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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसरकार तो डर... ट्रेन-मेट्रो रद्द के फैसले से भड़के यूजर्स, CJP पर क्या कहा?

सरकार तो डर... ट्रेन-मेट्रो रद्द के फैसले से भड़के यूजर्स, CJP पर क्या कहा?

दिल्ली में CJP के प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों पर पाबंदी और ट्रेनों के रद्द होने से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. जानें यूजर्स कैसे मीम्स और रिएक्शन्स के जरिए अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 09 Oct 2026 04:30 PM (IST)
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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशन बंद करने और ट्रेनों को रद्द करने के फैसले ने सोशल मीडिया पर भी बहस छेड़ दी है. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं. कहीं इसे सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी कदम बताया जा रहा है, तो कहीं यूजर्स इसे विरोध की आवाज को सीमित करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स तो केवल मीम्स शेयर करने में व्यस्त है.

दिल्ली पुलिस के ट्रांसपोर्ट रेंज ने DMRC को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था के तहत केंद्रीय, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली के 57 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एक्जिट बंद रखने का प्रस्ताव दिया है. वहीं रेलवे से जुड़ी रिपोर्टों के अनुसार, 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी रद्द की गई हैं. ऐसे में कई यूजर्स सोशल मीडिया पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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यूजर्स शेयर कर रहे मजेदार मीम्स 

दिल्ली में हो रहे CJP प्रोटेस्ट के कारण मेट्रो और ट्रेनों के बंद होने से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. सबसे ज्यादा परेशान छात्रों और ऑफिस जाने वाले लोगों को हो रही. हालांकि लोगों के लिए यह परेशानी से ज्यादा एक मीम फेस्टिवल जैसा दिखाई पड़ता है. लोग अपनी परेशानी को मजेदार अंदाज में शेयर कर रहे हैं, जिसे देख दूसरे लोगों ने सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर करना शुरू कर दिए हैं. यूजर्स एक दूसरे की पोस्ट पर फनी कमेंट्स कर रहे हैं. 

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ऑटो वालों की चांदी

CJP के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच सामने आए एक वीडियो में बैरिकेडिंग के कारण रास्ता बंद नजर आ रहा है, जबकि सड़क पर बसों, कारों और ऑटो की लंबी लाइन दिखाई दे रही हैं. वीडियो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करती हैं. एक यूजर ने इस पर बड़े ही मजेदार अंदाज से कमेंट में लिखा कि अब ऑटो वालों की तो चांदी हो जाएगी.. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन अब तो लंच टाइम हो गया है. वहीं दूसरे यूजर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे साथ भी यही हुआ है.

मेट्रो बंद होने पर तंज

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने दिल्ली में 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने और कुछ ट्रेनों के रद्द होने की खबर पर पोस्ट किया है. पोस्ट में यूजर ने लिखा है ‘ जब, मुझे नहीं पता’ कहकर कुछ भी करना आम बात बन जाए. पोस्ट में भारी सड़क यातायात के चलते मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और ट्रेनों को रद्द किए जाने की बात का जिक्र करते हुए फेसपाम इमोजी भी लगाया गया है. इस वायरल पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है. एक यूजर ने मजेदार अंदाज में कमेंट कर कहा कि अगर अब मेट्रो बंद हो गई है, तो ऑफिस की छुट्टी हो जाएगी. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि एक साधारण से प्रदर्शन के लिए मेट्रो बंद करने की क्या जरूरत है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 04:30 PM (IST)
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