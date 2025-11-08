ये है फलों की दुनिया का आईफोन! इस खरबूजे की कीमत में आ जाएगी चमचमाती एसयूवी- यूजर्स के उड़े होश

फल तो हर कोई खाता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा खरबूजा देखा है जिसकी कीमत एक कार से भी ज्यादा हो? जी हां, ये कोई मजाक नहीं है. जापान में उगाया जाने वाला Yūbari King Melon (यूबारी किंग खरबूजा) दुनिया का सबसे महंगा खरबूजा माना जाता है. ये फल न सिर्फ अपनी मिठास और खुशबू के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी कीमत से भी दुनिया को चौंका चुका है. जापान के होक्काइडो (Hokkaido) प्रांत के छोटे से शहर Yūbari में उगाए जाने वाले इस खरबूजे की एक जोड़ी की कीमत क पांच मिलियन येन (करीब 29 लाख रुपये) है.

क्यों है इतना खास और महंगा?

अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक साधारण से दिखने वाले फल की कीमत इतनी क्यों है? दरअसल, Yūbari King Melon कोई साधारण फल नहीं बल्कि लक्जरी आइटम है. इसकी खेती बेहद खास तरीके से की जाती है. हर पौधे पर सिर्फ एक ही खरबूजा छोड़ दिया जाता है ताकि उसकी मिठास, आकार और स्वाद में कोई कमी न रहे. खेती पूरी तरह से ग्रीनहाउस कंट्रोल सिस्टम में की जाती है जहां तापमान, नमी और रोशनी का स्तर बिल्कुल सटीक रखा जाता है. यही वजह है कि हर फल का आकार एकदम परफेक्ट गोल होता है और उसकी छिलके पर एक जाल जैसी प्राकृतिक डिजाइन बनती है जो उसे बाकी खरबूजों से अलग बनाती है.

जापान में माना जाता है सम्मान का प्रतीक!

यह खरबूजा जापान में किसी रॉयल गिफ्ट की तरह दिया जाता है. जापान में जब कोई व्यक्ति किसी को सम्मान देना चाहता है या खास तोहफा भेजना चाहता है तो वह इस मेलोन की जोड़ी उपहार में देता है. वहां के लोग इसे “सम्मान का प्रतीक” मानते हैं. इसीलिए इसकी नीलामी हर साल होती है और अमीर लोग इसे खरीदने के लिए करोड़ों रुपये तक खर्च करने से नहीं हिचकिचाते.

यह भी पढ़ें: जब पब्लिक के बीच झूमते नजर आए हीरो नंबर-1, यूजर्स बोले- ओरिजिनल गोविंदा भी अब डुप्लीकेट लग रहा

यूजर्स बोले, फलों की दुनिया का आईफोन

कुल मिलाकर, ये खरबूजा सिर्फ खाने की चीज नहीं बल्कि एक लक्जरी अनुभव है. जहां दुनिया भर के लोग आम खरबूजे को कुछ रुपये में खरीदते हैं, वहीं जापान के Yūbari King Melon की एक जोड़ी की कीमत सुनकर हर कोई यही कहता है “वाह, ये खरबूजा नहीं सोना है!” अब सोशल मीडिया यूजर्स भी इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इसे फलों की आईफोन कह रहा है तो कोई कह रहा है इस खरबूजे की कीमत में तो हम चमचमाती एसयूवी ले लेंगे.

यह भी पढ़ें: भोजपुरी गाने पर छोटे-से बच्चे ने किया ऐसा डांस कि गोरी-चिट्टी भाभी भी मान लेगी हार, गर्दा उड़ा रहा यह वायरल वीडियो