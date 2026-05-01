हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: बेचैन भैंस ने दी अनहोनी की आहट, आंधी-तूफान में देखते ही देखते उखड़ा हरा-भरा पेड़, वीडियो वायरल

Viral Video: बेचैन भैंस ने दी अनहोनी की आहट, आंधी-तूफान में देखते ही देखते उखड़ा हरा-भरा पेड़, वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तूफान के दौरान एक पेड़ उखड़ गया, जिसके नीचे एक महिला और एक भैंस दबते-दबते बच गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Vikash bhati | Updated at : 01 May 2026 10:59 AM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: अचानक बदलते मौसम का हाल तो आपको पता ही है, कब अचानक से तूफान और बारिश आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता. बारिश होते ही कुछ लोग इसमें जमकर लुत्फ उठाते हैं तो कुछ लोग अपना सामान समेटने लग जाते हैं. ऐसे मौसम में कब क्या प्राकृतिक अनहोनी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक भैंस पेड़ से बंधी हुई है और तूफान के कारण वह पेड़ उखड़कर गिर जाता है. आइए जानते हैं वीडियो का पूरा मामला.

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मौसम काफी खराब है और जोर का तूफान आया हुआ है. सामने एक पेड़ के नीचे एक भैंस बंधी हुई है, जो काफी ज्यादा डरी हुई है और बंधी होने के बावजूद इधर-उधर भागने की कोशिश कर रही है. तभी उसे देखकर एक महिला उसे वहां से खोलने के लिए आती है. अचानक से आंधी का एक तेज झोंका आता है और पूरा का पूरा पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाता है, जिससे वह महिला और भैंस दोनों ही बाल-बाल बच जाते हैं. माना जा रहा है कि महिला को पहले से अंदेशा था कि पेड़ गिरने वाला है, इसी वजह से वह भैंस को बचाने के लिए उसे खोलने आई थी, लेकिन उसकी खुद की जान भी बाल-बाल बची.

ये भी पढ़ें- स्पाइडर मैन का भूत आ गया क्या... अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चा करने लगा अजीब हरकतें, सदमे में यूजर्स

सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

वायरल वीडियो को सोशल मीडिया X पर @viral_quotes2 नाम के यूज़र ने पोस्ट किया है और यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस पर कई लोग कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर लिखता है कि भैंस को अनहोनी का अंदेशा पहले से ही हो गया था, इसीलिए वह इतनी डरी हुई थी तो उसी को एक यूज़र रिप्लाई कर रहा है कि वह जानवर है, उसको डर तो लगेगा ही. एक अन्य यूजर कहता है कि महिला को अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए था. वहीं एक और यूजर लिखता है कि यह महिला का अपने पशु के प्रति प्रेम है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने चली गई. वीडियो को काफी ज्यादा देखा जा रहा है और इसे अब तक (खबर लिखते समय) लगभग 4 लाख लोग देख चुके हैं.

ये भी पढ़ें- बिहार पहुंचते ही ट्रेन का AC कोच बन गया जनरल डिब्बा, भीड़ देख फूलने लगेगी सांस

 

Published at : 01 May 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Woman Saving Buffalo Video Storm Viral Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: बेचैन भैंस ने दी अनहोनी की आहट, आंधी-तूफान में देखते ही देखते उखड़ा हरा-भरा पेड़, वीडियो वायरल
बेचैन भैंस ने दी अनहोनी की आहट, आंधी-तूफान में देखते ही देखते उखड़ा हरा-भरा पेड़, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Viral Video: बाइक बचा रहा है या खुद को? तेज आंधी का यह वीडियो देख आपके भी पेट में हो जाएगा दर्द
बाइक बचा रहा है या खुद को? तेज आंधी का यह वीडियो देख आपके भी पेट में हो जाएगा दर्द
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन में चढ़ते वक्त कैसे काम करते हैं जेबकतरे? वायरल वीडियो देख आप भी हो जाएं अलर्ट
ट्रेन में चढ़ते वक्त कैसे काम करते हैं जेबकतरे? वायरल वीडियो देख आप भी हो जाएं अलर्ट
ट्रेंडिंग
Viral Video: बीच सड़क महिला की डिलीवरी! लेडी डॉक्टर ने साड़ियों से बनाया ऑपरेशन थिएटर, यूजर्स कर रहे सलाम
बीच सड़क महिला की डिलीवरी! लेडी डॉक्टर ने साड़ियों से बनाया ऑपरेशन थिएटर, यूजर्स कर रहे सलाम
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
पंजाब
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
विश्व
'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार
'इंसानियत के नाते, अकेलापन बर्दाश्त नहीं...', इमरान खान ने कोर्ट से लगाई रिहाई की गुहार
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
ब्यूटी
Tattoos Designs Tips : टैटू बनवाने से पहले जान लें ये 5 डिजाइन, बाद में हो सकता है पछतावा, जानें सबसे बड़ी गलती?
टैटू बनवाने से पहले जान लें ये 5 डिजाइन, बाद में हो सकता है पछतावा, जानें सबसे बड़ी गलती?
टेक्नोलॉजी
आज से बदल गए ऑनलाइन गेमिंग के ये नियम, आप भी हैं गेमर तो जान लें हर बात
आज से बदल गए ऑनलाइन गेमिंग के ये नियम, आप भी हैं गेमर तो जान लें हर बात
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget