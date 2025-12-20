कुदरत कब किस रूप में सामने आ जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता. कभी शांत मौसम देखते ही देखते कहर बन जाता है तो कभी पल भर में सब कुछ बदल जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही खौफनाक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. वीडियो में दिखाई देता है कि एक महिला अपने घर के बाहर खड़ी है. मौसम थोड़ा खराब नजर आ रहा है. आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और हवा धीरे धीरे तेज होने लगती है. लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकेंड में ऐसा मंजर सामने आएगा जिसे देखकर लोग दहशत में आ जाएंगे.

घर के बाहर खड़ी महिला को उड़ा ले गया तेज हवा का बवंडर

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अचानक तेज हवा के साथ एक बवंडर बनता है. मिट्टी और धूल का गुबार आसमान की ओर उठने लगता है. महिला पहले तो इस बदलते मौसम को समझने की कोशिश करती है. जैसे ही हवा और तेज होती है वह तुरंत घर के अंदर जाने की कोशिश करती है. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. हवा इतनी ताकतवर हो जाती है कि महिला अपना संतुलन खो बैठती है. अगले ही पल बवंडर उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाता है. यह नजारा इतना डरावना है कि वीडियो देखने वालों की सांसें थम जाती हैं.

बहुत तेज़ हवा है 1 कुंटल की औरत भी उड़ गई हवा के साथ pic.twitter.com/qPeUy7VRUF — Muhammad Haroon (@Razvi_Sher7) December 20, 2025

मिट्टी का उठा गुबार और संतुलन खो बैठी महिला, जान लीजिए वीडियो की सच्चाई

वीडियो में यह भी नजर आता है कि महिला खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है. वह दीवार और दरवाजे की ओर बढ़ती है लेकिन तेज हवा उसे पीछे धकेल देती है. कुछ ही सेकेंड में महिला हवा में उठती है और जमीन से दूर चली जाती है. आसपास का पूरा इलाका धूल और मिट्टी से भर जाता है. घरों की छतें और खुले मैदान साफ नजर आ रहे हैं जहां तेज हवा सब कुछ अपने साथ उड़ा ले जा रही है. हालांकि वीडियो को एआई बताकर इसकी सत्यता को लोगों ने खारिज कर दिया है.

यूजर्स ने यूं दी प्रतिक्रिया

वीडियो को @roshnipar0786 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इतनी तेज हवा है लेकिन इंसान का उड़ना हजम नहीं हो रहा. एक और यूजर ने लिखा...एआई का गलत इस्तेमाल काफी बढ़ गया है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वीडियो एआई लग रहा है.

