ट्रेन में जेबकतरे कैसे काटते हैं आपकी पॉकेट? वायरल वीडियो देखकर ठिकाने लग जाएंगे होश 

Pickpocket Viral Video: ट्रेन में चोरी, बस में चोरी, यहां तक कि भरे बाजार में भी चोरी होने के मामले सामने आते रहते हैं. ऐसे में जिस आदमी का सामान चोरी होता है उसे अंदाजा भी नहीं होता है कि उसका पर्स या फोन कब और कैसे चोरी हो गया. शातिर चोरों के बारे में तो अक्सर तरह-तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत कम ही होता है कि ऐसी चोरी कोई अपनी आंखों से पकड़ पाए. ऐसे में इन दिनों एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देख आदमी एक ही चीज बोल रहा है, "भाई दीदी तेरा जेब काट ले गई तू सोता ही रह." वहीं कई लोग बोल रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से शातिर चोर की वीडियो सामने आई है, कम से कम हर आदमी को पता तो चले कि ये शातिर चोर काम कैसे करते हैं. यही कारण है कि ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

भीड़ का फायदा उठाकर महिला ने निकाला फोन

वीडियो देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये वीडियो किसी नॉर्मल से स्लीपर ट्रेन का है, जिसमें ठीक-ठाक भीड़ भी नजर आती दिखाई दे रही है. इसी बीच एक महिला इसी का फायदा उठाती है और जेब काट लेती है. वीडियो में एक आदमी ऊपर सीट पर आराम से बैठा हुआ है और बैठे-बैठे सो रहा है. ऐसे में एक महिला नीचे खड़ी उसके जेब से चुपचाप उसका फोन निकाल लेती है. उसने इतनी शातिर तरीके से फोन निकाला कि उस आदमी को थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा कि कोई उसकी पॉकेट से कुछ निकाल रहा है. इस वीडियो को उसी ट्रेन में मौजूद एक सफर कर रहे यात्री ने बना लिया. दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो के जरिए फोन चोरी करने वाली को पुलिस के हवाले कर दिया गया है.

यह भी पढ़ेंः ₹350 बनाम ₹60 हेयरकट! ऐप vs लोकल सैलून की कीमत पर छिड़ी बहस, इंटरनेट पर मजेदार चर्चा

वीडियो पर लोगों के मजेदार और अलग-अलग कमेंट्स

इस वीडियो के वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने तरह-तरह के कमेंट्स किए. कोई इस वीडियो को मजाक में ले रहा है तो कोई इस वीडियो को स्क्रिप्टेड बता रहा है. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि, "लो हो गई भाई की यात्रा मंगलमय". एक अन्य यूजर ने लिखा, "बेचारा घोड़े बेच कर सोया हुआ है, नींद खुलेगी तो यात्रा का पता चलेगा." और अन्य यूजर ने लिखा, "बहुत ही शातिर चोर है भाई, गजब का हाथ साफ किया इसने" और एक अन्य यूजर ने लिखा, "अगर ये चोरी पकड़ी जाती तो ब्लेम आदमी पर ही लगा देती." इस तरह के हजारों कमेंट्स इस वीडियो के नीचे देखने को मिल रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः मां का दर्द देख रो पड़े लोग! मृत बच्चे को सीने से लगाए घूमती रही बंदरिया, VIDEO वायरल