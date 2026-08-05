Train Cancelled: रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आने वाले महीनों में कई ट्रेनें रहेंगी रद्द

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्री अक्टूबर में यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जांचें।

Train Cancelled Latest Update: ट्रेन से यात्रा करने वाले हर यात्री को समय-समय पर अपनी ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर रेलवे ने किसी कारण ट्रेन के संचालन में बदलाव किया तो आपको दिक्कत हो सकती है. ऐसे में अगर आप भी अक्टूबर के महीने में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य के कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया है.

दरअसल, रेलवे बंडामुंडा 'ए' केबिन और राउरकेला रेलखंड के बीच पांचवी रेल लाइन को मुख्य लाइन से जोड़ने का काम करेगा, जिसके चलते 4 से 19 अक्टूबर तक जरूरी तकनीकी कार्य किया जाएगा. इस दौरान कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसमें मेमू, एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेनें शामिल है.

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अलग-अलग तारीख को रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

ट्रेन नंबर 12811/12812 एलटीटी-हटिया सुपरफास्ट 10 और 12 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 58151/58152 बरसुवान-बीरमित्रपुर पैसेंजर 4 से 15 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 18309/18310 सम्बलपुर-जम्मू तवी एक्सप्रेस 6,8,9 और 11 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 18109 टाटनगर-इतवारी एक्सप्रेस 4 से 7 और 11 से 13 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 18110 इतवारी-टाटनगर एक्सप्रेस 5 से 8 और 12 से 14 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 12871/12872 हावड़ा-जुनागढ़ रोड इस्पात एक्सप्रेस 5,6,7,8,12 और 13 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 18175 हटिया-झारसुगुडा एक्सप्रेस 4 से 7 और 11 से 13 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 18176 झारसुगुडा-हटिया एक्सप्रेस 5 से 8 और 12 से 14 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 18601 टाटानगर-हटिया एक्सप्रेस 4 से 7 और 11 से 13 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 18602 हटिया-टाटानगर एक्सप्रेस 5 से 8 और 12 से 14 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 58659 हटिया-राउरकेला पैसेंजर 3 से 12 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 58660 राउरकेला-हटिया पैसेंजर 4 से 13 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 22843/22844 बिलासपुर-बक्सर सुपरफास्ट 9 और 10 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस 4 से 7 और 11 से 13 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस 5 से 8 और 12 से 14 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 22861/22862 हावड़ा-कंटाबांजी इस्पात एक्सप्रेस 4,5,6,7,11,12,13 और 14 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 68025 चक्रधरपुर-राउरकेला-चक्रधरपुर सारंडा मेमू 4 से 7 और 11 से 15 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 68026 राउरकेला-चक्रधरपुर सारंडा मेमू 4 से 7 और 11 से 15 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 18049 शालिमार-बदामपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस 3 और 10 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़-शालिमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 4 और 11 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 18051 बदामपहाड़-राउरकेला एक्सप्रेस 4 और 11 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 18052 राउरकेला-बदामपहाड़ एक्सप्रेस 4 और 11 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 18451/18452 पूरी-हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस 13 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 15027/15028 संबलपुर-गोरखपुर मौर्या एक्सप्रेस 12 और 14 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 12767/12768 हजूर साहिब नांदेड़-सांतरागाछी सुपरफास्ट 12 और 14 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 18105/18106 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस 10 और 11 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 18641/18642 हटिया-दुर्ग एक्सप्रेस 13 और 14 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 12835/12836 हटिया-एसएमवीटी बेंगलुरु सुपरफास्ट 13 और 15 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 68043/68044 टाटनगर-राउरकेला मेमू 4 से 13 अक्टूबर को रद्द.

ट्रेन नंबर 12261/12262 मुंबई सीएसएमटी-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 13 और 14 अक्टूबर को रद्द.

यात्रियों को लिए जरूरी बात

अगर आप भी अक्टूबर के महीने में इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो पहले ही अपनी ट्रेन के स्टेटस के बारे में जान लें, ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो.

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