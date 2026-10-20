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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसौरव-रांका की गिरफ्तारी पर बोले संजय राउत, 'देश में तिरंगा नहीं फहरा सकते तो...'

सौरव-रांका की गिरफ्तारी पर बोले संजय राउत, 'देश में तिरंगा नहीं फहरा सकते तो...'

शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में मोदी जी की सरकार तिरंगा फहराने पर भी विरोध कर रही है, जिसका मतलब है कि देश में अराजकता फैलना तय है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 20 Oct 2026 01:13 PM (IST)
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शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यह सरकार सत्ता में बनी रहती है, तो देश में अराजकता फैलना तय है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और केवल सुप्रीम कोर्ट ही देश को बचा सकता है.

उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस देश में मोदी जी की सरकार तिरंगा फहराने पर भी विरोध कर रही है, जिसका मतलब है कि ये सरकार राष्ट्रभक्तों की सरकार नहीं है. संजय राउत ने कहा कि इसका मतलब एक ही है कि PM मोदी और शाह की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी सरकार लाना चाहती है और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी ऐसा ही करना चाहती है.

देश में तिरंगा नहीं फहरा सकते, तो क्या कर सकते हैं?

संजय राउत ने सवाल उठाया कि अगर लोग अपने ही देश में तिरंगा नहीं फहरा सकते, तो फिर वे क्या कर सकते हैं? उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति से देश में अराजकता फैलेगी, जिसकी जिम्मेदारी अमित शाह और पीएम मोदी की है और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए.

वहीं, अल्बानिया में विरोध प्रदर्शन के बीच फैली अराजकता को लेकर संजय राउत का एक बयान भी तेजी से फैल रहा है. शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने हाल ही में एक्स पोस्ट में लिखा था कि अल्बानिया के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को जला दिया है. लोग गुस्से में थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट प्रधानमंत्रियों की मदद कर रहा था. भारत को इससे सबक लेना चाहिए.

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संजय राउत के बयान पर भड़के आनंद दुबे

शिवसेना यूबीटी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने वाले आनंद दुबे ने संजय राउत के बयान पर भड़कते हुए पलटवार करते हुए कहा कि, 'हमारे देश में कसाई के मनाने से गाय माता नहीं मरा करतीं. इसी तरह अगर कोई हमारे देश को अल्बानिया की तरह जलाए जाने की कामना कर रहा है, तो कभी सफल नहीं होगा.'

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 20 Oct 2026 01:13 PM (IST)
Tags :
PM Modi MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
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