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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसर्जियो गोर ने की CM फडणवीस की तारीफ तो अमृता बोलीं, 'देश की...'

सर्जियो गोर ने की CM फडणवीस की तारीफ तो अमृता बोलीं, 'देश की...'

Amruta Fadnavis News: अमृता फडणवीस ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की देवेंद्र फडणवीस की तारीफ पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा मुंबई पूरे देश की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 19 Aug 2026 03:19 PM (IST)
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अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की है. उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस ने सर्जियो गोर का धन्यवाद किया और महाराष्ट्र की खासियतों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और खासकर मुंबई की पहचान देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में है.

दरसअल, सीएम फडणवीस से मुलाकात को लेकर सर्जियो गोर ने कहा कि महाराष्ट्र दो वजहों से दुनिया के नक्शे पर है. पहली वजह मुंबई और दूसरी वजह देवेंद्र फडणवीस हैं. 

मुंबई को बताया आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी

अमृता फडणवीस ने कहा, “सबसे पहले, मैं देवेंद्र फडणवीस की प्रशंसा करने और महाराष्ट्र के बारे में इतनी अच्छी बातें कहने के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं. लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र वास्तव में एक खास जगह है और मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी है. दुनिया भर में मुंबई की प्रशंसा होती है.”

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इसके आगे उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की अपनी एक अलग पहचान है और मुंबई देश की आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. मुंबई को देश की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी पहचान दुनियाभर में है.

PM मोदी के नेतृत्व को बताया प्रेरणा

देवेंद्र फडणवीस के कामकाज को लेकर पूछे गए सवाल पर अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, "जहां तक देवेंद्र फडणवीस की बात है, मैं यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने वाले सभी नेता खुद इतने प्रेरित हैं कि वे दिन-रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं. एक तरह से यह प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद है, जो नेताओं को लोगों के लिए इतनी लगन और समर्पण के साथ काम करने की प्रेरणा देता है.”

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 19 Aug 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Amruta Fadnavis MAHARASHTRA NEWS
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