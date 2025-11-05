हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: उलटा पड़ गया दांव! कार में मारी ऐसी लात, घूमकर बाइक के नीचे दबा शख्स, वीडियो वायरल

Video: उलटा पड़ गया दांव! कार में मारी ऐसी लात, घूमकर बाइक के नीचे दबा शख्स, वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए बगल से जा रही कार को पैर से धक्का देता दिखा. धक्का मारते ही संतुलन बिगड़ गया और बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 05 Nov 2025 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: आजकल सड़कों पर तेज रफ्तार का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोलता दिख रहा है. कुछ लोग ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज कर ऐसे स्टंट करते हैं, जैसे सड़क उनकी प्रॉपर्टी हो, लेकिन कई बार यही लापरवाही भारी पड़ जाती है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर साफ समझ आता है कि रफ्तार का घमंड पल में जमीन दिखा देता है.

बाइक सवार ने बिना वजह कार को पैर से मारा धक्का!

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक बाइक पर तेज रफ्तार में सड़क पर जा रहा था. उसके साथ ही बगल में एक कार भी आगे बढ़ रही थी. अचानक बाइक सवार ने बिना वजह कार को पैर से धक्का देने की कोशिश की. शायद उसे लगा होगा कि वह कार का मजाक उड़ाकर निकल जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था.

जैसे ही उसने कार को पैर से धक्का मारा, कार को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया. बाइक हिलते हुए सीधी सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की तरफ जा टकराई. युवक ताबड़तोड़ सड़क पर गिर पड़ा और कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या. गिरते ही वह जमीन पर लुढ़कता दिखाई दिया.

हादसे के बाद कुछ देर सड़क पर पड़ा रहा शख्स

इस दौरान पीछे आ रही दूसरी कार के डैशबोर्ड कैमरे में पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया. वीडियो में साफ नजर आता है कि बाइक सवार अपनी हरकत से खुद ही मुसीबत में फंस गया. गिरने के बाद वह उठने की कोशिश भी करता है लेकिन हादसे के झटके से वह कुछ पल तक वहीं पड़ा रहता है.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, बिना वजह शरारत करने निकले थे, नतीजा सामने है. दूसरे ने लिखा, ये कोई फिल्म नहीं होती भाई, असली जिंदगी में ऐसे स्टंट नहीं चलते.

Published at : 05 Nov 2025 11:43 AM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
महाराष्ट्र
मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल हादसा, तकनीकी खराबी के चलते आगे का हिस्सा और ट्रैक टूटा, कर्मचारी घायल
मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल हादसा, तकनीकी खराबी के चलते आगे का हिस्सा और ट्रैक टूटा, कर्मचारी घायल
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: विधानसभा चुनाव के बीच छपरा में पुलिस की बड़ी छापेमारी | Breaking | NDA | JDU
Rajasthan: भीलवाड़ा में एक डॉक्टर की हैवानियत का CCTV वीडियो आया सामने | Breaking
Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर
'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
महाराष्ट्र
मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल हादसा, तकनीकी खराबी के चलते आगे का हिस्सा और ट्रैक टूटा, कर्मचारी घायल
मुंबई में एक बार फिर मोनो रेल हादसा, तकनीकी खराबी के चलते आगे का हिस्सा और ट्रैक टूटा, कर्मचारी घायल
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Viral Girl Dance: दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग- वीडियो वायरल
दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग
नौकरी
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
हेल्थ
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget