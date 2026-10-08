टोल पर बंपर छूट, फास्टैग Annual Pass को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम

टोल पर फास्टैग के एनुअल पास को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम बनाए हैं. सरकार ने टोल प्लाजा के पास रहने वाले स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत देने के लिए सालाना लोकल पास और रियायती दरों से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इस नई व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को बेहद कम निश्चित शुल्क पर मासिक या सालाना पास की सुविधा दी जाएगी.

सरकार ने बताया है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना, टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करना और FASTag के जरिए लोकल पास जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाना है.