पेरासिटामोल टेबलेट से महिला ने धोए कपड़े, चमक उठे पीले पड़े कपड़े! वीडियो देख घूम जाएगा माथा

पेरासिटामोल टेबलेट से महिला ने धोए कपड़े, चमक उठे पीले पड़े कपड़े! वीडियो देख घूम जाएगा माथा

सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस ट्रिक से कपड़े वाकई में चमचमाते साफ हो जाते हैं. वीडियो देखने वाले लोग इसे जादू बता रहे हैं और कुछ इसे मेडिकल दवा का गलत इस्तेमाल कह रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 06 Oct 2025 09:13 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन ऐसे हैक्स और ट्रिक्स वायरल होते रहते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. कभी कोई बेकिंग सोडा से बर्तन चमकाता दिखता है तो कभी कोई नींबू से घर की सफाई करता नजर आता है. लेकिन इस बार इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग दंग हैं. दरअसल इस वीडियो में एक महिला पेरासिटामोल टेबलेट का इस्तेमाल डिटर्जेंट की तरह करती है और कपड़े धोती नजर आती है. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस ट्रिक से कपड़े वाकई में चमचमाते साफ हो जाते हैं. वीडियो देखने वाले लोग इसे जादू बता रहे हैं और कुछ इसे मेडिकल दवा का गलत इस्तेमाल कह रहे हैं.

पेरासिटामोल से कपड़े धोती दिखी महिला

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अपने घर में वॉशिंग मशीन के पास खड़ी है. वह कपड़ों के साथ पेरासिटामोल टेबलेट डालती है और मशीन को ऑन कर देती है. कुछ देर बाद जब कपड़े बाहर निकलते हैं तो वे एकदम चमचमाते और दाग रहित नजर आते हैं. वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब आता है जब महिला एक सफेद शर्ट निकालती है जिसका कॉलर पीला पड़ा होता है. वह उसे पानी से भरे टब में डालती है और उसमें पेरासिटामोल की कुछ गोलियां डाल देती है. थोड़ी देर बाद जब शर्ट को बाहर निकाला जाता है तो उसका कॉलर पूरी तरह सफेद और नया जैसा हो जाता है.

यह भी पढ़ें: Video: 'मां की गाली देगा?', दिल्ली मेट्रो में सीट विवाद को लेकर बवाल, जमकर हुई हाथापाई, देखें वीडियो

यूजर्स ने ले लिए मजे

वीडियो को @acharyaveda_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई किसी और ने ट्राई किया हो तो बताओ, फिर मैं भी करुंगी. एक और यूजर ने लिखा...इसे मैंने भी इस्तेमाल किया है, काम तो करता है आइडिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जब दवाएं जहर बनने लगें तो लोग इसी काम ही तो लेंगे.

यह भी पढ़ें: ये कैसा रावण है... छोटा हाथी पर निकली जलते हुए रावण की सवारी, वीडियो देखकर दहशत में यूजर्स

Published at : 06 Oct 2025 09:13 PM (IST)
