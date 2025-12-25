क्या आप भी जमकर देखते हैं पाइरेटेड मूवी, जानें ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?

भारत में पाइरेसी पर Copyright Act 1957 के तहत कार्रवाई होती है. इस कानून की धारा 63 के अनुसार, किसी फिल्म या कंटेंट की अवैध कॉपी बनाना, डाउनलोड करना या शेयर करना अपराध है. इसमें सजा सिर्फ वेबसाइट चलाने वालों को ही नहीं, बल्कि जानबूझकर देखने वालों को भी हो सकती है.