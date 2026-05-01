Viral Video: बेचैन भैंस ने दी अनहोनी की आहट, आंधी-तूफान में देखते ही देखते उखड़ा हरा-भरा पेड़, वीडियो वायरल
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तूफान के दौरान एक पेड़ उखड़ गया, जिसके नीचे एक महिला और एक भैंस दबते-दबते बच गए.
Viral Video: अचानक बदलते मौसम का हाल तो आपको पता ही है, कब अचानक से तूफान और बारिश आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. बारिश होते ही कुछ लोग इसमें जमकर लुत्फ उठाते हैं तो कुछ लोग अपना सामान समेटने लग जाते हैं. ऐसे मौसम में कब क्या प्राकृतिक अनहोनी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक भैंस पेड़ से बंधी हुई है और तूफान के कारण वह पेड़ उखड़कर गिर जाता है. आइए जानते हैं वीडियो का पूरा मामला.
वायरल वीडियो में क्या है?
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मौसम काफी खराब है और जोर का तूफान आया हुआ है. सामने एक पेड़ के नीचे एक भैंस बंधी हुई है, जो काफी ज्यादा डरी हुई है और बंधी होने के बावजूद इधर-उधर भागने की कोशिश कर रही है. तभी उसे देखकर एक महिला उसे वहां से खोलने के लिए आती है. अचानक से आंधी का एक तेज झोंका आता है और पूरा का पूरा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाता है, जिससे वह महिला और भैंस दोनों ही बाल-बाल बच जाते हैं. माना जा रहा है कि महिला को पहले से अंदेशा था कि पेड़ गिरने वाला है, इसी वजह से वह भैंस को बचाने के लिए उसे खोलने आई थी, लेकिन उसकी खुद की जान भी बाल-बाल बची.
पेड़ ही नीचे गिर गया 😱 pic.twitter.com/I4xEkUHFor— Mr Viral (@viral_quotes2) April 29, 2026
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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन
वायरल वीडियो को सोशल मीडिया X पर @viral_quotes2 नाम के यूज़र ने पोस्ट किया है और यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस पर कई लोग कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर लिखता है कि भैंस को अनहोनी का अंदेशा पहले से ही हो गया था, इसीलिए वह इतनी डरी हुई थी तो उसी को एक यूज़र रिप्लाई कर रहा है कि वह जानवर है, उसको डर तो लगेगा ही. एक अन्य यूजर कहता है कि महिला को अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए था. वहीं एक और यूजर लिखता है कि यह महिला का अपने पशु के प्रति प्रेम है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने चली गई. वीडियो को काफी ज्यादा देखा जा रहा है और इसे अब तक (खबर लिखते समय) लगभग 4 लाख लोग देख चुके हैं.
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Source: IOCL