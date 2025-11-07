Video: हाई हील्स की तरह होता है ससुराल, लड़की ने बताई गजब की बात, लोग बोले- दिल छू लिया
Viral Video: सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला ने ससुराल की तुलना हील वाली सैंडल से करते हुए रिश्तों की अहमियत समझाई. देखें वायरल वीडियो.
Social Media Viral Video: आजकल सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां लोग अपनी सोच, भावनाएं और जीवन के अनुभव बड़ी बेबाकी से साझा करते हैं. अक्सर यहां कोई न कोई ऐसा वीडियो सामने आ जाता है जो दिल को छू जाता है या लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला ने अपने ससुराल और रिश्तों की अहमियत को बहुत ही सधी हुई और दिल छू लेने वाली बातों के जरिए समझाया है.
महिला ने हील वाली सैंडल से ससुराल की अहमियत बताई
वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला हील वाली सैंडल पहनकर धीरे-धीरे उठती है और कुछ कदम चलकर कैमरे की ओर आती है. उसके बाद वह अपने ससुराल के अनुभव को एक बेहद खूबसूरत उदाहरण के साथ समझाती है. महिला कहती है, ''ससुराल भी हील वाली सैंडल की तरह होता है, जिसमें चलना शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है और पैर डगमगाते हैं, लेकिन जब चलना आ जाता है तो इंसान का कद और इज्जत दोनों ऊंचे हो जाते हैं.''
ससुराल की बारे में लड़कियों थोड़ी गौर से सुन लीजिए..— Khadiza (@Khadiza_kbc) November 7, 2025
शादी के बाद एक लड़की की इज्जत ससुराल से बढ़कर कोई नहीं दे सकती..
बस ससुराल इंसान की होनी चाहिए ,
आपको भी ऐसी लगती है किया ? pic.twitter.com/LhJVYwAhGY
महिला आगे कहती है, ''शुरुआत में ससुराल का माहौल थोड़ा नया और चुनौती भरा लगता है, लेकिन जब कोई महिला वहां अपने मन से ढल जाती है और सच्चे दिल से रिश्तों को निभाने लगती है तो उसे घर में सम्मान और प्यार दोनों मिलता है.''
महिला के लिए ससुराल ही है उसका असली घर- लड़की
महिला ने आज की पीढ़ी को कहा कि हमारे मां-बाप हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते, भाई तब तक साथ देते हैं जब तक उनकी अपनी जिंदगी शुरू नहीं हो जाती. शादी के बाद एक महिला के लिए ससुराल ही उसका असली घर बन जाता है. ससुराल में कभी-कभी थोड़ी किचकिच, थोड़ी परेशानी जरूर होती है, लेकिन जो इज्जत, अपनापन और मान वहां मिलता है. वह दुनिया के किसी पैसे, नौकरी या शहर से नहीं मिल सकता.
यह वीडियो लाखों लोगों के दिल को छू गया है. कई यूजर्स ने कमेंट कर कहा कि महिला ने बहुत सच्ची और समझदारी भरी बात कही है. किसी ने लिखा कि आज के जमाने में ऐसी सोच बहुत कीमती है, तो किसी ने कहा कि हर लड़की को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए.
