मां का दर्द देख रो पड़े लोग! मृत बच्चे को सीने से लगाए घूमती रही बंदरिया, VIDEO वायरल

मां का प्यार इंसानों तक ही सीमित नहीं होता, ये एक बार फिर एक वायरल वीडियो ने साबित कर दिया है. उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से सामने आए एक वीडियो ने लोगों की आंखें नम कर दी हैं. इसमें एक बंदरिया अपने मृत बच्चे को सीने से लगाए घूमती नजर आ रही है, मानो उसे अभी भी जिंदा करने की कोशिश कर रही हो. यह भावुक दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर किसी को झकझोर रहा है.

मां का दर्द, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल

वायरल वीडियो में एक मादा बंदर अपने छोटे बच्चे के शव को कसकर पकड़े हुए दिखाई देती है. वह बार-बार उसे चूमती है, उसे सहलाती है और कभी-कभी उसे हिलाकर जैसे जिंदा करने की कोशिश करती है. आसपास मौजूद लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन बंदरिया अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती. यह नजारा साफ दिखाता है कि मां का दर्द और लगाव हर जीव में एक जैसा होता है.

कैसे वायरल हुआ यह वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आजाद भारत का आजाद नागरिक नाम के यूजर ने शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि मां का प्यार किसी सीमा में बंधा नहीं होता और यह घटना उसी का उदाहरण है. वीडियो सामने आने के बाद तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया. हालांकि, बच्चे की मौत कैसे हुई, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

हर दिल को छू गई यह घटना

यह वीडियो किसी खास घटना से ज्यादा अपने भावनात्मक असर के कारण चर्चा में है. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि जानवरों में भी मातृत्व की भावना बेहद मजबूत होती है. खासकर बंदरों में अपने बच्चों के प्रति लगाव इंसानों जैसा ही गहरा होता है, और यही वजह है कि ऐसे दृश्य लोगों को अंदर तक प्रभावित करते हैं.

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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

वीडियो देखने के बाद लोग खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाए. कई यूजर्स ने लिखा, “मां तो मां होती है, चाहे इंसान हो या जानवर.” वहीं कुछ ने कहा कि यह वीडियो दिखाता है कि भावनाएं सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं हैं. एक यूजर ने लिखा, “दिल टूट गया ये देखकर.” कुल मिलाकर, यह वीडियो लोगों को यह याद दिला रहा है कि मां का प्यार सबसे सच्चा और सबसे गहरा होता है, जो हर जीव में समान रूप से मौजूद है.

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