बुढ़ापा बड़ी खराब चीज है आपने कई लोगों को ये बात कहते सुना होगा. लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल, बुढ़ापे में इंसान के पास जीवन भर कमाया पैसा तो हो सकता है लेकिन लोग नहीं होते. साथ ही बदलते समय के साथ ये परिवारों का ढांचा और रिश्ते सभी बदलते जा रहे हैं.

ऐसे में भारत में बुजुर्गों की स्थिति और भी बुरी है. युवाओं का देश कहे जाने वाले भारत में अब बुजुर्गों की आबादी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है. ऐसे में उन्हें किसी और चीज की नहीं बल्कि इमोशनल सपोर्ट, अच्छी सेहत, किसी ख्याल रखने और दो पल बात करने वाले की जरूरत होती है. इसलिए आजकल बुजुर्गों की जरूरत को मार्केट ने कारोबार का रूप दे दिया है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

भारत में कितनी हैं बुजुर्गों की आबादी?

UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी तकरीबन 41% बुजुर्ग लोग हैं. इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक इनकी संख्या दुगनी तेजी से बढ़कर भारत की पूरी आबादी का 20% होने के आसार है. इसी बीच सबसे चिंताजनक बात ये है कि इनमें से अधिकतर लोग अब अकेले रह गए हैं और उन्हें किसी सहारे और केयर पर्सन की जरूरत है.

बुजुर्गों की देखभाल कैसे बना बिजनेस?

बदलते समय के साथ समाज भी बदलता जा रहा है. गांव के युवा अब शहर आकर और शहर के युवा बाहर देश और दूसरे राज्यों में जाकर कमाने में व्यस्त हो गए हैं जिस कारण उनके बूढ़े मां बाप घर में अकेले रह गए हैं. इतना ही नहीं बुढ़ापे में इंसान को बचपन जैसी देखभाल और प्यार की जरूरत होती है, जिसके लिए उनके साथ किसका होना बेहद जरूरी है. ऐसे में परिवार के लोग साथ नहीं रह पाते तो वह घर के बुजुर्गों के लिए केयर पर्सन रख देते हैं और ऐसे ही ये बनता है बिजनेस.

कैसे होती है इनकम?

आजकल बुजुर्गों की केयर करना एक बिजनेस मॉडल भी बन गया है. ये बिजनेस करने वाले लोगों को इससे इनकम भी मिलती है.

होम केयर : शहर में बुजुर्गों के लिए बने होम केयर सेंटर घंटे के हिसाब से 300-600 रूपये या पर डे 1000 रूपये चार्ज करते हैं. इसके अलावा कई जगहों पर इसका चार्ज 15 से 50 हजार तक भी हो सकता है.

नर्सिंग होम: इसके अलावा नर्सिंग होम भी बिजनेस आइडिया के तौर पर काफी चलन में है. कई लोग अपने घर के बुजुर्गों को यह देखभाल के लिए छोड़ जाते हैं. यहां पर मंथली केयरटेकिंग चार्ज 30 हजार से 1.5 लाख तक हो सकता है. इसके अलावा बुजुर्गों के लिए मिलने वाले गैजेट्स का बिजनेस भी काफी अच्छा है. इसमें उनके लिए व्हीलचेयर, वॉकर जैसी चीजें बेचने या किराए पर देने से भी कमाई की जा सकती है.

कितना करना होगा इन्वेस्टमेंट?

शुरुआत में आपको पाने जेब से पैसा जरूर लगाना पड़ेगा लेकिन बाद में अच्छा रिटर्न भी देखने को मिलेगा. इसके लिए सबसे पहले आपको नर्सिंग होम या केयर होम के लिए जगह का रजिस्ट्रेशन कराना और लाइसेंस लेना होगा. इसके बाद वह ऑफिस सेटअप करना होगा. फिर अपने केयर होम का एडवरटाइजमेंट और प्रमोशन करना होगा ताकि ज्यादा लोग उसे जान सकें. इसके बाद वर्किंग कैपिटल पर भी आपको खुद ही इन्वेस्ट करना होगा. तो कुल मिलकर इसमें आपका 75 हजार से 1 लाख 75 हजार का खर्च आ जाएगा.

