छात्र की बोर्ड एग्जाम कॉपी देख गदगद हुई टीचर, दिए 80 में से 80 नंबर, वीडियो हो रहा वायरल

बोर्ड एग्जाम हाल ही में खत्म हुए हैं. ऐसे में बच्चों को टेंशन भी है कि उनका रिजल्ट कैसा आएगा. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम हॉल में ही अपने पूरे नंबर पक्के कर आते हैं और उनकी कॉपी देख टीचर्स भी हैरान रह जाते हैं. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक टीचर ने छात्र की कॉपी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, इस वीडियो में टीचर छात्र की कॉपी दिखाते हुए कह रही है कि बोर्ड एग्जाम में सभी बच्चों को इस तरह से लिखना चाहिए.

छात्र की कॉपी देख टीचर ने दे दिए पूरे नंबर

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में महिला टीचर एक बच्चे की कॉपी दिखाते हुए कह रही है कि अगर बोर्ड एग्जाम लिखना है तो इसी तरह से लिखना चाहिए. वीडियो में दिख रहा है कि कॉपी में टीचर ने बच्चे को 80 में से 80 नंबर दिए हैं. इतना ही नहीं, टीचर ने कॉपी चेक करने के बाद कॉपी पर very good presentation keep it up. इसके बाद जब टीचर कॉपी खोलकर दिखाती है तो लोगों के होश उड़ना लाजमी हो जाता है, क्योंकि कॉपी को बच्चे ने इस तरह से लिखा है कि कोई भी टीचर उसे पूरे नंबर देने से खुद को रोक ही नहीं पाएगा.

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लिखने के सलीका देख आप भी रह जाएंगे हैरान

वीडियो में साफतौर पर दिख रहा है कि पहले पेज पर छात्र ने उन कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है जिन्हें उसने सेक्शन ए में तैयार किया है. इसके बाद सवालों का जवाब इतनी साफ हैंडराइटिंग में लिखा है कि कंप्यूटर भी शरमा जाए. हर शब्द और लाइन को इस तरह से संवार कर लिखा है कि वो काफी खूबसूरत लग रहे हैं. कॉपी में लिखा सही है या गलत वो बाद की बात है, लेकिन टीचर प्रजेंटेशन देखकर ही काफी खुश हो गया.

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यूजर्स बोले, इस कॉपी के लिए पूरे नंबर बनते हैं

वीडियो को nitisha.education नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वाह क्या कॉपी लिखी है. एक और यूजर ने लिखा...इस कॉपी के लिए तो पूरे नंबर बनते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अगले बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से लिखकर आएंगे.

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