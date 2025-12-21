इन लोगों का नहीं बनता आयुष्मान कार्ड, चेक कर लें कहीं आप भी लिस्ट में तो नहीं

Ayushman Card Rules: देश में अलग अलग वर्गों को राहत देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं. इन योजनाओं का मकसद आम लोगों की जिंदगी को थोड़ा आसान बनाना है. स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों को देखते हुए सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत पात्र परिवारों को फ्री इलाज की सुविधा मिलती है. करोड़ों लोग पहले से इस योजना का लाभ ले रहे हैं और बिना खर्च के इलाज करवा पा रहे हैं.

अगर आप भी इस योजना के दायरे में आते हैं तो आयुष्मान कार्ड बनवाकर सरकारी और रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं. लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है कि हर कोई इस योजना के लिए पात्र नहीं होता. कई ऐसे लोग भी हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता. चेक कर लीजिए कहीं इस लिस्ट में आपका भी नाम तो नहीं शामिल. ऐसे चेक कर लें अपनी पात्रता.

इन लोगों का नहीं बनता आयुष्मान कार्ड

आयुष्मान भारत योजना आर्थिक तौर पर कमजोर और जरूरतमंद लोगों के लिए बनाई गई है. इसलिए कुछ वर्गों को इससे बाहर रखा गया है. जो लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता. इसके अलावा जिन कर्मचारियों का पीएफ कटता है, वह भी इस योजना के पात्र नहीं माने जाते. सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता.

अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है या उसकी आय तय सीमा से ज्यादा है. तो उसे भी इस सूची से बाहर रखा गया है. वहीं जो लोग ईएसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं. उन्हें आयुष्मान योजना में शामिल नहीं किया जाता. इसके साथ ही इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलता.

ऐसे करें अपनी पात्रता की जांच

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है या नहीं. तो इसके लिए पात्रता जांचना बेहद आसान है. सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in पर जाना होगा. वेबसाइट के होम पेज पर आपको कई ऑप्शन दिखेंगे. यहां आपको Am I Eligible वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा. जहां आपको कैप्चा कोड और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.

मोबाइल नंबर डालने के बाद लॉगिन प्रोसेस पूरी करें. फिर आपसे राज्य, जिला और अन्य जरूरी जानकारी मांगी जाएगी. सारी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र हैं या नहीं. इस तरह आवेदन से पहले ही स्थिति साफ हो जाती है और समय की भी बचत होती है.

