हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: घर के बाहर खड़ी महिला को उड़ा ले गया तेज रफ्तार हवा का बवंडर- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा

Video: घर के बाहर खड़ी महिला को उड़ा ले गया तेज रफ्तार हवा का बवंडर- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अचानक तेज हवा के साथ एक बवंडर बनता है. मिट्टी और धूल का गुबार आसमान की ओर उठने लगता है. महिला पहले तो इस बदलते मौसम को समझने की कोशिश करती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 20 Dec 2025 10:32 PM (IST)
Preferred Sources

कुदरत कब किस रूप में सामने आ जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता. कभी शांत मौसम देखते ही देखते कहर बन जाता है तो कभी पल भर में सब कुछ बदल जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. वीडियो में दिखाई देता है कि एक महिला अपने घर के बाहर खड़ी है. मौसम थोड़ा खराब नजर आ रहा है. आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और हवा धीरे धीरे तेज होने लगती है. लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकेंड में ऐसा मंजर सामने आएगा जिसे देखकर लोग दहशत में आ जाएंगे.

घर के बाहर खड़ी महिला को उड़ा ले गया तेज हवा का बवंडर

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अचानक तेज हवा के साथ एक बवंडर बनता है. मिट्टी और धूल का गुबार आसमान की ओर उठने लगता है. महिला पहले तो इस बदलते मौसम को समझने की कोशिश करती है. जैसे ही हवा और तेज होती है वह तुरंत घर के अंदर जाने की कोशिश करती है. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. हवा इतनी ताकतवर हो जाती है कि महिला अपना संतुलन खो बैठती है. अगले ही पल बवंडर उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाता है. यह नजारा इतना डरावना है कि वीडियो देखने वालों की सांसें थम जाती हैं.

मिट्टी का उठा गुबार और संतुलन खो बैठी महिला, जान लीजिए वीडियो की सच्चाई

वीडियो में यह भी नजर आता है कि महिला खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है. वह दीवार और दरवाजे की ओर बढ़ती है लेकिन तेज हवा उसे पीछे धकेल देती है. कुछ ही सेकेंड में महिला हवा में उठती है और जमीन से दूर चली जाती है. आसपास का पूरा इलाका धूल और मिट्टी से भर जाता है. घरों की छतें और खुले मैदान साफ नजर आ रहे हैं जहां तेज हवा सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जा रही है. हालांकि वीडियो को एआई बताकर इसकी सत्यता को लोगों ने खारिज कर दिया है.

यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल

यूजर्स ने यूं दी प्रतिक्रिया

वीडियो को @roshnipar0786 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इतनी तेज हवा है लेकिन इंसान का उड़ना हजम नहीं हो रहा. एक और यूजर ने लिखा...एआई का गलत इस्तेमाल काफी बढ़ गया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वीडियो एआई लग रहा है.

यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'

Published at : 20 Dec 2025 10:32 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement

वीडियोज

यूपी की सियासत में 'कोडीन भैया' कौन?
OBC आरक्षण में लूट..किसने दी छूट? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
घनघोर गोलाबारी..दहशत भारी !
योगी-अखिलेश में तकरार, माफिया से किसके जुड़े तार?
Cough Syrup Scam: योगी अखिलेश में तकरार, माफिया से किसके जुड़े तार? | UP Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
कानपुर एयरपोर्ट पर मधुमक्खी हमला, दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में मची अफरा-तफरी, यात्री परेशान
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
फूड
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
ट्रेंडिंग
Video: गन पॉइंट पर लूटी सुनार की दुकान, पब्लिक ने धर दबोचा फिर मार मारकर बनाया भूत- वीडियो वायरल
गन पॉइंट पर लूटी सुनार की दुकान, पब्लिक ने धर दबोचा फिर मार मारकर बनाया भूत- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget