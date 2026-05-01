Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ट्रेन में चढ़ते समय कैसे चोर बड़ी चालाकी से लोगों के फोन और पर्स चुरा लेते हैं. यह घटना हर रोज रेलवे स्टेशनों पर होने वाली चोरी की हकीकत को दिखाती है और यात्रियों को सतर्क रहने की चेतावनी देती है.

वायरल वीडियो में क्या दिखाया गया है?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है. जैसे ही यात्री ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, उसी भीड़ का फायदा उठाकर एक शातिर चोर भी पीछे से चढ़ने की कोशिश करता है. दो यात्री सामान्य तरीके से ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं. उनके पीछे एक तीसरा व्यक्ति भी चढ़ता है. भीड़ और धक्का-मुक्की के बीच वह व्यक्ति बहुत आसानी से सामने वाले यात्री की जेब से मोबाइल निकाल लेता है फिर कुछ ही सेकंड में वह चुपचाप उतरकर भीड़ में गायब हो जाता है, जिस यात्री का फोन चोरी हुआ होता है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता है.

ट्रेन में चढ़ते समय चोर कैसे फोन और पर्स चोरी करते है।आखिर इसको कैसे रोक जाए? pic.twitter.com/rAXsdoGTw7 — Mohit Kumar Jha (Sangam) (@Mohitjhasangam) April 30, 2026

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ट्रेन में चढ़ते वक्त कैसे काम करते हैं जेबकतरे?

जेबकतरे अक्सर भीड़भाड़ वाले इलाकों में काम करते हैं, खासकर ट्रेन चढ़ने और उतरने के समय, प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ होने पर, धक्का-मुक्की और अफरातफरी के दौरान इनका तरीका बहुत ही चालाक होता है. वे पहले अपने आसपास लोग चुनते हैं, फिर भीड़ का फायदा उठाकर धीरे-धीरे जेब या बैग से मोबाइल और पर्स निकाल लेते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग हैरान रह गए. कई लोगों ने लिखा कि ये तो बहुत तेज और शातिर चोर है, वहीं किसी ने लिखा भीड़ का कितना गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. एक यूजर ने कमेंट किया अब ट्रेन में सफर करते समय और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा. कई लोगों ने लिखा कि ट्रेन या किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह पर थोड़ी सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है. लोगों ने इस तरह की घटनाओं पर चिंता भी जताई और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की.

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