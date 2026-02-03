बजट में मुफ्त LPG सिलेंडर के लिए भी हुआ है बड़ा ऐलान, जानें कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?

Free LPG Cylinder: 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया गया. जहां बजट में अलग-अलग तबकों से आने वाले लोगों को लेकर उन्होंने योजनाओं की जानकारी दी. तो वही खास तौर पर महिलाओं के हितों का भी ध्यान रखा गया. देश में आज भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो मिट्टी के चूल्हों पर लकड़ी से खाना बनाती हैं.

उन्हें इस परेशानी से निजात देने के लिए बजट में अलग से फ्री सिलेंडर को लेकर रकम आंवटित की गई. बजट 2026-27 में गरीब परिवारों तक LPG पहुंचाने के लिए अलग संसाधन तय किए गए. सरकार की इस योजना फायदा किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा जान लीजिए

बजट में LPG के लिए क्या बदला?

इस बार बजट में गरीब घरों को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 9200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह रकम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को और मजबूत बनाने के लिए रखी गई है. इसके साथ 1500 करोड़ रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए तय किए गए हैं. जिससे सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचे. गरीब जरूरतमंद महिलाओं के एलपीजी कनेक्शन लेने में किसी तरह की आर्थिक रुकावट न रहे इसका सरकार ध्यान रख रही है. बता दें योजना के तहत डिपॉजिट फ्री कनेक्शन दिया जाता है. जिससे शुरुआती खर्च लगभग जीरो हो जाता है.

उज्ज्वला योजना से कैसे मिलता है लाभ?

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10.41 करोड़ से ज्यादा परिवारों को LPG कनेक्शन मिल चुका है. नए बजट प्रावधान के बाद टारगेट है कि इस संख्या में और इजाफा हो. इस योजना में लाभार्थियों को सिलेंडर, रेगुलेटर, पाइप, चूल्हा और इंस्टॉलेशन जैसी जरूरी चीजें बिना प्री-पेमेंट मिलती हैं. तो वहीं कई राज्यों में पहली रिफिल भी मुफ्त दी जाती है. इसके अलावा सिलेंडर रिफिल पर सब्सिडी का लाभ भी मिलता है. जिससे बाद में गैस भरवाने का खर्च कम महसूस होता है. इससे गरीब परिवार आसानी से LPG का इस्तेमाल कर पाते हैं.

क्या है आवेदन की प्रोसेस?

अगर आपके घर में अभी तक LPG कनेक्शन नहीं है और आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं. तो इस योजना का लाभ लिया जा सकता है. इसके लिए आप उज्ज्वला योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी LPG वितरक के पास जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं. आधार कार्ड, पते का प्रमाण और आवश्यक घोषणा पत्र जैसे दस्तावेज देने होते हैं. पूरी प्रोसेस काफी आसान है. आवेदन पूरा होने के बाद कनेक्शन तुरंत मिल जाता है.

