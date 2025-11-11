Video: रील के चक्कर में मौत से मुलाकात! ट्रेन से लटका युवक खंभे से टकराया, वीडियो देख सहमे लोग

Social Media Viral Video: आजकल स्टंट के नाम पर लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं. कुछ देरी की चर्चा और लाइक्स पाने के चक्कर में कई लोग ऐसी हरकत कर बैठते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकती है. ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. इस वीडियो में एक शख्स ट्रेन के दरवाजे पर खतरनाक स्टंट करता नजर आ रहा है.

चलती ट्रेन के गेट पर खड़ा दिखा शख्स

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक चलती ट्रेन के गेट पर खड़ा है. उसने ट्रेन के दरवाजे का हैंडल पकड़ा हुआ है और उसका आधा शरीर बाहर की ओर झूल रहा है. वह बाहर की ओर हाथ हिलाता है और वीडियो बनवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले ही पल जो होता है, उसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए.

चलती ट्रेन के ट्रैक के किनारे अचानक एक बिजली का खंभा आता है और युवक उसका अंदाजा नहीं लगा पाता. वह सीधा उस खंभे से टकरा जाता है और जोरदार धक्का लगते ही ट्रेन से नीचे गिर जाता है. कैमरे में पूरा हादसा कैद हो जाता है.

थोड़े से लाइक्स के लिए जान गवाई- यूजर्स बोले

फिलहाल, यह साफ नहीं हो पाया है कि यह घटना किस जगह की है और युवक की हालत क्या है, लेकिन वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि चोटें गंभीर हो सकती हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ ने लिखा कि थोड़े से लाइक्स के लिए जान दांव पर लगा दी. वहीं कई यूजर्स ने चेतावनी दी कि ऐसे स्टंट कभी भी जानलेवा साबित हो सकते हैं. किसी ने लिखा कियह ट्रेन नहीं, मौत से खेलना है.