हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश

इतने में घर आ जाएगा! ये है दुनिया का सबसे महंगा बर्गर, कीमत जान उड़े यूजर्स के होश

ये कोई साधारण बर्गर नहीं है, ये बर्गर तो लग्जरी का असली मतलब दिखाता है. सोचो, एक बर्गर जो सिर्फ आमंत्रण पर मिलता है और इसे खाने का अनुभव आम खाने से बिल्कुल अलग है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 19 Oct 2025 10:03 AM (IST)
आमतौर पर आपने बर्गर कितने का खाया होगा? बाजार में 20 रुपये से लेकर 400 रुपये तक के बर्गर मौजूद हैं. हद से महंगा भी हम सोचें तो 1000 रुपये से ज्यादा नहीं सोच सकते. लेकिन जरा सोचिए, एक बर्गर जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएं. जी हां, बस $11,000! (9 लाख 68 हजार रुपये के करीब) जी हां, सही पढ़ा आपने, अमेरिका या यूरोप के किसी लग्जरी रेस्टोरेंट का नहीं, बल्कि स्पेन के कैटेलोनिया के एक छोटे से रेस्टोरेंट का ये बर्गर है. इस बर्गर को आम लोग नहीं खा सकते, इसे सिर्फ रेस्टोरेंट की ओर से चुने गए लोग ही चख सकते हैं. ये कोई साधारण बर्गर नहीं है, ये बर्गर तो लग्जरी का असली मतलब दिखाता है. सोचो, एक बर्गर जो सिर्फ आमंत्रण पर मिलता है और इसे खाने का अनुभव आम खाने से बिल्कुल अलग है.

साढ़े 9 लाख रुपये से ज्यादा है बर्गर की कीमत

स्पेन के कैबरेरा डेल मार में असाडोर औपा नाम का एक रेस्टोरेंट है, जहां के शेफ्स ने दुनिया का सबसे महंगा बर्गर बनाया है. इसकी कीमत €9,450 यानी $11,000 है. भारतीय रुपयों में ये कीमत साढ़े 9 लाख रुपये से ज्यादा है. इस बर्गर को बनाने में कथित तौर पर आठ साल का शोध और प्रयोग लगा है. लेकिन मजे की बात ये है कि इस बर्गर की असली सामग्री क्या है, यह आज भी एक रहस्य है. इस बर्गर की खासियत सिर्फ महंगी चीज़ों में नहीं है. इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री उच्च गुणवत्ता वाली है और इसे खाने का अनुभव बहुत ही अनोखा है. रेस्टोरेंट के मालिक बोस्को जिमेनेज, जिन्हें बीडेविकिंगो भी कहते हैं के अनुसार इस बर्गर का मकसद विलासिता दिखाना नहीं, बल्कि इसे अप्राप्य बनाना है. मतलब, यह हर कोई नहीं खा सकता.

क्या है बर्गर की खासियत?

रेस्टोरेंट की वेबसाइट पर लिखा है कि यह अनुभव केवल आमंत्रण पर ही मिलता है. इसे मेन्यू में नहीं डाला गया है और इसके लिए कोई रिजर्व ऑप्शन भी नहीं है. जो लोग इसे चखना चाहते हैं, वे अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई रेस्टोरेंट के हिसाब से होती है. अगर आप चुने जाते हैं, तो आपको एक निजी कमरे में बुलाया जाएगा और वहां आपको कुछ और भाग्यशाली ग्राहकों के साथ बैठाया जाएगा. इस बर्गर में दुनिया के तीन सबसे बेहतरीन मीट, यूरोप के सबसे खास चीज और एक खास सॉस शामिल होता है. इसे खाने का अनुभव इतना अनोखा है कि इसे सिर्फ चुने हुए लोग ही महसूस कर सकते हैं.

यूजर्स हैरान, बोले कभी नहीं खा पाएंगे

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये मामला वायरल हुआ वैसे ही इंटरनेट के गलियारों में हलचल मच गई. यूजर्स इस बर्गर को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ये सबसे गर्म मुद्दा बन गया. एक यूजर ने लिखा...मैं पूरी जिंदगी कमाऊं फिर भी इसे नहीं खरीद पाऊंगा. एक और यूजर ने लिखा...भाई जन्नत से खरीदकर लाए हो क्या? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये सब चर्चा में आने के लिए है, फालतू पैसा कोई खर्च नहीं करेगा.

Published at : 19 Oct 2025 10:02 AM (IST)
Viral News TRENDING Burger News
