पेरासिटामोल टेबलेट से महिला ने धोए कपड़े, चमक उठे पीले पड़े कपड़े! वीडियो देख घूम जाएगा माथा
सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस ट्रिक से कपड़े वाकई में चमचमाते साफ हो जाते हैं. वीडियो देखने वाले लोग इसे जादू बता रहे हैं और कुछ इसे मेडिकल दवा का गलत इस्तेमाल कह रहे हैं.
सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन ऐसे हैक्स और ट्रिक्स वायरल होते रहते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. कभी कोई बेकिंग सोडा से बर्तन चमकाता दिखता है तो कभी कोई नींबू से घर की सफाई करता नजर आता है. लेकिन इस बार इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग दंग हैं. दरअसल इस वीडियो में एक महिला पेरासिटामोल टेबलेट का इस्तेमाल डिटर्जेंट की तरह करती है और कपड़े धोती नजर आती है. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस ट्रिक से कपड़े वाकई में चमचमाते साफ हो जाते हैं. वीडियो देखने वाले लोग इसे जादू बता रहे हैं और कुछ इसे मेडिकल दवा का गलत इस्तेमाल कह रहे हैं.
पेरासिटामोल से कपड़े धोती दिखी महिला
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अपने घर में वॉशिंग मशीन के पास खड़ी है. वह कपड़ों के साथ पेरासिटामोल टेबलेट डालती है और मशीन को ऑन कर देती है. कुछ देर बाद जब कपड़े बाहर निकलते हैं तो वे एकदम चमचमाते और दाग रहित नजर आते हैं. वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब आता है जब महिला एक सफेद शर्ट निकालती है जिसका कॉलर पीला पड़ा होता है. वह उसे पानी से भरे टब में डालती है और उसमें पेरासिटामोल की कुछ गोलियां डाल देती है. थोड़ी देर बाद जब शर्ट को बाहर निकाला जाता है तो उसका कॉलर पूरी तरह सफेद और नया जैसा हो जाता है.
सफ़ेद कपडे से मैल हटाने का सबसे आसान तरीका... pic.twitter.com/vQn2Ijhq4T— 𝗩𝗲𝗱𝗮𝗰𝗵𝗮𝗿𝘆𝗮 (@acharyaveda_) October 5, 2025
यूजर्स ने ले लिए मजे
वीडियो को @acharyaveda_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई किसी और ने ट्राई किया हो तो बताओ, फिर मैं भी करुंगी. एक और यूजर ने लिखा...इसे मैंने भी इस्तेमाल किया है, काम तो करता है आइडिया. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जब दवाएं जहर बनने लगें तो लोग इसी काम ही तो लेंगे.
