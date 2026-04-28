बड़ा अपडेट: अब डेट ऑफ बर्थ का सबूत नहीं माना जाएगा आधार कार्ड, UIDAI ने बदल दिए नियम

Aadhar Card News: अब डेट ऑफ बर्थ का सबूत नहीं माना जाएगा आधार कार्ड, UIDAI ने बदल दिए नियम
Aadhar Card Update: UIDAI ने साफ किया है कि आधार कार्ड सिर्फ पहचान और एड्रेस प्रूफ है, जन्मतिथि का नहीं, क्योंकि इसमें दर्ज DOB यूजर की दी गई या अनुमानित जानकारी पर आधारित होती है.
- एजेंसियां अपने नियमों अनुसार आधार का इस्तेमाल तय करेंगी।
UIDAI Update on Aadhar Card: आधार कार्ड आज के समय में जरूरी दस्तावेज है, लेकिन Unique Identification Authority of India यानी UIDAI ने साफ किया है कि आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है, लेकिन जन्मतिथि का नहीं. यह जानकारी UIDAI ने आधार यूजर एजेंसियों (AUA) और ई-केवाईसी यूजर एजेंसियों (KUA) को भेजे गए एक लेटर में दी है.
क्यों नहीं माना जाएगा जन्मतिथि का प्रूफ?
UIDAI ने साफ किया है कि आधार कार्ड का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करना है न कि उसकी जन्मतिथि को सत्यापित करना. आधार में दर्ज जन्मतिथि यूजर के नामांकन या फिर अपडेट के टाइम दी गई जानकारी के आधार पर होती है. कई मामलों में यह जानकारी अनुमानित या घोषित भी हो सकती है. अगर किसी व्यक्ति के पास वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते है तो सिस्टम सिर्फ जन्म साल के आधार पर 1 जनवरी को डिफॉल्ट जन्मतिथि के रूप में दर्ज कर देता है. इसलिए ही इसे सटीक जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जा सकता है.
आधार से सिर्फ पहचान की पुष्टि होती है- UIDAI
UIDAI के मुताबिक, आधार कार्ड यह सुनिश्चित करता है कि कार्ड दिखाने वाला व्यक्ति वही है जिसने अपने बायोमेट्रिक डेटा के साथ रजिस्ट्रेशन कराया था. ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया में केवल पहचान की पुष्टि होती है, लेकिन जन्मतिथि या अन्य डिटेल्स का सत्यापन नहीं किया जाता है.
एजेंसियां अपने हिसाब से कर सकती हैं इस्तेमाल
UIDAI ने यह भी कहा कि AUA और KUA एजेंसियां अपने नियमों के मुताबिक तय कर सकती है कि किसी खास मकसद के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाए या नहीं. कल्याणकारी योजनाओं, सब्सिडी और अन्य सरकारी सेवाओं में आधार के उपयोग का निर्णय संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिया जाता है.
आखिर किन कामों में मान्य है आधार?
UIDAI ने दोहराया है कि आधार कार्ड के सभी रूप फिजिकल कार्ड, ई-आधार, मास्क्ड आधार और QR कोड पहचान और पते के प्रमाण के रूप में मान्य हैं. हालांकि, इसे अपने आप में जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जाएगा.
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Source: IOCL