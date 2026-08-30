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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगझूला झूल रही या मौत को दावत दे रही? लड़की का वीडियो वायरल

झूला झूल रही या मौत को दावत दे रही? लड़की का वीडियो वायरल

ईमारत की ऊचाई पर झूले पर बैठकर झूलती महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. यह वायरल विडियो सोशल मीडिया युजर्स के बिच में चर्चा का विषय बनी हुई है और सुरक्षा पर सवाल उठाएं जा रहें हैं

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 30 Aug 2026 02:42 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पांच मंजिला इमारत की छत पर लगे झूले पर बैठकर झूलती दिखाई दे रही है. महिला झूले पर आराम से आगे-पीछे झूल रही है, लेकिन जिस जगह वह झूल रही है उसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स चिंता जताने लगे. वीडियो में काफी ऊंचाई दिखाई देती है, ऐसे में झूले से जुड़ी छोटी सी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है. इसी वजह से वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. 

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

वायरल वीडियो में एक महिला झूले पर बैठी हुई दिखाई देती है. वह झूले पर आगे-पीछे झूल रही है और कैमरे में पूरा नजारा रिकॉर्ड किया जा रहा है. महिला जिस जगह झूला झूल रही है, वहां से नीचे का हिस्सा भी दिखाई देता है. वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि महिला काफी ऊंचाई पर है. वह लगातार झूलती रहती है और इसी दौरान वीडियो बनाने वाला कैमरा उसकी तरफ ही रहता है. वीडियो का यही नजारा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

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ऊंचाई पर झूलती महिला को देखकर लोग हुए परेशान

वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने महिला के इस तरह झूलने को लेकर चिंता जताई. लोगों का कहना है कि इतनी ऊंचाई पर झूला झूलते समय सावधानी रखना जरूरी है. अगर झूला टूट जाए या महिला का संतुलन बिगड़ जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है. हालांकि वीडियो में ऐसा कोई हादसा होते हुए नहीं दिखाया गया है. फिलहाल यह क्लिप महिला के झूला झूलने की वजह से ही चर्चा में है.

वीडियो पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने महिला के झूला झूलने को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “झूला टूट जाएगा तब क्या होगा? सीधा नीचे यमराज के पास.” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “सही कहा, सीधा ऊपर जाएगी.” एक यूजर ने कहा कि वह महिला के गिरने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसने मजाक में लिखा कि गिरने से थोड़ी अक्ल आती. इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, “इसलिए हादसा हो जाता है.” इन comments से साफ है कि लोगों का ध्यान महिला के झूला झूलने से ज्यादा उसकी सुरक्षा पर गया.

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About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 30 Aug 2026 02:42 PM (IST)
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