान को बचपन जैसी देखभाल और प्यार की जरूरत होती है, जिसके लिए उनके साथ किसका होना बेहद जरूरी है. ऐसे में परिवार के लोग साथ नहीं रह पाते तो वह घर के बुजुर्गों के लिए केयर पर्सन रख देते हैं और ऐसे ही ये बनता है बिजनेस.

कैसे होती है इनकम?

आजकल बुजुर्गों की केयर करना एक बिजनेस मॉडल भी बन गया है. ये बिजनेस करने वाले लोगों को इससे इनकम भी मिलती है.

होम केयर : शहर में बुजुर्गों के लिए बने होम केयर सेंटर घंटे के हिसाब से 300-600 रूपये या पर डे 1000 रूपये चार्ज करते हैं. इसके अलावा कई जगहों पर इसका चार्ज 15 से 50 हजार तक भी हो सकता है.

नर्सिंग होम: इसके अलावा नर्सिंग होम भी बिजनेस आइडिया के तौर पर काफी चलन में है. कई लोग अपने घर के बुजुर्गों को यह देखभाल के लिए छोड़ जाते हैं. यहां पर मंथली केयरटेकिंग चार्ज 30 हजार से 1.5 लाख तक हो सकता है. इसके अलावा बुजुर्गों के लिए मिलने वाले गैजेट्स का बिजनेस भी काफी अच्छा है. इसमें उनके लिए व्हीलचेयर, वॉकर जैसी चीजें बेचने या किराए पर देने से भी कमाई की जा सकती है.

कितना करना होगा इन्वेस्टमेंट?

शुरुआत में आपको पाने जेब से पैसा जरूर लगाना पड़ेगा लेकिन बाद में अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलेगा. इसके लिए सबसे पहले आपको नर्सिंग होम या केयर होम के लिए जगह का रजिस्ट्रेशन कराना और लाइसेंस लेना होगा. इसके बाद वह ऑफिस सेटअप करना होगा. फिर अपने केयर होम का एडवरटाइजमेंट और प्रमोशन करना होगा ताकि ज्यादा लोग उसे जान सकें. इसके बाद वर्किंग कैपिटल पर भी आपको खुद ही इन्वेस्ट करना होगा. तो कुल मिलकर इसमें आपका 75 हजार से 1 लाख 75 हजार का खर्च आ जाएगा.

इसे भी पढ़ें: किसी राज्य में कितने चरणों में होगा चुनाव, कैसे तय करता है चुनाव आयोग; क्या है फार्मूला?

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 07 Oct 2025 09:02 AM (IST)
Tags :
Old Age Homes Nursing Centre Old People In India Care Business Model
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Shilpa Shetty Fraud Case: शिल्पा शेट्टी से 60 करोड़ धोखाधड़ी मामले में पूछताछ | Breaking | ABP News
BJP Infighting: Azamgarh थाने में BJP के दो गुटों में मारपीट, Video वायरल!
Bihar Floods: पूर्वी चंपारण में बाढ़ का कहर, 2 दर्जन घर डूबे
Coal Mine Blast: CHHATTISGARH में COAL MINE में धमाका, 8 मजदूर घायल
Bihar Elections: Asaduddin Owaisi का Tejashwi Yadav पर बड़ा हमला, दी गंभीर चेतावनी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
बिहार में कांटे की टक्कर? 4 सर्वे दे रहे 440 वोल्ट का झटका, जानें किस ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, आज भी 60 जिलों में बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की चेतावनी
विश्व
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
हर साल नई दुल्हन... 15 रानियों और 30 बच्चों के साथ अबू धाबी पहुंचा किंग तो देखते रह गए शेख, जानें कौन है ये राजा
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
वनडे क्रिकेट के पांच बड़े सूरमा, टेस्ट में डेब्यू ही नहीं कर पाए, लिस्ट में भारत का सुपरस्टार प्लेयर भी शामिल
बॉलीवुड
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती अगर...
क्या एनिमल में बॉबी देओल ने रणबीर को किया ओवरशैडो? एक्टर बोले- मेरे 15 मिनट की कोई वैल्यू नहीं होती...
यूटिलिटी
Bihar Election: सिर्फ एक कॉल पर कनेक्ट होगा BLO, चुनाव आयोग ने जारी कर दिया स्पेशल नंबर
सिर्फ एक कॉल पर कनेक्ट होगा BLO, चुनाव आयोग ने जारी कर दिया स्पेशल नंबर
लाइफस्टाइल
पहली बार रखने जा रहीं करवाचौथ का व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी दिक्कत
पहली बार रखने जा रहीं करवाचौथ का व्रत तो इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं होगी दिक्कत
यूटिलिटी
Bihar Election 2025: वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
वोटर कार्ड भूल गए तो कैसे बता सकते हैं अपनी वोटर आइडेंटिटी? ये 12 डॉक्यूमेंट्स आएंगे काम
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget