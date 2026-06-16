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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग₹350 बनाम ₹60 हेयरकट! ऐप vs लोकल सैलून की कीमत पर छिड़ी बहस, इंटरनेट पर मजेदार चर्चा

₹350 बनाम ₹60 हेयरकट! ऐप vs लोकल सैलून की कीमत पर छिड़ी बहस, इंटरनेट पर मजेदार चर्चा

मुंबई निवासी अनिरुद्ध केजरीवाल ने अपने अनुभव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने घर पर हेयरकट के लिए Urban Company के जरिए ₹350 में सर्विस बुक की थी.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Jun 2026 07:01 AM (IST)
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तेजी से बढ़ती ऐप इकोनॉमी ने हमारी जिंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन क्या हम इस सुविधा के लिए जरूरत से ज्यादा कीमत चुका रहे हैं? मुंबई के एक शख्स का अनुभव अब इसी सवाल को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ रहा है. एक साधारण हेयरकट की कीमत में आए भारी अंतर ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम सुविधा के नाम पर कितना ज्यादा भुगतान कर रहे हैं.

₹350 बनाम ₹60 का हेयरकट, क्या है मामला

मुंबई निवासी अनिरुद्ध केजरीवाल ने अपने अनुभव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया. उन्होंने बताया कि उन्होंने घर पर हेयरकट के लिए Urban Company के जरिए ₹350 में सर्विस बुक की थी. लेकिन स्टाइलिस्ट के देर से आने की वजह से उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दी. इसके बाद जब वह बाहर निकले, तो उन्हें अपने घर के पास ही एक छोटा सा सैलून मिल गया, जहां उन्होंने सिर्फ ₹60 में हेयरकट करवाया.

सुविधा की असली कीमत क्या है

इस अनुभव के बाद अनिरुद्ध ने कहा कि दोनों जगह सर्विस में ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन कीमत में करीब 6 गुना अंतर था. उनके मुताबिक, ₹300 अतिरिक्त सिर्फ “सुविधा” की कीमत थी, यानी घर बैठे सर्विस मिलना. उन्होंने यह भी कहा कि भारत में कई बार ऐप पर मिलने वाली सर्विस और लोकल सर्विस देने वाले लोगों की स्किल लगभग समान होती है, फर्क सिर्फ प्लेटफॉर्म और सुविधा का होता है.

ऐप इकोनॉमी पर उठे बड़े सवाल

इस पोस्ट के बाद लोगों ने Instant delivery प्लेटफॉर्म्स के बिजनेस मॉडल पर भी चर्चा शुरू कर दी. कई यूजर्स का मानना है कि ये कंपनियां असल में प्रोडक्ट या सर्विस नहीं, बल्कि “सुविधा” बेचती हैं. यानी आपको समय बचाने, लाइन में न लगने और घर बैठे सब कुछ मिलने के लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं.

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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

इस मुद्दे पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आई. कुछ यूजर्स ने कहा कि वह खुशी-खुशी सुविधा के लिए ज्यादा पैसे देते हैं, क्योंकि इससे समय बचता है और झंझट खत्म होता है. एक यूजर ने लिखा, “महीने में एक बार घर पर हेयरकट मिल जाए, तो मैं इसके लिए पैसे देने को तैयार हूं.” वहीं कुछ लोगों ने कहा कि लोकल दुकानों और सर्विस प्रोवाइडर्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सस्ती और अच्छी सर्विस देते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Jun 2026 07:01 AM (IST)
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