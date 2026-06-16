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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगPickpocket Viral Video: ट्रेन में जेबकतरे कैसे काटते हैं आपकी पॉकेट? वायरल वीडियो देखकर ठिकाने लग जाएंगे होश 

Pickpocket Viral Video: ट्रेन में जेबकतरे कैसे काटते हैं आपकी पॉकेट? वायरल वीडियो देखकर ठिकाने लग जाएंगे होश 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री का फोन चोरी होते देखा जा सकता है. वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है और ट्रेन यात्रा के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 16 Jun 2026 05:36 PM (IST)
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Pickpocket Viral Video: ट्रेन में चोरी, बस में चोरी, यहां तक कि भरे बाजार में भी चोरी होने के मामले सामने आते रहते हैं. ऐसे में जिस आदमी का सामान चोरी होता है उसे अंदाजा भी नहीं होता है कि उसका पर्स या फोन कब और कैसे चोरी हो गया. शातिर चोरों के बारे में तो अक्सर तरह-तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत कम ही होता है कि ऐसी चोरी कोई अपनी आंखों से पकड़ पाए.  ऐसे में इन दिनों एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख आदमी एक ही चीज बोल रहा है, "भाई दीदी तेरा जेब काट ले गई तू सोता ही रह." वहीं कई लोग बोल रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से शातिर चोर की वीडियो सामने आई है, कम से कम हर आदमी को पता तो चले कि ये शातिर चोर काम कैसे करते हैं. यही कारण है कि ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

भीड़ का फायदा उठाकर महिला ने निकाला फोन

वीडियो देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये वीडियो किसी नॉर्मल से स्लीपर ट्रेन का है, जिसमें ठीक-ठाक भीड़ भी नजर आती दिखाई दे रही है.  इसी बीच एक महिला इसी का फायदा उठाती है और जेब काट लेती है. वीडियो में एक आदमी ऊपर सीट पर आराम से बैठा हुआ है और बैठे-बैठे सो रहा है.  ऐसे में एक महिला नीचे खड़ी उसके जेब से चुपचाप उसका फोन निकाल लेती है. उसने इतनी शातिर तरीके से फोन निकाला कि उस आदमी को थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा कि कोई उसकी पॉकेट से कुछ निकाल रहा है.  इस वीडियो को उसी ट्रेन में मौजूद एक सफर कर रहे यात्री ने बना लिया. दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो के जरिए फोन चोरी करने वाली को पुलिस के हवाले कर दिया गया है. 

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वीडियो पर लोगों के मजेदार और अलग-अलग कमेंट्स

इस वीडियो के वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने तरह-तरह के कमेंट्स किए.  कोई इस वीडियो को मजाक में ले रहा है तो कोई इस वीडियो को स्क्रिप्टेड बता रहा है.  एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि, "लो हो गई भाई की यात्रा मंगलमय". एक अन्य यूजर ने लिखा, "बेचारा घोड़े बेच कर सोया हुआ है, नींद खुलेगी तो यात्रा का पता चलेगा." और अन्य यूजर ने लिखा, "बहुत ही शातिर चोर है भाई, गजब का हाथ साफ किया इसने" और एक अन्य यूजर ने लिखा, "अगर ये चोरी पकड़ी जाती तो ब्लेम आदमी पर ही लगा देती." इस तरह के हजारों कमेंट्स इस वीडियो के नीचे देखने को मिल रहे हैं. 

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Published at : 16 Jun 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Viral Train Incident Pickpocket Viral Video Train Theft Video Mobile Theft Viral Video
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