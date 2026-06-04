होटल-रेस्टोरेंट चला रहे हैं? मालवीय नगर जैसी घटना से बचने के लिए अपनाएं ये सुरक्षा उपाय

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आपातकालीन निकास खुला रखें, फायर अलार्म; NOC, ऑडिट कराएं।

Hotel Fire Safety Tips: राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे बी एंड बी होटल में लगी भीषण आग ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. इस खतरनाक हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. यह घटना होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट चलाने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि सुरक्षा उपायों में लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है. इन जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए. अगर आप भी होटल और रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन करके ऐसे हादसों के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

किचन की सुरक्षा पर दें सबसे ज्यादा ध्यान

होटल या फिर रेस्टोरेंट में आग लगने का खतरा किचन से होता है. इसलिए सबसे ज्यादा सुरक्षा किचन की करनी चाहिए. किचन में ऑटोमैटिक फायर सप्रेशन सिस्टम लगवाना जरूरी है. ये सिस्टम आग लगने पर खुद सक्रिय होकर आग को फैलने से रोकता है. सिर्फ यहीं नहीं किचन के एग्जॉस्ट हुड की समय-समय पर सफाई भी जरूरी है, क्योंकि इसमें जमा हुआ तेल और चिकनाई आग को जल्दी पकड़ सकती है. इसके साथ ही गैस लीक होने का खतरा भी ज्यादा रहता है, इसके लिए गैस लीक डिटेक्टर लगवाना भी जरूरी है, ताकि गैस लीक होने पर तुरंत अलर्ट मिल सके और कोई बड़ा हादसा होने से बच जाएं.

क्या आप जानते हैं आधार कार्ड में कितनी बार बदल सकते हैं मोबाइल नंबर और एड्रेस, जानें पूरी जानकारी

बिजली से जुड़ी चीजों का भी रखें पूरा ध्यान

बता दें कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग आग लगने की खास वजहों में शामिल है. इसके लिए होटल, रेस्टोरेंट संचालकों को MCB और ELCB जैसे सुरक्षा उपकरण लगवाने चाहिए, जो खराबी आते ही बिजली की सप्लाई तुरंत बंद कर देते हैं. इसके साथ ही हर छह महीने के अंदर वायरिंग की जांच करवानी चाहिए. पुरानी वायरिंग, ढीले कनेक्शन और एक ही सॉकेट पर कई उपकरण चलाना खतरनाक हो सकता है. फ्रीजर, AC जैसे उपकरणों के लिए अलग बिजली लाइन होनी चाहिए.

फायर सेफ्टी सिस्टम हमेशा रखें तैयार

होटल और रेस्टोरेंट में बड़ी संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और इसके साथ ही वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को इसे इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए. होटल के किचन, स्टोर रूम, डाइनिंग एरिया और स्टाफ रूम में स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म लगाना चाहिए, ताकि कभी भी कोई हादसा होने वाला हो तो उसे समय रहते रोक लिया जाए.

इमरजेंसी एग्जिट हमेशा रखें खुला

हर होटल में कम से कम दो एग्जिट गेट होने चाहिए. अगर किसी कारण मेनगेट बंद हो जाए तो लोग दूसरे रास्ते के जरिए बाहर निकल सकें. कभी भी एग्जिट गेट और रास्तों पर ताला नहीं लगाना चाहिए. ये आपातकालीन स्थिति में खतरनाक साबित हो सकता है. इसके साथ ही जब भी होटल बंद करें तो कुछ काम रोजाना करें जैसे, वॉल्व बंद करना और बिजली के स्विच ऑफ करना और गैस का मुख्य वॉल्व बंद करना.

NCR में 1 अक्टूबर से बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानें सर्टिफिकेट बनवाने का तरीका और खर्च

नियमों का करें पालन

जब भी आप होटल या रेस्टोरेंट शुरू करें तो पहले फायर NOC जरूर लें. इसके साथ ही टाइम पर फायर सेफ्टी ऑडिट भी कराना चाहिए. इन सभी सुरक्षा का पालन करके आप खुद को और बाकी लोगों को बड़े हादसे से बचा सकते हैं.