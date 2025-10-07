हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरेलवे से आने वाली है खुशखबरी! कंफर्म टिकट की बदल सकेंगे तारीख, नहीं देना होगा कोई चार्ज

रेलवे से आने वाली है खुशखबरी! कंफर्म टिकट की बदल सकेंगे तारीख, नहीं देना होगा कोई चार्ज

भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को देने जा रहा बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलेगी गुड न्यूज. अब कंफर्म टिकट में बदल सकेंगे यात्रा की तारीख और नहीं कटेगा कोई पैसा. रेलवे लाने जा रहा नई सुविधा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 07 Oct 2025 07:49 PM (IST)
भारतीय रेलवे में टिकट को लेकर मारामरी कोई नई बात नहीं है. इसी मारामारी में अगर गलत तारीख का टिकट बुक हो जाए तो दुख दोगुना हो जाता है. एक तो बड़ी मुश्किल से मिली टिकट ऊपर से तारीख भी गलत हो गई. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रेल अपने यात्रियों को जल्दी ही नई सुविधा देने जा रहा है. इस सुविधा में अब यात्रियों को कंफर्म टिकट में तारीख बदलने का ऑप्शन मिलेगा जिसके लिए यात्रियों को कोई धनहानि भी नहीं होगी. 

रेलवे जल्द देने जा रहा बड़ी खुशखबरी

मीडिया रिपोर्ट यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल जल्द ही एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है. ये बदलाव यात्रियों के लिए राहत वाला होगा जहां यात्रियों को कंफर्म टिकट में तारीख बदलने का ऑप्शन दिया जाएगा और खास बात ये है कि ऐसा करने पर कोई पैसा भी नहीं कटेगा. इसे आसान भाषा में यूं समझिए कि अगर आपके पास 30 नवंबर को दिल्ली से जयपुर जाने का कंफर्म टिकट है और किसी वजह से आपका प्लान बदलकर 5 दिन आगे हो जाता है तो आपको 5 दिसंबर को नया टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

आप अपने 30 नवंबर वाले टिकट को ही एडिट कर सकेंगे और उसी टिकट से 5 दिसंबर को जयपुर की यात्रा कर पाएंगे. अभी यात्रियों को प्लान कैंसिल होने पर अपना टिकट कैंसिल कराना होता है. इसमें दो नुकसान होते हैं, एक तो रेलवे आपसे कैंसिलेशन फीस ले लेता है और दूसरा जिस तारीख को आप जाना चाहते हैं उस पर कंफर्म टिकट मिलेगा या नहीं इसे लेकर मुश्किल हो जाती है.

अभी इतना देना होता है कैंसिलेशन चार्ज

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि रेल मंत्री ने खुद इसे लेकर अपना पक्ष रखा है और कहा है कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है. मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं और उन पर काम चल रहा है. दावा किया जा रहा है कि जनवरी 2026 से ऑनलाइन टिकट यात्रा के कंफर्म टिकट की तारीख बदली जा सकेगी. फिलहाल टिकट कैंसिल करने पर फर्स्ट एसी के लिए 240 रुपये के साथ जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है. इसके अलावा एसी 2 टियर के लिए यह चार्ज 200 रुपये है और जीएसटी हर क्लास पर अलग अलग है. वहीं थर्ड एसी की बुकिंग कैंसिल करने पर रेलवे आपसे 180 रुपये के साथ जीएसटी अलग से वसूलता है. यात्रा तारीख को बदलने वाला नियम अगर लागू हो गया तो यात्रियों को इससे काफी फायदा होगा.

यह भी पढ़ें: त्योहार में इन दो तरीकों से बढ़ जाएंगे तत्काल में कंफर्म सीट मिलने के चांस, जान लें अपने काम की बात

Published at : 07 Oct 2025 07:25 PM (IST)
