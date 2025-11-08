सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो न केवल मजेदार है बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देता है कि क्या हमारे सिस्टम में “अंग्रेजी” सच में ताकतवर है? वीडियो एक पुलिस स्टेशन का बताया जा रहा है जहां एक महिला कैमरे पर बोलती नजर आती है कि “इस रिक्शा ड्राइवर ने मुझे मारा, and this inspector is shouting at me instead of him.” जैसे ही महिला की यह अंग्रेजी सुनाई देती है, पुलिस इंस्पेक्टर का पूरा रिएक्शन ही बदल जाता है. वो तुरंत कुर्सी से उठते हैं, रिक्शा ड्राइवर को पकड़ते हैं और मौके पर ही उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं. वीडियो देखने के बाद आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी.

अंग्रेजी बोलते ही दारोगा ने तुरंत दिलाया इंसाफ

वीडियो में साफ नजर आता है कि महिला पहले हिंदी में कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे. तभी महिला कैमरा पुलिस वाले की ओर करके अंग्रेजी में बोलती है “this inspector is shouting at me instead of him.” बस इतना सुनते ही माहौल बदल जाता है. दारोगा कुर्सी से उछलकर खड़े होते हैं, और अचानक रौब में आकर रिक्शा वाले को पकड़कर थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ देते हैं. इस बीच थाने में मौजूद बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंस्पेक्टर साहब का गुस्सा अचानक आसमान छू गया.

सोशल मीडिया पर चला “Speak English, get justice instantly!”

वीडियो के वायरल होने के बाद अब सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं. ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वीडियो के क्लिप्स शेयर हो रहे हैं, जिन पर मजेदार कैप्शन लिखे जा रहे हैं “Speak English, get justice instantly!” कुछ यूजर्स ने इसे सिस्टम की विडंबना बताया है कि अंग्रेजी भाषा आज भी हमारे समाज में शक्ति और प्रभाव का प्रतीक मानी जाती है.

यूजर्स ने ले लिए मजे

वीडियो को ab.funfacts नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...देख रहा है बिनोद, कैसे अंग्रेजी बोलकर इंसाफ लिया जाता है. एक और यूजर ने लिखा...अगर इंसाफ चाहिए तो अंग्रेजी आनी चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कैसे कैसे लोग हैं यार, इंगिल्श बोलकर इंसाफ ले रहे हैं.

