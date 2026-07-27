#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगMan Performing Puja in Train: ट्रेन में दीया जलाकर पूजा करते दिखे पंडित जी, वीडियो वायरल

Man Performing Puja in Train: ट्रेन में दीया जलाकर पूजा करते दिखे पंडित जी, वीडियो वायरल

Man Performing Puja in Train: एसी ट्रेन में एक व्यक्ति के पूजा करने और दिया-अगरबत्ती जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 27 Jul 2026 03:51 PM (IST)
Preferred Sources

Man Performing Puja in Train: सोशल मीडिया पर रोजाना ट्रेन की तरह-तरह की वीडियो वायरल होती रहती हैं. कुछ महीने पहले एक वीडियो में एक महिला ट्रेन के अंदर ही वट सावित्री पूजा कर रही थी, जिसे देखकर हर कोई दिखावटी आस्था की बात कर रहा था. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक आदमी एसी ट्रेन के अपर बर्थ पर पूजा करता नजर आता है. इस वीडियो को अब तक लाखों लोग देख चुके हैं.

वीडियो में क्या देखा गया?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक आदमी एसी ट्रेन की सबसे ऊपर वाली सीट पर बैठकर पूजा कर रहा है. यही तक बात सीमित नहीं थी, उसने दिया और अगरबत्ती दोनों जला रखी थीं. साथ ही ट्रेन में पैसेंजर भी बैठे हुए थे. यह सारी घटना ट्रेन के ही एक पैसेंजर ने अपने फोन में कैद कर ली. वीडियो में आदमी के कपड़े भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं. उस आदमी ने ऊपर गंजी और नीचे गमछा लपेट रखा है, मानो वह घर बैठकर पूजा कर रहा हो. यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by लाखन सिंह मुराड्या (@loco_pilot_muradya)

यह भी पढ़ेंः Snake on Airplane Wing: हवा में था हवाई जहाज, तभी फन फैलाए दिखा काला नाग; वीडियो वायरल

यूजर्स ने लिए जमकर मजे

हजारों लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि, "हद कर दी भाई ने, इतनी जरूरी पूजा-पाठ थी तो आज के दिन ट्रेन में ही क्यों आए?" वहीं एक यूजर ने उस आदमी को बेवकूफ बताते हुए लिखा कि, "ये लोग फेमस होने के चक्कर में कुछ भी कर लेते हैं." वहीं एक यूजर ने एकदम मजाकिया अंदाज में लिखा कि, "यही आदमी ट्रेन में आग लगाकर बोलेगा कि ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी." साथ ही एक यूजर का कहना है कि, "ऐसे लोगों को टीटी ट्रेन में घुसने ही क्यों देता है और अगर घुस भी जाते हैं तो इन लोगों की इस हरकत पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता?" इस तरह के हजारों कमेंट इस वीडियो के नीचे देखने को मिल रहे हैं. कुल मिलाकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोगों के लिए एक बार फिर हंसने और हैरान होने का जरिया बन गया है.

यह भी पढ़ेंः Snake Viral Video: खेत में सो रहे आदमी की छाती पर लोटने लगा सांप, वीडियो वायरल

Published at : 27 Jul 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
भारतीय रेलवे TRENDING VIRAL VIDEO Train Puja Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Man Performing Puja in Train: ट्रेन में दीया जलाकर पूजा करते दिखे पंडित जी, वीडियो वायरल
ट्रेन में दीया जलाकर पूजा करते दिखे पंडित जी, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
प्रधान के बाद प्रह्लाद आते हैं... धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ट्रेंड हुई पंचायत
प्रधान के बाद प्रह्लाद आते हैं... धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ट्रेंड हुई पंचायत
ट्रेंडिंग
'कोई हमें भी छेड़ दो' बनारस में लड़के से छेड़छाड़ के आरोप में महिला गिरफ्तार- यूजर्स ने ली मौज
'कोई हमें भी छेड़ दो' बनारस में लड़के से छेड़छाड़ के आरोप में महिला गिरफ्तार- यूजर्स ने ली मौज
ट्रेंडिंग
Soya Chaap Making Video: सोया चाप खा लो गाइज! फैक्टरी का वीडियो देखकर सिंकोड़ लेंगे मुंह
सोया चाप खा लो गाइज! फैक्टरी का वीडियो देखकर सिंकोड़ लेंगे मुंह
Advertisement

वीडियोज

Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘SIT में CA को करें शामिल', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई
‘SIT में CA को करें शामिल', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर ‘सुप्रीम’ सुनवाई
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के रहस्यमयी सेलिब्रेशन का खुला राज, जानें क्या थी वजह 
वैभव सूर्यवंशी के रहस्यमयी सेलिब्रेशन का खुला राज, जानें क्या थी वजह 
साउथ सिनेमा
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
इंडिया
Nitin Gadkari Controversy: E20 विवाद पर नितिन गडकरी का बड़ा कदम, डीपफेक वीडियो के खिलाफ पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट
E20 विवाद पर नितिन गडकरी का बड़ा कदम, डीपफेक वीडियो के खिलाफ पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट
इंडिया
एक और बड़ा आंदोलन! CJP के बाद E20 जनता पार्टी ने किया संसद मार्च का ऐलान
एक और बड़ा आंदोलन! CJP के बाद E20 जनता पार्टी ने किया संसद मार्च का ऐलान
इंडिया
लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश, रिजिजू बोले- जो MP चर्चा नहीं चाहते, होगा एक्शन
लोकसभा में पेपर लीक वाला बिल पेश, रिजिजू बोले- जो MP चर्चा नहीं चाहते, होगा एक्शन
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget