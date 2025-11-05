Video: उलटा पड़ गया दांव! कार में मारी ऐसी लात, घूमकर बाइक के नीचे दबा शख्स, वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: आजकल सड़कों पर तेज रफ्तार का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोलता दिख रहा है. कुछ लोग ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज कर ऐसे स्टंट करते हैं, जैसे सड़क उनकी प्रॉपर्टी हो, लेकिन कई बार यही लापरवाही भारी पड़ जाती है. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर साफ समझ आता है कि रफ्तार का घमंड पल में जमीन दिखा देता है.

बाइक सवार ने बिना वजह कार को पैर से मारा धक्का!

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक बाइक पर तेज रफ्तार में सड़क पर जा रहा था. उसके साथ ही बगल में एक कार भी आगे बढ़ रही थी. अचानक बाइक सवार ने बिना वजह कार को पैर से धक्का देने की कोशिश की. शायद उसे लगा होगा कि वह कार का मजाक उड़ाकर निकल जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था.

जैसे ही उसने कार को पैर से धक्का मारा, कार को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया. बाइक हिलते हुए सीधी सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की तरफ जा टकराई. युवक ताबड़तोड़ सड़क पर गिर पड़ा और कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या. गिरते ही वह जमीन पर लुढ़कता दिखाई दिया.

हादसे के बाद कुछ देर सड़क पर पड़ा रहा शख्स

इस दौरान पीछे आ रही दूसरी कार के डैशबोर्ड कैमरे में पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया. वीडियो में साफ नजर आता है कि बाइक सवार अपनी हरकत से खुद ही मुसीबत में फंस गया. गिरने के बाद वह उठने की कोशिश भी करता है लेकिन हादसे के झटके से वह कुछ पल तक वहीं पड़ा रहता है.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, बिना वजह शरारत करने निकले थे, नतीजा सामने है. दूसरे ने लिखा, ये कोई फिल्म नहीं होती भाई, असली जिंदगी में ऐसे स्टंट नहीं चलते.