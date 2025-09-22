फ्लाइट में बैठ महिला ने बनाया पास्ता! वीडियो देख यूजर्स बोले, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है
वीडियो की शुरुआत में महिला अपने कैमरे को विंडो पर घुमाती है जिसमें दिखता है कि वो बादलों के ऊपर उड़ रही है. इसके बाद वो अपनी सीट पर ही एक छोटा पेन निकालती है और उसमें आटा गूंथने लगती है.
सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते हैं जो देखकर लोग दंग रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे संभव है. अब ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला फ्लाइट में बैठे-बैठे ही पास्ता बना रही है. जी हां, सीधे हवा में, बादलों के ऊपर, सीट पर बैठे-बैठे ही पास्ता. वीडियो देखने के बाद लोग हैरानी और हंसी दोनों में फंस गए हैं. और इंटरनेट पर ये अब तक चर्चा का विषय बना हुआ है कि महिला ने ये किया तो किया कैसे?
महिला ने फ्लाइट में ही बना लिया फ्रेश पास्ता
वीडियो की शुरुआत में महिला अपने कैमरे को विंडो पर घुमाती है ताकि दिखा सके कि ये सब सच में फ्लाइट में हो रहा है और वो बादलों के ऊपर उड़ रही है. इसके बाद वो अपनी सीट पर ही एक छोटा पेन निकालती है और उसमें आटा गूंथने लगती है. हाथों की गति इतनी तेज और कुशल है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. आटा गूंथने के बाद महिला उसे रोल करती है और पास्ता का शेप देती है. पूरा प्रोसेस इतना नेचुरल और सहज लगता है कि किसी को यकीन ही नहीं होता कि ये फ्लाइट की सीट पर हो रहा है. और तो और फ्लाइट में इतनी छोटी जगह और टर्बुलेंस के बीच ये सब करना किसी चमत्कार से कम नहीं है.
View this post on Instagram
यह भी पढ़ें: Video: मौत कभी भी धमक सकती है! चाय की चुस्की ले रहे लोगों को कार ने कुचला, हादसा CCTV में कैद
यूजर्स को नहीं आ रहा यकीन, बोले वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है
वीडियो को buonapastaclub नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वो स्त्री है उससे सवाल नहीं करते, वो कुछ भी कर सकती है. एक और यूजर ने लिखा...कुछ लाइक्स के लिए करते हैं तो कुछ होशियारी दिखाने के लिए. लेकिन आपका ये अंदाज काफी प्यारा लगा. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...तुम्हें फ्लाइट में ये सब करने की इजाजत कैसे मिली पहले तो ये बताओ.
यह भी पढ़ें: 9 सेकेंड में 10 गुलाटी, तेज रफ्तार बाइक सवार को हुआ भयानक एक्सीडेंट, वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL