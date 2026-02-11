आयुष्मान कार्ड बनवाना हुआ आसान, अब कोटेदार-आशा और आंगनवाड़ी सहायिका करेंगी मदद

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब पात्र लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना पहले से ज्यादा आसान हो गया है. दरअसल जनपद में स्वास्थ्य विभाग ने राशन डीलर, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, पीएचसी सखी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में फार्मासिस्ट को भी कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी दी है. इसके लिए 1156 ऑपरेटर आईडी बनाई गई है और चयनित लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अब कोटेदार, आशा और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की मदद से आयुष्मान कार्ड बनवाना कैसे आसान होगा.

5 लाख तक का मुफ्त इलाज

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार योजना में चिन्हित सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज मिलता है. परिवार के हर सदस्य का अलग आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, जिसके जरिए कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है.

शत प्रतिशत लक्ष्य के लिए विशेष अभियान

सरकार के निर्देश पर आयुष्मान भारत ‌ गोल्डन कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है. वहीं अभी भी कई पात्र परिवार ऐसे हैं, जिनके कार्ड नहीं बने हैं और उन्हें स्वास्थ्य केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. ऐसे में लक्ष्य पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है. अब जरूरतमंद व्यक्ति अपने नजदीकी कोटेदार या चिन्हित स्वास्थ्य कर्ता के पास जाकर आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है. वहीं सभी अंत्योदय कार्ड धारक और गरीबी रेखा के नीचे के गुलाबी व लाल राशन कार्ड धारक इस योजना के तहत पात्र हैं. इसके अलावा 70 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्ग उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी और अन्य राशन कार्ड धारक भी अपनी पात्रता ऑनलाइन जांच कर कार्ड बनवा सकते हैं.

घर बैठे भी बना सकते हैं कार्ड

आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया डिजिटल है और इसे मोबाइल के जरिए भी पूरा किया जा सकता है. इसके लिए आयुष्मान ऐप डाउनलोड करना होगा. ऐप में भाषा सेलेक्ट करने के बाद बेनिफिशियरी ऑप्शन पर क्लिक कर मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. फिर PMJAY योजना सेलेक्ट करके राज्य और जिला सेलेक्ट करें. अब आधार नंबर दर्ज करने पर परिवार के सदस्यों की लिस्ट दिखाई देगी. वहीं जिनका कार्ड नहीं बना है, उनके सामने दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर आधार आधारित ओटीपी वेरीफिकेशन और फोटो अपलोड कर ई केवाईसी पूरी की जा सकती है. वहीं आवेदन जमा होने के बाद वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होती है और कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है.

ये डॉक्यूमेंट होते हैं जरूरी

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है. ई-श्रम कार्ड, श्रमिक कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र होने से पात्रता साबित करने में और भी सुविधा होती है.

