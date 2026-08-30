झूला झूल रही या मौत को दावत दे रही? लड़की का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला पांच मंजिला इमारत की छत पर लगे झूले पर बैठकर झूलती दिखाई दे रही है. महिला झूले पर आराम से आगे-पीछे झूल रही है, लेकिन जिस जगह वह झूल रही है उसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स चिंता जताने लगे. वीडियो में काफी ऊंचाई दिखाई देती है, ऐसे में झूले से जुड़ी छोटी सी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है. इसी वजह से वीडियो पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

वायरल वीडियो में एक महिला झूले पर बैठी हुई दिखाई देती है. वह झूले पर आगे-पीछे झूल रही है और कैमरे में पूरा नजारा रिकॉर्ड किया जा रहा है. महिला जिस जगह झूला झूल रही है, वहां से नीचे का हिस्सा भी दिखाई देता है. वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि महिला काफी ऊंचाई पर है. वह लगातार झूलती रहती है और इसी दौरान वीडियो बनाने वाला कैमरा उसकी तरफ ही रहता है. वीडियो का यही नजारा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

यह भी पढ़े : महिला ने डिलीवरी बॉय को बांधी राखी, वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स

जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसलिए थोड़े से रोमांच के लिए जान दांव पर लगाना सरासर बेवकूफी है।



बिना किसी सुरक्षा के छत पर झूला झूलना सीधे तौर पर अपनी जान से खिलवाड़ करना है। pic.twitter.com/KyxJfGpTyz — Shagufta khan (@Digital_khan01) August 29, 2026

ऊंचाई पर झूलती महिला को देखकर लोग हुए परेशान

वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने महिला के इस तरह झूलने को लेकर चिंता जताई. लोगों का कहना है कि इतनी ऊंचाई पर झूला झूलते समय सावधानी रखना जरूरी है. अगर झूला टूट जाए या महिला का संतुलन बिगड़ जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है. हालांकि वीडियो में ऐसा कोई हादसा होते हुए नहीं दिखाया गया है. फिलहाल यह क्लिप महिला के झूला झूलने की वजह से ही चर्चा में है.

वीडियो पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने महिला के झूला झूलने को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “झूला टूट जाएगा तब क्या होगा? सीधा नीचे यमराज के पास.” वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, “सही कहा, सीधा ऊपर जाएगी.” एक यूजर ने कहा कि वह महिला के गिरने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसने मजाक में लिखा कि गिरने से थोड़ी अक्ल आती. इसके अलावा एक यूजर ने लिखा, “इसलिए हादसा हो जाता है.” इन comments से साफ है कि लोगों का ध्यान महिला के झूला झूलने से ज्यादा उसकी सुरक्षा पर गया.

यह भी पढ़े :कैमरे पर जवान हुई दादी मां, जमकर लगाए ठुमके- वीडियो वायरल