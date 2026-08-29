महिला ने डिलीवरी बॉय को बांधी राखी, वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स
वीडियो में एक महिला अपने घर के दरवाजे पर खड़े डिलीवरी एजेंट की कलाई पर राखी बांधती नजर आती है. डिलीवरी एजेंट भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे कर देता है.
रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह उन रिश्तों को भी अपना बनाने का मौका देता है, जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होता. सोशल मीडिया पर सामने आया एक छोटा सा वीडियो इसी खूबसूरत एहसास की कहानी कह रहा है. एक डिलीवरी एजेंट सामान पहुंचाने के लिए घर पहुंचा था, लेकिन कुछ ही पलों में वहां ऐसा रिश्ता बन गया, जिसने इस मुलाकात को हमेशा के लिए यादगार बना दिया.
वीडियो में एक महिला अपने घर के दरवाजे पर खड़े डिलीवरी एजेंट की कलाई पर राखी बांधती नजर आती है. डिलीवरी एजेंट भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे कर देता है. राखी बांधने के बाद महिला उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है. इसके जवाब में डिलीवरी एजेंट भी सम्मान जताते हुए महिला के पैर छू लेता है. कुछ सेकंड की यह मुलाकात भाई-बहन के रिश्ते की गर्माहट से भर जाती है.
राखी बंधी तो भाई ने भी निभाई अपनी जिम्मेदारी
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राखी बंधने के बाद डिलीवरी एजेंट अपनी जेब से 50 रुपये का नोट निकालता है और महिला को शगुन के तौर पर देने लगता है. महिला पहले पैसे लेने से मना करती है और नोट वापस करने की कोशिश करती है, लेकिन डिलीवरी एजेंट मानने को तैयार नहीं होता. वह उसे पैसे देते हुए भावुक अंदाज में कहता है कि जब बहन मान लिया है, तो भाई की तरफ से शगुन भी बनता है. आखिरकार महिला को वह 50 रुपये रखने पड़ते हैं.
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50 रुपये की कीमत नहीं, भावना बड़ी थी
इस पूरे पल की सबसे खास बात रकम नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना है. महिला ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उसके लिए वह 50 रुपये महज एक नोट नहीं हैं. उसके लिए यह उस पल की निशानी हैं, जब एक अनजान डिलीवरी एजेंट कुछ मिनटों के लिए उसके भाई जैसा बन गया. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों के पास अपने पड़ोसियों तक से बात करने का समय कम है, वहां एक दरवाजे पर हुई यह छोटी-सी मुलाकात दिल छू जाती है. न कोई पुरानी पहचान, न कोई पारिवारिक रिश्ता बस राखी के एक धागे ने दो अनजान लोगों को भाई-बहन के रिश्ते में बांध दिया.
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यूजर्स ने भी की तारीफ
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस छोटे से लेकिन भावुक पल की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. लोगों का कहना है कि राखी का त्योहार सिर्फ भाई-बहन के बीच का रिश्ता मनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपनापन और सम्मान बांटने का भी मौका है. एक यूजर ने लिखा, “50 रुपये की कीमत नहीं, उस भाई की भावना की कीमत है.” वहीं दूसरे ने कहा, “आज के समय में ऐसे छोटे-छोटे पल ही इंसानियत पर भरोसा बनाए रखते हैं.”
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