हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: बाइक बचा रहा है या खुद को? तेज आंधी का यह वीडियो देख आपके भी पेट में हो जाएगा दर्द

Viral Video: बाइक बचा रहा है या खुद को? तेज आंधी का यह वीडियो देख आपके भी पेट में हो जाएगा दर्द

Viral Video: इस वीडियो में जहां एक तरफ लोग अपने वाहनों के साथ खड़े होकर तेज हवा से बचने की कोशिश करते नजर आते हैं, वहीं एक शख्स अपने तरीके से सबका ध्यान खींच लेता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 01 May 2026 09:27 AM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: तेज आंधी और तूफान का नाम सुनते ही आमतौर पर लोग सुरक्षित जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से सामने आए एक वायरल वीडियो ने लोगों को हैरान भी किया और हंसाया भी,  इस वीडियो में जहां एक तरफ लोग अपने वाहनों के साथ खड़े होकर तेज हवा से बचने की कोशिश करते नजर आते हैं, वहीं एक शख्स अपने तरीके से सबका ध्यान खींच लेता है. यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया और सोशल मीडिया पर इस पर तरह-तरह के मजेदार कमेंट्स आने लगे, जहां कुछ लोग इसे मजाकिया नजरिए से देख रहे हैं तो कुछ इसे इंसान और मशीन के बीच अनोखा तालमेल बता रहे हैं.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वायरल क्लिप में एक सड़क का सीन दिखाई देता है, जहां तेज आंधी चल रही होती है. सड़क के किनारे कई लोग अपने-अपने वाहनों के साथ खड़े होकर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं लोगों के बीच एक शख्स ऐसा नजर आता है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. वह व्यक्ति हेलमेट पहने हुए अपनी बाइक को इतनी मजबूती से पकड़कर खड़ा है, मानो हवा उसे और उसकी बाइक दोनों को उड़ा ले जाएगी. दिलचस्प बात यह है कि वह खुद को भी संभाल रहा है और साथ ही अपनी बाइक को भी हवा से बचाने की कोशिश कर रहा है. 

लोगों का मजेदार सवाल बाइक बचा रहा है या खुद को?

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया. किसी ने लिखाभयंकर तूफान में भाई बाइक को बचा रहा है या बाइक के सहारे खुद को, एक यूजर ने कहाक्या बचाया है भाई ने,  कुछ लोगों ने उसे बहुत तेज दिमाग वाला इंसान बताया. वहीं कई लोग इस सीन को देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए. 

यह भी पढ़ें -'Dream boss' ऑफिस में रोज 1 घंटे की ‘पिकनिक’! 2 बजे काम बंद, साथ बैठकर खाना, यूजर्स बोले, बॉस हो तो ऐसा

सोशल मीडिया पर वायरल रिएक्शन

यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोग इसे अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करने लगे. कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रियाओं की भरमार भी लग गई है. कई यूजर्स ने इसे लॉजिक और रियल लाइफ का कॉम्बिनेशन बताया, तो कुछ ने कहा कि ऐसे तूफान में इंसान और मशीन दोनों एक-दूसरे के सहारे बन जाते हैं. कुछ लोगों ने कहा तेज आंधी और तूफान के दौरान खुले में खड़े रहना खतरनाक हो सकता है. ऐसे समय में सुरक्षित जगह पर रहना और वाहनों को सही तरीके से पार्क करना बेहद जरूरी होता है. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: बीच सड़क महिला की डिलीवरी! लेडी डॉक्टर ने साड़ियों से बनाया ऑपरेशन थिएटर, यूजर्स कर रहे सलाम

Published at : 01 May 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Sultanpur Strong Storm VIRAL VIDEO Storm Video Bike Viral
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: बाइक बचा रहा है या खुद को? तेज आंधी का यह वीडियो देख आपके भी पेट में हो जाएगा दर्द
बाइक बचा रहा है या खुद को? तेज आंधी का यह वीडियो देख आपके भी पेट में हो जाएगा दर्द
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन में चढ़ते वक्त कैसे काम करते हैं जेबकतरे? वायरल वीडियो देख आप भी हो जाएं अलर्ट
ट्रेन में चढ़ते वक्त कैसे काम करते हैं जेबकतरे? वायरल वीडियो देख आप भी हो जाएं अलर्ट
ट्रेंडिंग
Viral Video: बीच सड़क महिला की डिलीवरी! लेडी डॉक्टर ने साड़ियों से बनाया ऑपरेशन थिएटर, यूजर्स कर रहे सलाम
बीच सड़क महिला की डिलीवरी! लेडी डॉक्टर ने साड़ियों से बनाया ऑपरेशन थिएटर, यूजर्स कर रहे सलाम
ट्रेंडिंग
Viral Video: 'हाय रे गर्मी' अब बारात में गर्मी से बचने के लिए आए एयर कूलर, जुगाड़ देख माथा पीटने लगे यूजर्स
'हाय रे गर्मी' अब बारात में गर्मी से बचने के लिए आए एयर कूलर, जुगाड़ देख माथा पीटने लगे यूजर्स
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मेरे सरनेम से लोग मुझे...', डोनाल्ड ट्रंप की पोती काई ट्रंप का चौंकाने वाला खुलासा, बताया लोग देखते ही सुनाने लगते हैं खरी-खोटी
'मेरे सरनेम से लोग मुझे...', डोनाल्ड ट्रंप की पोती काई ट्रंप का चौंकाने वाला खुलासा, बताया लोग देखते ही सुनाने लगते हैं खरी-खोटी
बिहार
यूपी चुनाव में ताल ठोकेंगे चिराग पासवान! भदोही पहुंचे LJP सांसद अरुण भारती ने बनाई रणनीति
यूपी चुनाव में ताल ठोकेंगे चिराग पासवान! भदोही पहुंचे LJP सांसद अरुण भारती ने बनाई रणनीति
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली ने खोया आपा, अंपायर से भिड़े; रजत पाटीदार के विकेट से थे नाराज
Watch: विराट कोहली ने खोया आपा, अंपायर से भिड़े; रजत पाटीदार के विकेट से थे नाराज
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
विश्व
'ब्राउन बॉय इंडियन, मैं तुम्हारी बॉस हूं, तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो...', जेपी मॉर्गन की महिला अधिकारी पर गंभीर आरोप
'ब्राउन बॉय इंडियन, मैं तुम्हारी बॉस हूं, तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो...', जेपी मॉर्गन की महिला अधिकारी पर गंभीर आरोप
ऑटो
सिर्फ एक पानी की बोतल बना सकती है आपकी कार को राख! गर्मी में भूलकर भी गाड़ी में न छोड़ें ये चीजें
सिर्फ एक पानी की बोतल बना सकती है आपकी कार को राख! गर्मी में भूलकर भी गाड़ी में न छोड़ें ये चीजें
एग्रीकल्चर
लू के थपेड़ों से बचेगा आपका बकरी पालन बिजनेस, आजमाएं हरा चारा खिलाने का ये देसी फार्मूला
लू के थपेड़ों से बचेगा आपका बकरी पालन बिजनेस, आजमाएं हरा चारा खिलाने का ये देसी फार्मूला
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget