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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीHotel Fire Safety Tips: होटल-रेस्टोरेंट चला रहे हैं? मालवीय नगर जैसी घटना से बचने के लिए अपनाएं ये सुरक्षा उपाय

Hotel Fire Safety Tips: होटल-रेस्टोरेंट चला रहे हैं? मालवीय नगर जैसी घटना से बचने के लिए अपनाएं ये सुरक्षा उपाय

Hotel Fire Safety Tips: होटल या रेस्टोरेंट शुरू करने से पहले फायर सेफ्टी और बिजली सुरक्षा के नियम जान लेना बेहद जरूरी है. छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है. जानिए जरूरी सुरक्षा टिप्स.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 04 Jun 2026 01:24 PM (IST)
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  • आपातकालीन निकास खुला रखें, फायर अलार्म; NOC, ऑडिट कराएं।

Hotel Fire Safety Tips: राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे बी एंड बी होटल में लगी भीषण आग ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. इस खतरनाक हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. यह घटना होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट चलाने वालों के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि सुरक्षा उपायों में लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है. इन जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए. अगर आप भी होटल और रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं तो कुछ जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन करके ऐसे हादसों के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

किचन की सुरक्षा पर दें सबसे ज्यादा ध्यान

होटल या फिर रेस्टोरेंट में आग लगने का खतरा किचन से होता है. इसलिए सबसे ज्यादा सुरक्षा किचन की करनी चाहिए. किचन में ऑटोमैटिक फायर सप्रेशन सिस्टम लगवाना जरूरी है. ये सिस्टम आग लगने पर खुद सक्रिय होकर आग को फैलने से रोकता है. सिर्फ यहीं नहीं किचन के एग्जॉस्ट हुड की समय-समय पर सफाई भी जरूरी है, क्योंकि इसमें जमा हुआ तेल और चिकनाई आग को जल्दी पकड़ सकती है. इसके साथ ही गैस लीक होने का खतरा भी ज्यादा रहता है, इसके लिए गैस लीक डिटेक्टर लगवाना भी जरूरी है, ताकि गैस लीक होने पर तुरंत अलर्ट मिल सके और कोई बड़ा हादसा होने से बच जाएं.

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बिजली से जुड़ी चीजों का भी रखें पूरा ध्यान

बता दें कि शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग आग लगने की खास वजहों में शामिल है. इसके लिए होटल, रेस्टोरेंट संचालकों को MCB और ELCB जैसे सुरक्षा उपकरण लगवाने चाहिए, जो खराबी आते ही बिजली की सप्लाई तुरंत बंद कर देते हैं. इसके साथ ही हर छह महीने के अंदर वायरिंग की जांच करवानी चाहिए. पुरानी वायरिंग, ढीले कनेक्शन और एक ही सॉकेट पर कई उपकरण चलाना खतरनाक हो सकता है. फ्रीजर, AC जैसे उपकरणों के लिए अलग बिजली लाइन होनी चाहिए.

फायर सेफ्टी सिस्टम हमेशा रखें तैयार

होटल और रेस्टोरेंट में बड़ी संख्या में फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए और इसके साथ ही वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को इसे इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए. होटल के किचन, स्टोर रूम, डाइनिंग एरिया और स्टाफ रूम में स्मोक डिटेक्टर और फायर अलार्म लगाना चाहिए, ताकि कभी भी कोई हादसा होने वाला हो तो उसे समय रहते रोक लिया जाए.

इमरजेंसी एग्जिट हमेशा रखें खुला

हर होटल में कम से कम दो एग्जिट गेट होने चाहिए. अगर किसी कारण मेनगेट बंद हो जाए तो लोग दूसरे रास्ते के जरिए बाहर निकल सकें. कभी भी एग्जिट गेट और रास्तों पर ताला नहीं लगाना चाहिए. ये आपातकालीन स्थिति में खतरनाक साबित हो सकता है. इसके साथ ही जब भी होटल बंद करें तो कुछ काम रोजाना करें जैसे,  वॉल्व बंद करना और बिजली के स्विच ऑफ करना और गैस का मुख्य वॉल्व बंद करना.

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नियमों का करें पालन

जब भी आप होटल या रेस्टोरेंट शुरू करें तो पहले फायर NOC जरूर लें. इसके साथ ही टाइम पर फायर सेफ्टी ऑडिट भी कराना चाहिए. इन सभी सुरक्षा का पालन करके आप खुद को और बाकी लोगों को बड़े हादसे से बचा सकते हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Jun 2026 01:17 PM (IST)
Tags :
Malviya Nagar Utility News DELHI Hotel Fire Safety Tips
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