EPFO ऑनलाइन करेगा पीएफ सेटलमेंट, अब आधार से करें क्लेम

EPFO Claim Sattlement with Aadhar: प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. नौकरी बदलने के दौरान कई लोग अपने पुराने पीएफ अकाउंट को नए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से लिंक या ट्रांसफर नहीं कर पाते. इसके वजह से पुराना पीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है और बाद में पैसा निकालने या ट्रांसफर कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है.

अब EPFO ने इस परेशानी का हल निकालते हुए नया ई-पोर्टल तैयार किया है, जिससे सदस्य आधार कार्ड की मदद से घर बैठे ही अपना पुराना पीएफ अकाउंट एक्सेस कर सकेंगे.

ऑनलाइन होगा पीएफ ट्रांसफर और सेटलमेंट

इस नए डिजिटल पोर्टल के जरिए कर्मचारियों को पुराने इनएक्टिव पीएफ अकाउंट का पैसा एक्टिव UAN में ट्रांसफर करने की सर्विस देगा. इसके अलावा अगर कोई सदस्य अपने पीएफ का सेटलमेंट कराना चाहते है, तो वो भी इसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इससे अब सारा काम बहुत आसान और जल्दी हो जाएगा.

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लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी

दरअसल, लोकसभा में सांसद वी.के. श्रीकंदन ने सरकार से सवाल किया था कि क्या ऐसा कोई पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिससे पुराने ईपीएफ अकाउंट को नए चालू यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से जोड़ा जा सके या फिर उसका ऑनलाइन सेटलमेंट किया जा सके. इस सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि कर्मचारी EPFO ने इसके लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है.

आधार से होगा वेरिफिकेशन

सरकार के मुताबिक, इस पोर्टल पर सदस्य सिर्फ आधार कार्ड के जरिए अपनी आइडेंटिटी वेरीफाइड करेंगे. इसके बाद उन्हें अपने पुराने पीएफ अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा. जैसे ही अकाउंट की कंफर्मेशन होगी, सदस्य अपने पुराने अकाउंट की रकम को मौजूदा एक्टिव UAN में ट्रांसफर कर सकेंगे. अगर वे पैसा निकालना चाहते हैं, तो उसी पोर्टल से ऑनलाइन सेटलमेंट की प्रोसेस भी पूरी कर सकेंगे.

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किस कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

सरकार का कहना है कि इस नए सिस्टम से उन लाखों कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, जिन्होंने अलग-अलग कंपनियों में काम करने के दौरान एक से ज्यादा. UAN बना लिए हैं या जिनके पुराने पीएफ खाते लंबे समय से इनएक्टिव पड़े है. अब उन्हें डॉक्युमेंट्स की लंबी प्रोसेस या ऑफिसिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. नई डिजिटल सर्विस से पूरा काम घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है, जिससे समय की बचत होगी और पीएफ से जुड़ी परेशानियां भी काफी हद तक कम होंगी.