‘राजा शिवाजी’ ने मंडे टेस्ट भी किया पास, चौथे दिन कमा डाले इतने करोड़

रितेश देशमुख निर्देशित और स्टारर ‘राजा शिवाजी’ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. शानदार शुरुआत के बाद इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर भी बवाल काट दिया और जबरदस्त कमाई की, जिससे एक बार फिर साबित हो गया है कि रितेश देशमुख की ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. चलिए यहां जानते हैं फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को कितना कलेक्शन किया है?

‘राजा शिवाजी’ ने चौथे दिन कितनी की कमाई?

'राजा शिवाजी' साल की मच अवेटेड फिल्म थी और ये 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. दर्शकों की जबरदस्त उम्मीदों पर खरी उतरी ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. इसने मराठी फिल्म के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है. वहीं मिले-जुले रिव्यू के बावजूद, इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड पर भी दर्शकों को सिनेमाघरों में खींचने में कामयाबी हासिल की और अपनी रफ्तार बरकरार रखी. हालांकि वीकडेज में एंट्री करते ही इसके कलेक्शन में मंदी देखी जा रही है. जी हां पहले मंडे को इसके कलेक्शन में काफी गिरावट आई है.

फिल्म की कमाई की बात करें तो 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के पहले दिन 11.35 करोड़ कमाए थे. शनिवार को दूसरे दिन इसका कलेक्शन 10.55 करोड़ रुपये रहा. जबकि तीसरे दिन इसने 12 करोड़ की कमाई की.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'राजा शिवाजी' ने रिलीज के चौथे यानी पहले मंडे को 5 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ 'राजा शिवाजी' की चार दिनों की कुल कमाई अब 38.11 करोड़ रुपये हो गई है.

‘राजा शिवाजी’ ने चार दिन में वसूल कर ली आधी से ज्यादा लागत

‘राजा शिवाजी’ ने रिलीज के महज चार दिनों में 39 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ‘राजा शिवाजी’ को 75 करोड़ के बजट में बनाया गया है. ऐसे में इस फिल्म ने अपनी आधी लागत से ज्यादा वसूल कर ली है. अब ये 50 करोड़ के आंकड़े की और बढ़ रही है. फिल्म जिस रफ्तार से कमाई कर रही हैउसे देखते हुए लग रहा है कि दूसरे वीकेंड तक ‘राजा शिवाजी’ ये आंकड़ा पार कर लेगी और फिर जल्द ही अपनी पूरी लागत भी वसूल कर लेगी.

भारत में अब तक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बनी

राजा शिवाजी ने पहले सोमवार को चार मराठी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया. लिस्ट में लाई भारी, पवनखिंड, टाइमपास और क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी मध्यम शामिल हैं. यह अब भारत में छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई है.

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