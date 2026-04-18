हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG के बाद अब एक और झटका, 1 मई से महंगा हुआ बिजली बिल, जानें प्रति यूनिट कितनी बढ़ी दरें

LPG के बाद अब एक और झटका, 1 मई से महंगा हुआ बिजली बिल, जानें प्रति यूनिट कितनी बढ़ी दरें

Electricity Bill Hike News: एलपीजी, कच्चे तेल की किल्लत से थोड़ी राहत क्या मिली, बिजली के बिल ने एक बार फिर से रातों की नींद उड़ा दी है. 1 मई से बिजली बिल महंगा होने जा रहा है, जानें कितनी बढ़ी दरें.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 18 Apr 2026 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

Power Tarrif Hike: यूएस ईरान युद्ध की वजह से गैस और तेल की किल्लत और कीमतें बढ़ने से लोग परेशान थे. हालांकि फिलहाल इससे थोड़ी राहत मिल गई है. लेकिन अब बिजली के बिल की बढ़ने वाली कीमतों में आम जन की नींदे उड़ा दी हैं. मई का महीना आम जन के लिए एक बड़े झटके के साथ शुरू होने जा रहा है. खबरें हैं कि 1 मई से बैंगलुरू में बिजली के बिल में बढ़ेतरी होने वाली है.

फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए फैसला
बैंगलुरु में बिजली उपभोक्ताओं को 1 मई से बिजली का बिल प्रति यूनिट 56 पैसे के हिसाब से एक्स्ट्रा देना होगा. बैंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (BESCOM) ने बिजली के बिल की कीमतों में इजाफा कर दिया है. ये बढ़ोतरी कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी (KERC) की मंजूरी के बाद हुई है. इससे विद्युत वितरण कंपनियों को फाइनेशियल स्टेबिलिटी मिलेगी. 

क्यों बढ़ीं कीमतें?
ये नई कीमतें टैरिफ 'ट्रू-अप' प्रक्रिया रेवेन्यू के लॉस से रिकवर करने के लिए लागू की गई हैं. जो वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 2,068 करोड़ रुपये की हुई थी. एडिशनल चार्ज 2024-27 के दौरान मासिक आधार पर वसूले जाएंगे और मई में पहली मीटर रीडिंग के बाद आपके बिजली बिल में दिखाई देंगे. इससे आम उपभोक्ताओं की जेब पर अच्छा- खासा असर पड़ने वाला है.

आदेश में बताया गया
इस आदेश में कहा गया है, 'BESCOM वित्त वर्ष 2024-25 के हर एक्टिव अपभोक्ता के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एक्चुअल एनर्जी कंजम्पशन के आधार पर वसूली जाने वाली राशि की गिनती करेगा. ये राशि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान समान मासिक किस्तों में वसूल की जाएगी, जिसे वित्त वर्ष 25 का वास्तविक शुल्क कहा जाएगा. ये वसूली 1 मई, 2026 को या उसके बाद पड़ने वाली पहली मीटर रीडिंग तारीख से शुरू होकर 30 अप्रैल, 2027 को खत्म होने वाली रीडिंग तक चलेगी.'

हालांकि, इस फैसले से आम जनता में नाराजगी भी देखी जा रही है. कई उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले से ही महंगाई के दौर में बिजली बिल बढ़ने से घरेलू बजट पर बोझ पड़ेगा. खासतौर पर मिडिल क्लास परिवारों के लिए ये बढ़ोतरी चिंता का कारण बन सकती है.

और पढ़ें
Published at : 18 Apr 2026 03:52 PM (IST)
Tags :
Electricity Bill Bengaluru News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
LPG के बाद अब एक और झटका, 1 मई से महंगा हुआ बिजली बिल, जानें प्रति यूनिट कितनी बढ़ी दरें
LPG के बाद अब एक और झटका, 1 मई से महंगा हुआ बिजली बिल, जानें प्रति यूनिट कितनी बढ़ी दरें
यूटिलिटी
पर्सनल लोन लेने के बाद हो गई कर्जदार की मौत, फिर किससे पैसा वसूलते हैं बैंक? जानें नियम
पर्सनल लोन लेने के बाद हो गई कर्जदार की मौत, फिर किससे पैसा वसूलते हैं बैंक? जानें नियम
यूटिलिटी
इस वाले फ्रॉड से बचें, आपके PAN कार्ड से किसी और ने तो नहीं खोल लिया बैंक अकाउंट, 2 मिनट में लगाएं पता
इस वाले फ्रॉड से बचें, आपके PAN कार्ड से किसी और ने तो नहीं खोल लिया बैंक अकाउंट, 2 मिनट में लगाएं पता
यूटिलिटी
गर्मी में फ्रिज के ऊपर रखते हैं स्टेबलाइजर, एक छोटी चूक से होगा बड़ा नुकसान, अपनाएं ये टिप्स
गर्मी में फ्रिज के ऊपर रखते हैं स्टेबलाइजर, एक छोटी चूक से होगा बड़ा नुकसान, अपनाएं ये टिप्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बीजेपी क्या महिला की हिमायती...', अखिलेश यादव ने शेयर किया CM योगी का पुराना वीडियो
'बीजेपी क्या महिला की हिमायती...', अखिलेश यादव ने शेयर किया CM योगी का पुराना वीडियो
आईपीएल 2026
दिल्ली के खिलाफ बेंगलुरू टीम ने क्यों पहनी हरी जर्सी? वजह जानकर फैंस भी ठोकेंगे RCB को सलाम
दिल्ली के खिलाफ बेंगलुरू टीम ने क्यों पहनी हरी जर्सी? वजह जानकर फैंस भी ठोकेंगे RCB को सलाम
बॉलीवुड
'8-9 लाख रुपये मिलते थे...', अक्षय कुमार की 24 साल पुरानी कल्ट फिल्म, जिसके लिए हर दिन के मिलते थे लाखों
'8-9 लाख रुपये मिलते थे...', अक्षय कुमार की 24 साल पुरानी कल्ट फिल्म, जिसके लिए हर दिन के मिलते थे लाखों
विश्व
Iran-US Peace Talk: ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
इंडिया
Women Reservation Bill 2026: महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
ट्रेंडिंग
Viral Video: झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया
झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया
हेल्थ
Paracetamol Pregnancy Risks: क्या प्रेग्नेंसी में पैरासीटामॉल खाने से बच्चे को हो जाती है ऑटिज्म? स्टडी में सामने आया सच
क्या प्रेग्नेंसी में पैरासीटामॉल खाने से बच्चे को हो जाती है ऑटिज्म? स्टडी में सामने आया सच
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget