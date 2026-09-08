IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा

ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा

ICC ने ताजा महिला रैंकिंग जारी कर दी है. दीप्ति शर्मा ने टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में 2 पायदान की छलांग लगाई है. उन्होंने पाकिस्तानी और इंग्लैंड की खिलाड़ी को पछाड़ा. श्री चरणी पहले स्थान पर बनी हुई हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 08 Sep 2026 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी की ताजा महिला रैंकिंग में श्री चरणी नंबर-1 टी20 गेंदबाज बनी हुई हैं. इसके टॉप-5 में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दीप्ति शर्मा ने 2 पायदान की छलांग लगाई है, जो पहले आठवें स्थान पर थी. वनडे गेंदबाजी रैंकिंग के टॉप-5 में एक बदलाव हुआ है, ऑस्ट्रेलिया की एश गार्डनर एक पायदान ऊपर आकर दूसरे नंबर पर आ गई है, इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन तीसरे स्थान पर खिसक गई. इसके आलावा किसी फॉर्मेट की किसी केटेगरी के टॉप-5 में कोई बदलाव नहीं हुआ.

दीप्ति शर्मा छठे नंबर पर पहुंची

आईसीसी महिला टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में दीप्ति शर्मा आठवें से छठे स्थान पर पहुंच गई हैं. उनके 709 रेटिंग पॉइंट्स हैं, उन्होंने इंग्लैंड की लिंसी स्मिथ और पाकिस्तान की नाशरा संधू को पछाड़ा. स्मिथ के 704 और संधू के 701 रेटिंग पॉइंट्स हैं. 29 वर्षीय दीप्ति ने महिला एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ हुए पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे. उन्होंने 3.1 ओवरों में मात्र 5 रन दिए थे. इस मैच में पाकिस्तान की पूरी टीम 55 रनों पर ढेर हो गई थी.

महिला टी20 रैंकिंग में नंबर-1 गेंदबाज श्री चरणी बनी हुई हैं, जिनके 779 रेटिंग पॉइंट्स हैं. चरणी ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे. 4 ओवरों के स्पेल में उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए थे.

स्मृति मंधाना नंबर-1 ओडीआई बल्लेबाज

वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में स्मृति मंधना 790 रेटिंग पॉइंट्स के साथ नंबर-1 पायदान पर बनी हुई है. इसके टॉप-5 में कोई बदलाव नहीं हुआ है. न्यूजीलैंड की मैडी ग्रीन और वेस्टइंडीज की हीली मैथ्यूज 1-1 पायदान ऊपर आ गई हैं, जो अब क्रमश छठे और सातवें स्थान पर है.

यह भी पढ़ें- DRS को लेकर कन्फ्यूज ईशान से वैभव सूर्यवंशी ने कहा- ले लो, फिर क्या हुआ; देखें

सभी फॉर्मेट की हर केटेगरी में नंबर-1 खिलाड़ी

  • नंबर-1 वनडे बल्लेबाज- स्मृति मंधाना (भारत)
  • नंबर-1 वनडे गेंदबाज- अलाना किंग (ऑस्ट्रेलिया)
  • नंबर-1 वनडे ऑलराउंडर- एश गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया)
  • नंबर-1 टी20 बल्लेबाज- बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया)
  • नंबर-1 टी20 गेंदबाज- श्री चरणी (भारत)
  • नंबर-1 टी20 ऑलराउंडर- हीली मैथ्यूज (वेस्टइंडीज).

यह भी पढ़ें- BCCI या अफगानिस्तान, DDCA को कौन देगा अरुण जेटली स्टेडियम का किराया?

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Deepti Sharma ICC Rankings ICC T20 Rankings
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
2 रन से बचा गेल का रिकॉर्ड, MI के बल्लेबाज ने जड़े 173 रन; 16 चौके-12 छक्के
2 रन से बचा गेल का रिकॉर्ड, MI के बल्लेबाज ने जड़े 173 रन; 16 चौके-12 छक्के
क्रिकेट
BCCI या अफगानिस्तान, DDCA को कौन देगा अरुण जेटली स्टेडियम का किराया?
BCCI या अफगानिस्तान, DDCA को कौन देगा अरुण जेटली स्टेडियम का किराया?
क्रिकेट
OTD: 6 छक्के, 12 चौके और 200 का स्ट्राइक रेट, विराट कोहली के 'शतक' से झूम उठे फैंस
6 छक्के, 12 चौके और 200 का स्ट्राइक रेट, विराट कोहली के 'शतक' से झूम उठे फैंस
क्रिकेट
DRS को लेकर कन्फ्यूज ईशान से वैभव सूर्यवंशी ने कहा- ले लो, फिर क्या हुआ; देखें
DRS को लेकर कन्फ्यूज ईशान से वैभव सूर्यवंशी ने कहा- ले लो, फिर क्या हुआ; देखें
Advertisement

वीडियोज

Riteish Deshmukh और Genelia का Exclusive Interview, Raja Shivaji और 25 साल के सफर पर बात
Shah Rukh Khan ने Underworld के आगे झुकने से किया इनकार? Sanjay Gupta ने सुनाया 90s का किस्सा
Aamrapali Dubey का Bigg Boss 20 में Game Plan, Fights, Salman Khan और Competition पर खुलासा
Bigg Boss 20 Grand Premiere: 16 Contestants की Entry, Salman Khan के साथ शुरू हुआ नया Season
Bigg Boss 20: 17 Contestants की पूरी लिस्ट, Mahhi Vij, Isha Rikhi, Gullu समेत ये नाम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई में PM मोदी के कार्यक्रम स्थल से पुलिस ने 2 को दबोचा, मिली बंदूक
मुंबई में PM मोदी के कार्यक्रम स्थल से पुलिस ने 2 को दबोचा, मिली बंदूक
इंडिया
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
भारत 6G वाले ग्रुप में शामिल! अमेरिका समेत 24 देशों के साथ करेगा काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
क्रिकेट
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
ICC की ताजा रैंकिंग जारी, दीप्ति शर्मा ने लगाई छलांग, पाकिस्तानी गेंदबाज को पछाड़ा
इंडिया
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
'शुगर डैडी को मार दूंगा', पत्नी का सिर काटकर फ्रिज में रखने वाले पति की खौफनाक धमकी
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
सुपौल: मदरसा में खाना खाने के बाद छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, एक की मौत
एग्रीकल्चर
गमले में कैसे उगाएं अजवाइन का पौधा, जानें किचन गार्डनिंग का तरीका
गमले में कैसे उगाएं अजवाइन का पौधा, जानें किचन गार्डनिंग का तरीका
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget