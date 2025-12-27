ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में दो दिन के अंदर हराने के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बड़ा बयान दिया. इंग्लैंड की जीत कई मायनों में स्पेशल भी है. दरअसल, 14 साल बाद इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट मैच जीती है. वहीं बेन स्टोक्स 13 टेस्ट मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया में कप्तान रहते हुए टेस्ट मैच जीते हैं. मेलबर्न में खेले गए एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत हासिल की. सीरीज गंवा चुकी इंग्लैंड के लिए यह जीत उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि जीत के बाद बहुत अच्छा लग रहा है. इसके लिए टीम के खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की है.

ऑस्ट्रेलिया में 14 साल बाद टेस्ट जीतने पर क्या बोले स्टोक्स?

चौथे टेस्ट में जीत के बाद बेन स्टोक्स ने कहा, "जीत सच में बहुत अच्छी लग रही है. सभी ने इसके लिए बहुत मेहनत की. यह जीत बेहद खास है. हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि बहुत से लोगों के लिए खेलते हैं. दुनिया में हम कहीं भी जाएं, हमें जबरदस्त समर्थन मिलता है. शोर, नारे, लगते हैं. हम सभी इसे सुनते और महसूस करते हैं. मुझे पता है कि हमारे बहुत से फैन अभी उत्साहित होंगे."

उन्होंने आगे कहा, "इस मैच से पहले काफी कुछ हुआ, लेकिन लड़कों का मैदान पर उतरना, फोकस रहना, और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, वह इस टीम के बारे में बहुत कुछ कहता है. खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और मैनेजमेंट को बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि उन्होंने उस चीज पर ध्यान दिया जो जरूरी थी. हम जानते थे कि यह आसान चेज नहीं था. पिच में बहुत कुछ था और गेंदबाज हमेशा गेम में थे. मैसेज यह था कि पॉजिटिव रहें, बॉलर्स को सेटल न होने दें, और उन्हें दौड़कर हिट करते रहें. मुझे लगा कि जिस तरह से हमने इंटेंट और अनुशासन दिखाया, वह शानदार था. इसमें हिम्मत चाहिए थी, लेकिन लड़कों ने इसे बहुत अच्छे से संभाला."

चौथे टेस्ट मैच का लेखा-जोखा

मेलबर्न में खेले गए इस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 152 रन बनाए थे. हालांकि, इसके बाद कंगारुओं ने अंग्रेजों को 110 रनों पर ढेर कर दिया. इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 42 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की. हालांकि, दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम सिर्फ 132 रन ही बना सकी और इंग्लैंड को 175 रनों का टारगेट दिया. गेंदबाजों की मददगार पिच पर यह रन काफी लग रहे थे, लेकिन दूसरी पारी में इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉली 37, बेन डकेट 34 और जैकब बेथेल ने 40 रनों की शानदार पारी खेली. इंग्लिश टीम ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा कर लिया. गेंदबाजी में इंग्लैंड के लिए जोश टंग ने पहली पारी में पांच विकेट और दूसरी पारी में दो विकेट चटकाए. जोश टंग को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.