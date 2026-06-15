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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमां का दर्द देख रो पड़े लोग! मृत बच्चे को सीने से लगाए घूमती रही बंदरिया, VIDEO वायरल

मां का दर्द देख रो पड़े लोग! मृत बच्चे को सीने से लगाए घूमती रही बंदरिया, VIDEO वायरल

वायरल वीडियो में एक मादा बंदर अपने छोटे बच्चे के शव को कसकर पकड़े हुए दिखाई देती है. वह बार-बार उसे चूमती है, उसे सहलाती है और कभी-कभी उसे हिलाकर जैसे जिंदा करने की कोशिश करती है.

Reported By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Jun 2026 09:09 PM (IST)
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मां का प्यार इंसानों तक ही सीमित नहीं होता, ये एक बार फिर एक वायरल वीडियो ने साबित कर दिया है. उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से सामने आए एक वीडियो ने लोगों की आंखें नम कर दी हैं. इसमें एक बंदरिया अपने मृत बच्चे को सीने से लगाए घूमती नजर आ रही है, मानो उसे अभी भी जिंदा करने की कोशिश कर रही हो. यह भावुक दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और हर किसी को झकझोर रहा है.

मां का दर्द, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल

वायरल वीडियो में एक मादा बंदर अपने छोटे बच्चे के शव को कसकर पकड़े हुए दिखाई देती है. वह बार-बार उसे चूमती है, उसे सहलाती है और कभी-कभी उसे हिलाकर जैसे जिंदा करने की कोशिश करती है. आसपास मौजूद लोग इस दृश्य को देखकर भावुक हो जाते हैं, लेकिन बंदरिया अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती. यह नजारा साफ दिखाता है कि मां का दर्द और लगाव हर जीव में एक जैसा होता है.

कैसे वायरल हुआ यह वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आजाद भारत का आजाद नागरिक नाम के यूजर ने शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि मां का प्यार किसी सीमा में बंधा नहीं होता और यह घटना उसी का उदाहरण है. वीडियो सामने आने के बाद तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे देखा और शेयर किया. हालांकि, बच्चे की मौत कैसे हुई, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

हर दिल को छू गई यह घटना

यह वीडियो किसी खास घटना से ज्यादा अपने भावनात्मक असर के कारण चर्चा में है. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि जानवरों में भी मातृत्व की भावना बेहद मजबूत होती है. खासकर बंदरों में अपने बच्चों के प्रति लगाव इंसानों जैसा ही गहरा होता है, और यही वजह है कि ऐसे दृश्य लोगों को अंदर तक प्रभावित करते हैं.

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सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन

वीडियो देखने के बाद लोग खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाए. कई यूजर्स ने लिखा, “मां तो मां होती है, चाहे इंसान हो या जानवर.” वहीं कुछ ने कहा कि यह वीडियो दिखाता है कि भावनाएं सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं हैं. एक यूजर ने लिखा, “दिल टूट गया ये देखकर.” कुल मिलाकर, यह वीडियो लोगों को यह याद दिला रहा है कि मां का प्यार सबसे सच्चा और सबसे गहरा होता है, जो हर जीव में समान रूप से मौजूद है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 09:04 PM (IST)
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