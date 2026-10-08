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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीटोल पर बंपर छूट, फास्टैग Annual Pass को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम

टोल पर बंपर छूट, फास्टैग Annual Pass को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 08 Oct 2026 03:33 PM (IST)
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टोल पर फास्टैग के एनुअल पास को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियम बनाए हैं. सरकार ने टोल प्लाजा के पास रहने वाले स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत देने के लिए सालाना लोकल पास और रियायती दरों से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं.  इस नई व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को बेहद कम निश्चित शुल्क पर मासिक या सालाना पास की सुविधा दी जाएगी.

सरकार ने बताया है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना, टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों को खत्म करना और FASTag के जरिए लोकल पास जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाना है.

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(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 08 Oct 2026 03:33 PM (IST)
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