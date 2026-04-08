Viral Video: कभी-कभी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी-सी भूल भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. ऐसा ही हुआ रुचि कोकचा के साथ, जो एक लेखक और कवयित्री हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया. रुचि ने अपनी AirPods गलती से एक टैक्सी में छोड़ दी थी, लेकिन टैक्सी ड्राइवर की ईमानदारी ने उन्हें उनका सामान वापस दिलाया.

क्या है पूरा मामला?

रुचि ने X पर पोस्ट में बताया कि उन्होंने एक टैक्सी बुक की थी और उनकी AirPods उनकी जेब से गिर गई. दरअसल, उनकी कुर्ता सही तरीके से फिट नहीं थी, इसलिए एयरपॉड्स नीचे गिर गए, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी तब तक नहीं थी जब तक वह अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच गईं. रुचि ने लिखा,मैंने कल टैक्सी बुक की थी और मेरी जेब में रखी AirPods मेरी कुर्ता के ढीले होने की वजह से गिर गई. मैं इन्हें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए तुरंत ध्यान नहीं दिया.जब पता चला कि ये गायब हैं तो मेरा दिल डुबो गया. यह मेरे लिए बहुत कीमती हैं. मुझे लगा कि मैं इन्हें हमेशा के लिए खो चुकी हूं.

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खोए AirPods लौटाने वाला ईमानदार टैक्सी ड्राइवर

रुचि ने टैक्सी ड्राइवर श्रीराम से संपर्क किया. शुरुआत में उन्हें यह विश्वास नहीं था कि वह AirPods वापस पाएंगी, लेकिन जब उन्होंने ड्राइवर से बात की, तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि जैसे ही उन्हें समय मिलेगा, वह AirPods लौटा देंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने एक तस्वीर भी भेजी ताकि रुचि को चिंता न हो. रुचि ने पोस्ट में लिखामैंने उन्हें वापस इसलिए पाया क्योंकि श्रीराम जैसे ईमानदार और अच्छे इंसान अभी भी हैं. भगवान उन्हें सारी खुशियां दें.

I booked a cab yesterday and due to my ill fitting kurta the AirPods kept in my pocket slipped and were left behind in the cab. I don’t use them much so I didn’t pay attention until today that they were missing. My heart şank as they are quite precious to me. I thought I had lost… pic.twitter.com/FTJmmryU3M — ruchi kokcha (@ruchikokcha) April 6, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

रुचि का पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ. इसे अब तक लगभग 22,000 लोग देख चुके हैं और 200 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया. कमेंट सेक्शन में लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे. एक यूजर ने लिखा, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको AirPods वापस मिले. किसी और ने कहा होता कि नहीं, यहां नहीं है या कोई बहाना बनाया होता. दूसरे ने लिखा, श्रीराम जैसी ईमानदार आत्मा को सभी आशीर्वाद मिले. हालांकि, कुछ लोगों ने अपनी कहानी भी शेयर की. एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने डबल पेमेंट किया और ड्राइवर ने कॉल का जवाब नहीं दिया. इस पर रुचि ने जवाब दिया बिल्कुल, मैंने भी कई खराब अनुभव देखे हैं. लेकिन जब मुझे कोई ईमानदार इंसान मिलता है, तो उसे सराहना करना चाहिए.

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