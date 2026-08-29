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महिला ने डिलीवरी बॉय को बांधी राखी, वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स

वीडियो में एक महिला अपने घर के दरवाजे पर खड़े डिलीवरी एजेंट की कलाई पर राखी बांधती नजर आती है. डिलीवरी एजेंट भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे कर देता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Aug 2026 09:36 PM (IST)
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रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह उन रिश्तों को भी अपना बनाने का मौका देता है, जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होता. सोशल मीडिया पर सामने आया एक छोटा सा वीडियो इसी खूबसूरत एहसास की कहानी कह रहा है. एक डिलीवरी एजेंट सामान पहुंचाने के लिए घर पहुंचा था, लेकिन कुछ ही पलों में वहां ऐसा रिश्ता बन गया, जिसने इस मुलाकात को हमेशा के लिए यादगार बना दिया.

वीडियो में एक महिला अपने घर के दरवाजे पर खड़े डिलीवरी एजेंट की कलाई पर राखी बांधती नजर आती है. डिलीवरी एजेंट भी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे कर देता है. राखी बांधने के बाद महिला उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है. इसके जवाब में डिलीवरी एजेंट भी सम्मान जताते हुए महिला के पैर छू लेता है. कुछ सेकंड की यह मुलाकात भाई-बहन के रिश्ते की गर्माहट से भर जाती है.

राखी बंधी तो भाई ने भी निभाई अपनी जिम्मेदारी

कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राखी बंधने के बाद डिलीवरी एजेंट अपनी जेब से 50 रुपये का नोट निकालता है और महिला को शगुन के तौर पर देने लगता है. महिला पहले पैसे लेने से मना करती है और नोट वापस करने की कोशिश करती है, लेकिन डिलीवरी एजेंट मानने को तैयार नहीं होता. वह उसे पैसे देते हुए भावुक अंदाज में कहता है कि जब बहन मान लिया है, तो भाई की तरफ से शगुन भी बनता है. आखिरकार महिला को वह 50 रुपये रखने पड़ते हैं.

 
 
 
 
 
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50 रुपये की कीमत नहीं, भावना बड़ी थी

इस पूरे पल की सबसे खास बात रकम नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना है. महिला ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उसके लिए वह 50 रुपये महज एक नोट नहीं हैं. उसके लिए यह उस पल की निशानी हैं, जब एक अनजान डिलीवरी एजेंट कुछ मिनटों के लिए उसके भाई जैसा बन गया. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोगों के पास अपने पड़ोसियों तक से बात करने का समय कम है, वहां एक दरवाजे पर हुई यह छोटी-सी मुलाकात दिल छू जाती है. न कोई पुरानी पहचान, न कोई पारिवारिक रिश्ता बस राखी के एक धागे ने दो अनजान लोगों को भाई-बहन के रिश्ते में बांध दिया.

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यूजर्स ने भी की तारीफ

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी इस छोटे से लेकिन भावुक पल की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. लोगों का कहना है कि राखी का त्योहार सिर्फ भाई-बहन के बीच का रिश्ता मनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपनापन और सम्मान बांटने का भी मौका है. एक यूजर ने लिखा, “50 रुपये की कीमत नहीं, उस भाई की भावना की कीमत है.” वहीं दूसरे ने कहा, “आज के समय में ऐसे छोटे-छोटे पल ही इंसानियत पर भरोसा बनाए रखते हैं.”

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 09:36 PM (IST)
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