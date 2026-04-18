पर्सनल लोन लेने के बाद हो गई कर्जदार की मौत, फिर किससे पैसा वसूलते हैं बैंक? जानें नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यक्ति की मृत्यु पर लोन की शर्तों अनुसार चुकौती तय होगी।

असुरक्षित पर्सनल लोन परिवार पर चुकाने की जिम्मेदारी नहीं डालता।

सह-उधारकर्ता और गारंटर लोन चुकाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

गिरवी रखी गई संपत्ति से बैंक ऋण की वसूली कर सकता है।

Personal Loan Death Liability: पैसों की जरूरत पड़ने पर अक्सर लोग पर्सनल लोन के विकल्प की ओर दौड़ लगाते हैं. कई मामलों में पर्सनल लोन आसानी से मिल भी जाता है. हालांकि, इसकी ब्याज दरें ज्यादा होती है.

बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने पर्सनल लोन लिया है और दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में बकाया लोन चुकाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? साथ ही बैंक कौन-कौन से कदम उठा सकता हैं? इस तरह की स्थिति में लोन का निपटारा कैसे होता है, यह समझना जरूरी है ताकि आगे चलकर परिवार को किसी तरह की परेशानी न हो.

नियम व शर्तों होती हैं लागू

लोन लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद लोन चुकाने का मामला लोन एग्रीमेंट की शर्तों पर निर्भर करता है. अगर किसी लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो बैंक या NBFC पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि बकाया पैसा कैसे वापस मिलेगा. इसके बाद हालात के हिसाब से तय होता है कि लोन की रिकवरी किस तरह की जाएगी.

परिवार पर क्या होगा असर?

पर्सनल लोन आमतौर पर अनसिक्योर्ड होता है, यानी इसे लेने के लिए किसी प्रॉपर्टी या चीज को गिरवी नहीं रखा जाता. इसलिए अगर लोन लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार पर लोन चुकाने की जिम्मेदारी नहीं आती हैं.

Co-borrower और गारंटर की जिम्मेदारी

जब किसी लोन में co-borrower या guarantor जोड़ा जाता है तो लोन भरने की जिम्मेदारी भी उनके साथ साझा होती है. Co-borrower शुरू से ही लोन चुकाने में बराबर का हिस्सेदार माना जाता है. EMI भरने में co-borrower की पूरी जिम्मेदारी शामिल होती है.

वहीं दूसरी तरफ, जब मुख्य लोन लेने वाला व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता हैं तो, इसकी जिम्मेदारी गारंटर पर बनती है. ऐसे में गारंटर पर लोन चुकाने का दबाव आ सकता है.

संपत्ति पर हो सकती है वसूली

अगर लोन लेने वाले व्यक्ति ने बदले में कोई संपत्ति गिरवी रखी हो तो, बैंक इस संपत्ति से लोन की राशि वसूल सकता है. उदाहरण के लिए अगर व्यक्ति ने घर, जमीन या गोल्ड गिरवी रखा गया है तो, बैंक उसे बेचकर लोन की राशि ले सकती हैं.

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