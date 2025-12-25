हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीक्या आप भी जमकर देखते हैं पाइरेटेड मूवी, जानें ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?

क्या आप भी जमकर देखते हैं पाइरेटेड मूवी, जानें ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?

Movie Piracy Rules: अगर आप फ्री में पाइरेटेड मूवी देखते हैं. तो यह कानूनन अपराध है. सिनेमा अधिनियम के तहत इसमें जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है. इसलिए सावधान रहना जरूरी है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 25 Dec 2025 01:02 PM (IST)
Movie Piracy Rules: अगर आप फ्री में पाइरेटेड मूवी देखते हैं. तो यह कानूनन अपराध है. सिनेमा अधिनियम के तहत इसमें जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है. इसलिए सावधान रहना जरूरी है.

आज के वक्त में फिल्म देखने का तरीका काफी बदल चुका है. अब सिर्फ थिएटर ही नहीं बल्कि डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म पर भी नई फिल्में रिलीज होती हैं. कई लोग इन ऐप्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और थिएटर में जाकर भी फिल्में देखते हैं. इसके बावजूद एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो मुफ्त में मूवी देखने के चक्कर में पाइरेटेड कंटेंट का सहारा लेता है.

1/6
पाइरेटेड मूवी देखने या डाउनलोड करने को लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं. लेकिन कानून इसे गंभीर अपराध मानता है. चाहे फिल्म थिएटर में चल रही हो या OTT पर स्ट्रीम हो रही हो. बिना परमिशन उसे देखना, डाउनलोड करना या शेयर करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है.
पाइरेटेड मूवी देखने या डाउनलोड करने को लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं. लेकिन कानून इसे गंभीर अपराध मानता है. चाहे फिल्म थिएटर में चल रही हो या OTT पर स्ट्रीम हो रही हो. बिना परमिशन उसे देखना, डाउनलोड करना या शेयर करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है.
2/6
भारत में पाइरेसी पर Copyright Act 1957 के तहत कार्रवाई होती है. इस कानून की धारा 63 के अनुसार, किसी फिल्म या कंटेंट की अवैध कॉपी बनाना, डाउनलोड करना या शेयर करना अपराध है. इसमें सजा सिर्फ वेबसाइट चलाने वालों को ही नहीं, बल्कि जानबूझकर देखने वालों को भी हो सकती है.
भारत में पाइरेसी पर Copyright Act 1957 के तहत कार्रवाई होती है. इस कानून की धारा 63 के अनुसार, किसी फिल्म या कंटेंट की अवैध कॉपी बनाना, डाउनलोड करना या शेयर करना अपराध है. इसमें सजा सिर्फ वेबसाइट चलाने वालों को ही नहीं, बल्कि जानबूझकर देखने वालों को भी हो सकती है.
Published at : 25 Dec 2025 01:02 PM (IST)
Tags :
Movie Piracy Utility News Copyright Act

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल को अब BJP का प्रेरणा स्थल देगा कड़ी टक्कर । Ataj Jayanti
BMC Election से Raj Thackeray के नेता के इस नेता के पोस्ट ने मचा दिया चुनावी मैदान में तहलका
Unnao Rape Case की पीड़िता पर ऑन कैमरा कैद हो गई राजभर की खिलखिलाती 'बेशर्म हंसी'
BSP के स्मारक, SAPA के पार्क मॉडल के बाद BJP के प्रेरणा स्थल की हो गई एंट्री
Christmas के मौके पर PM Modi कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे । Breaking News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
अटल जी ने ममता बनर्जी की मां से आखिर क्यों कहा था- 'आपकी बेटी बहुत तंग करती है'
महाराष्ट्र
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
न महायुति न MVA... शरद पवार और अजित पवार फिर बनाएंगे एक NCP? बैठक के बाद से सियासी हलचल तेज
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
चीन ने पाकिस्तान को आखिर कितने J-10C लड़ाकू विमान दिए, रिपोर्ट में हो गया खुलासा, क्या राफेल को दे सकते हैं टक्कर?
स्पोर्ट्स
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
वड़ा पाव खाने का मिला ऑफर, रोहित शर्मा का रिएक्शन वायरल! विजय हजारे ट्रॉफी का वीडियो वायरल
टेलीविजन
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी डांस की वजह से हुईं ट्रोल, एक्टर बोले- वो बिना फिल्टर हैं, मुझे पसंद है
बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना की पत्नी डांस की वजह से हुईं ट्रोल, एक्टर बोले- वो बिना फिल्टर हैं, मुझे पसंद है
हेल्थ
दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आना हो सकता है नार्कोलेप्सी बीमारी का संकेत, जानें इसके लक्षण और लाइफस्टाइल केयर
दिन में जरूरत से ज्यादा नींद आना हो सकता है नार्कोलेप्सी बीमारी का संकेत, जानें इसके लक्षण और लाइफस्टाइल केयर
यूटिलिटी
1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये नियम, आज ही जान लें अपने फायदे की बात
1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये नियम, आज ही जान लें अपने फायदे की बात
जनरल नॉलेज
IAS Tina Dabi Controversy: टीना डाबी को रील स्टार क्यों कहने लगे स्टूडेंट्स, ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
टीना डाबी को रील स्टार क्यों कहने लगे स्टूडेंट्स, ऐसा करने पर कितनी मिलती है सजा?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget