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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगप्रधान के बाद प्रह्लाद आते हैं... धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ट्रेंड हुई पंचायत

प्रधान के बाद प्रह्लाद आते हैं... धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ट्रेंड हुई पंचायत

दरअसल, पंचायत के चौथे सीजन में गांव की प्रधान मंजू देवी 73 वोटों से चुनाव हार जाती है और बनराकस की बीवी क्रांति देवी प्रधानी का चुनाव जीत जाती है, जिसके बाद प्रधान जी का ताकत चली जाती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Jul 2026 03:23 PM (IST)
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धर्मेद्र प्रधान और प्रह्लाद जोशी ये दो ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र आप पिछले कुछ दिनों से लगातार सुन रहे होंगे. कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद और Gen-z प्रोटेस्ट के चलते सरकार ने जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए देश के पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया. इसके बाद मोदी केबिनेट ने प्रह्लाद जोशी के नाम पर मुहर लगाकर उन्हें शिक्षा मंत्रालय की कमान सौंप दी. लेकिन जैसे ही प्रधान के बाद प्रह्लाद आए वैसे ही सोशल मीडिया पर पंचायत वेबसीरीड ट्रेंड करने लगी, अब इसके पीछे की वजह और यूजर्स के कमेंट्स पढ़कर आपका पेट हंसी से दर्द होने वाला है.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाज ट्रेंड हुआ पंचायत सीरीज

दरअसल, 25 जुलाई को जैसे ही देश के शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया वैसे ही सोशल मीडिया पर पंचायत वेब सीरीज के मीम्स की बाढ़ आ गई. लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंचायत वेब सीरीज में भी प्रधान और प्रह्लाद नाम के दो कैरेक्टर हैं. इनमें प्रधान जी जो मुखिया पति का रोल निभा रहे हैं और दूसरी तरफ हैं प्रह्लाद चा जो उपप्रधान का रोल प्ले कर रहे हैं. अब ऐसे में पंचायत के चौथे सीजन में एक पलटवार होता है जो लोगों को चौंका देता है.

 
 
 
 
 
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क्यों हो रहा ऐसा, समझिए पूरा सीन

दरअसल, पंचायत के चौथे सीजन में गांव की प्रधान मंजू देवी 73 वोटों से चुनाव हार जाती है और बनराकस की बीवी क्रांति देवी प्रधानी का चुनाव जीत जाती है, जिसके बाद प्रधान जी का ताकत चली जाती है और पंचायत ऑफिस पर प्रधान पति बनराकस का कब्जा तय माना जा रहा होता है. लेकिन इसके बाद गांव में ये बात आम हो जाती है कि विधायक के चुनाव के लिए प्रह्लाद चा को चेहरा बनाया जाए, क्योंकि तीसरे इस सीजन के दौरान प्रह्लाद चा यानी उपप्रधान का बेटा जो सेना में होता है सीमा पर शहीद हो जाता है और उनके लिए गांव वालों का इमोशनल सपोर्ट बढ़ जाता है. बस इसलिए ही लोग कह रहे हैं कि प्रधान जी की प्रधानी गई और प्रह्लाद चा को विधायक बनने का मौका मिल गया. इसलिए सोशल मीडिया पर ये लाइन बढ़ी कही जा रही है कि..."प्रधान के बाद प्रह्लाद आते हैं" जैसा कि भारतीय राजनीति में हाल ही के दिनों में देखने को मिला है.

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सोशल मीडिया पर मजे ले रहे लोग

सोशल मीडिया पर इससे जुड़े मीम्स और वीडियो जमकर शेयर किए जा रहे हैं. लोग इन्हें काफी पसंद कर रहे हैं तो वहीं कई लोग इसे लेकर मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...धर्मेंद्र प्रधान का जाना और प्रह्लाद जोशी का आना, ये तो किधर सुना हुआ लगता है. एक और यूजर ने लिखा...प्रधान के बाद प्रह्लाद आते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....पूरी स्क्रिप्ट ही लगता है पंचायत से ली गई है. ये तो गजब का इत्तेफाक हो गया भाई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Jul 2026 03:23 PM (IST)
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