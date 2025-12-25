एक्सप्लोरर
क्या आप भी जमकर देखते हैं पाइरेटेड मूवी, जानें ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
Movie Piracy Rules: अगर आप फ्री में पाइरेटेड मूवी देखते हैं. तो यह कानूनन अपराध है. सिनेमा अधिनियम के तहत इसमें जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है. इसलिए सावधान रहना जरूरी है.
आज के वक्त में फिल्म देखने का तरीका काफी बदल चुका है. अब सिर्फ थिएटर ही नहीं बल्कि डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म पर भी नई फिल्में रिलीज होती हैं. कई लोग इन ऐप्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और थिएटर में जाकर भी फिल्में देखते हैं. इसके बावजूद एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मुफ्त में मूवी देखने के चक्कर में पाइरेटेड कंटेंट का सहारा लेता है.
1/6
2/6
Published at : 25 Dec 2025 01:02 PM (IST)
Tags :Movie Piracy Utility News Copyright Act
यूटिलिटी
6 Photos
रोडवेज बस का टिकट खरीदते ही हो जाता है 7.5 लाख का बीमा, क्या ये नियम जानते हैं आप?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion