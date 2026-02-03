हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबेटी की शादी के लिए कितने रुपये देती है पंजाब सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?

बेटी की शादी के लिए कितने रुपये देती है पंजाब सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?

Punjab Ashirwad Yojana: पंजाब सरकार बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद दे रही है. जिससे कम आय वाले परिवारों को शादी की तैयारियों में सहारा मिल सके. जान लें योजना में कितने रुपये मिल रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 03 Feb 2026 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

Punjab Ashirwad Yojana: देश के अलग-अलगल राज्यों की सरकारें समय समय पर ऐसी योजनाएं लाती हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी जिम्मेदारियों में सहारा दे सकें. बेटी की शादी भी कई घरों के लिए एक बड़ी चिंता होती है, खासकर तब जब आय सीमित हो. इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना शुरू की है. 

इस योजना के तहत योग्य परिवारों को बेटी के विवाह के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. जिसस बेटियों का सम्मानपूर्वक विवाह हो और पैसों की कमी रास्ता न रोके. यह सहायता सीधे परिवारों के खाते में पहुंचती है. जिससे वह शादी की जरूरी तैयारियां बिना दबाव के कर सकें. जान लें कितने पैसे दिए जाते हैं.

कितने पैसे दिए जाते हैं?

पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना में आर्थिक सहायता की बात की जाए तो अन्य पिछड़ी जातियां और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियां शामिल हैं. इसके अलावा विधवा महिलाओं की बेटियां भी इस दायरे में आती हैं. एक खास प्रावधान यह भी है कि अनुसूचित जाति की विधवा या तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह पर भी सहायता दी जाती है. योजना का मकसद सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं. बल्कि उन परिवारों को प्रोत्साहन देना है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बेटियों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं. योजना में कुल 51 हजार रुपये की मदद दी जाती है.

इन शर्तों को पूरा करना जरूरी

लाभ लेने के लिए कुछ शर्तों का पालन जरूरी है. शादी की तारीख पर लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. परिवार की कुल सालान इनकम सभी स्रोतों को मिलाकर 32790 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. माता पिता या अभिभावक का पंजाब का स्थायी निवासी होना जरूरी है. आवेदन शादी से पहले भी किया जा सकता है. अगर पहले आवेदन न हो पाए तो शादी के 30 दिन के भीतर फॉर्म जमा किया जा सकता है. एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही यह सहायता मिलती है. तीसरी बेटी पर योजना लागू नहीं होती.

घर बैठे ऐसे करें आवेदन

योजना में आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. जिससे दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते. इसके लिए आशीर्वाद योजना के आधिकारिक पोर्टल https://ashirwad.punjab.gov.in/ashirwad/ पर जाना होता है. यहां Applicant Registration पर क्लिक कर फॉर्म भरना होता है. जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट किया जा सकता है. आवेदन का स्टेटस भी पोर्टल पर ट्रैक किया जा सकता है. 

Published at : 03 Feb 2026 03:22 PM (IST)
