सर्जियो गोर ने की CM फडणवीस की तारीफ तो अमृता बोलीं, 'देश की...'

अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है. उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस ने सर्जियो गोर का धन्यवाद किया और महाराष्ट्र की खासियतों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और खासकर मुंबई की पहचान देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में है.

दरसअल, सीएम फडणवीस से मुलाकात को लेकर सर्जियो गोर ने कहा कि महाराष्ट्र दो वजहों से दुनिया के नक्शे पर है. पहली वजह मुंबई और दूसरी वजह देवेंद्र फडणवीस हैं.

मुंबई को बताया आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी

अमृता फडणवीस ने कहा, “सबसे पहले, मैं देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा करने और महाराष्ट्र के बारे में इतनी अच्छी बातें कहने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं. लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र वास्तव में एक खास जगह है और मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी है. दुनिया भर में मुंबई की प्रशंसा होती है.”

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इसके आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की अपनी एक अलग पहचान है और मुंबई देश की आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. मुंबई को देश की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी पहचान दुनियाभर में है.

Nagpur, Maharashtra: Reacting to U.S. Ambassador to India Sergio Gor’s praise for Chief Minister Devendra Fadnavis, his wife Amruta Fadnavis says, "First of all, I would like to thank him for praising Devendra Fadnavis and for speaking so highly of Maharashtra. But I would like… pic.twitter.com/PHCwn1PBjR — IANS (@ians_india) August 19, 2026

PM मोदी के नेतृत्व को बताया प्रेरणा

देवेंद्र फडणवीस के कामकाज को लेकर पूछे गए सवाल पर अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "जहां तक देवेंद्र फडणवीस की बात है, मैं यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने वाले सभी नेता खुद इतने प्रेरित हैं कि वे दिन-रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं. एक तरह से यह प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद है, जो नेताओं को लोगों के लिए इतनी लगन और समर्पण के साथ काम करने की प्रेरणा देता है.”

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