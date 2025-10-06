हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकिस ऐप पर मिलेगी बिहार चुनाव से जुड़ी हर जानकारी, जानें इसमें क्या-क्या फीचर्स?

किस ऐप पर मिलेगी बिहार चुनाव से जुड़ी हर जानकारी, जानें इसमें क्या-क्या फीचर्स?

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने ECI NET से लोगों को जानकारी हासिल करने की सलाह दी है. इस ऐप में चुनाव की हर जानकारी उपलब्ध होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 06 Oct 2025 04:52 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में चुनावी बिगुल बस बजने ही वाला है. चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है और बिहार में दो चरणों में चुनाव का आयोजन कराया जाएगा. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. इसके अलावा मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी.लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग ने बिहार के वोटरों को राहत देते हुए एक ऐप की जानकारी दी है जिस पर बिहार के वोटरों को चुनाव से जुड़ी पल पल की जानकारी दे दी जाएगी. आइए आपको बताते हैं कि कैसे काम करेगा यह ऐप और कहां से कर सकते हैं डाउनलोड.

क्या है ECI NET ऐप, कैसे करेगा काम

दरअसल, बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने ECI NET से लोगों को जानकारी हासिल करने की सलाह दी है. इस ऐप में चुनाव की हर जानकारी उपलब्ध होगी. दरअसल, ECI NET ऐप भारत निर्वाचन आयोग का एक आधुनिक, एकीकृत मोबाइल ऐप है, जिसमें सभी प्रमुख मतदाता सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएंगी. इस ऐप के जरिए नागरिक नया वोटर रजिस्ट्रेशन, नाम में सुधार या बदलाव, मतदाता सूची में नाम की जांच और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से ले पाएंगे. इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और आईओएस से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.

वोटिंग लिस्ट में इस दिन तक जुड़ा सकेंगे नाम, बेहद काम आएगा ECI NET ऐप

आपको बता दें कि बिहार में 38 जिलों की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव 6 और 11 नवंबर 2025 को होने हैं. जिनकी मतगणना 14 नवंबर 2025 को होगी. इसी को लेकर चुनाव आयोग ने वोटरों की सुविधा के लिए इस ऐप को अपडेट किया है. जिसके जरिए चुनाव से जुड़े छोटे छोटे कामों को वोटर आसानी से करवा पाएंगे. आपको ये भी बताते चलें कि वोटर चुनाव से 10 दिन पहले तक अपना नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़वा सकते हैं. यह काम भी ECI NET ऐप से आसानी से किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: वोटिंग से कितने दिन पहले तक वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं नाम, जान लें नियम

Published at : 06 Oct 2025 04:52 PM (IST)
BIHAR ELECTION ECI NET APP
