जसप्रीत बुमराह बने एक दिन के मुख्यमंत्री! 'नायक' फिल्म से मिली प्रेरणा; वीडियो में खुला राज
Jasprit Bumrah One-day Chief Minister: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जसप्रीत बुमराह खुद को एक दिन मुख्यमंत्री बता रहे हैं.
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) IPL 2026 के बीच एक दिन के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए. उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म 'नायक: द रियल हीरो' से एक दिन का CM बनने की प्रेरणा ली. सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी आया, जिसमें बुमराह एक दिन के मुख्यमंत्री बनने के बारे में बात करते दिखे.
बता दें कि जसप्रीत बुमराह बीते गुरुवार (14 मई) पंजाब किंग्स के खिलाफ IPL 2026 के 58वें मैच में मुंबई इंडियंस की कमान संभालते हुए नजर आए थे. यह पहला मौका था कि जब बुमराह एमआई के कप्तान बने थे. अपनी इसी जिम्मेदारी को लेकर बुमराह ने खुद को एक दिन सीएम बताया.
मुंबई इंडियंस ने शेयर किया वीडियो
वीडियो में देखा जा सकता है कि जसप्रीत बुमराह कहते हैं, "नायक देखी है? एक दिन का मुख्यमंत्री." इतना कहकर बुमराह निकल जाते हैं.
Jassi - The Nayak! 🫡#PBKSvMI pic.twitter.com/6KZ5L35nXN— Mumbai Indians (@mipaltan) May 15, 2026
बुमराह की कप्तानी में मुंबई ने जीता मैच
मुंबई ने बुमराह की कप्तानी में पंजाब किंग्स के खिलाफ 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. टीम को जीत दिलाने में तिलक वर्मा ने अहम योगदान दिया. मैच में पहले बैटिंग करते हुए पंजाब ने 200 रन बोर्ड पर लगाए. फिर चेज के लिए उतरी मुंबई ने 19.5 ओवर में लक्ष्य हासिल करके जीत अपने नाम कर ली. चेज करते हुए तिलक वर्मा ने टीम के लिए 33 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्के लगाकर 75* रन बनाए.
प्लेऑफ से एलिमिनेट हो चुकी है मुंबई
गौरतलब है कि मुंबई प्लेऑफ से एलिमिनेट हो चुकी है. टीम ने 12 लीग मैच खेल लिए हैं, जिसमें सिर्फ 4 में जीत दर्ज की है. अभी मुंबई को 2 लीग मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने हैं.
मुंबई ने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन इसके बाद टीम की हालत काफी खस्ता दिखाई दी. फ्रेंचाइजी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 6 विकेट से जीत हासिल करके सीजन की शुरुआत की. इसके बाद अगले चार मैचों में हार झेली. फिर गुजरात के खिलाफ जीत अपने नाम की. अगले 3 मैचों में हार का सामना किया. लखनऊ के खिलाफ जीत दर्ज की. आरसीबी के खिलाफ शिकस्त झेली और पंजाब के खिलाफ जीत दर्ज की.
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Source: IOCL