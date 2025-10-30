ट्रेन में चोरी हो गया पर्स तो गुस्से में महिला ने तोड़ दिया एसी कोच का सीसा, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर आए दिन लोगों के गुस्से से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कई वीडियो लोगों के लड़ाई झगड़े से होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी फिलहाल खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक महिला यात्री ने गुस्से में आकर एसी कोच की विंडो का शीशा तोड़ दिया.

बताया जा रहा है की यात्रा के दौरान महिला का पर्स चोरी हो गया, जिसमें पैसे, मोबाइल और जरूरी कागजात रखे थे, जिसके चलते गुस्से में आकर महिला ने एसी कोच की विंडो का शीशा तोड़ दिया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग महिला पर भड़कते हुए भी दिखाई दिए.



वीडियो में क्या दिखाई दिया?



सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो @Vakil_sahab029 के अकाउंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया. वहीं यह वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए @Vakil_sahab029 ने लिखा कि गाड़ी संख्या 20957 इंदौर से दिल्ली, दिल्ली पहुंचते ही एक महिला का पर्स चोरी हुआ, इसके बाद पुलिस और प्रशासन से कोई भी मदद न मिलने से आहत महिला ने एसी कोच में जहां बैठी थी उसी खिड़की पर कांच फोड़ कर अपना गुस्सा उतारने लगी. शेयर किए गए वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रेन के एसी कोच में सीट पर बैठी महिला ने प्लास्टिक का बोर्ड उठाकर एसी कोच की खिड़की पर मारना शुरू कर दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला बार-बार शीशे पर मार रही है और कह रही है कि मेरा पर्स लाकर दो, नहीं तो मैं नहीं रुकूंगी. वहीं महिला के पास उसकी छोटी बच्ची भी बैठे हुए दिखाई दे रही है. जबकि आसपास के यात्री उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह किसी की बात नहीं सुनती. वहीं एसी कोच का शीशा टूटने के बाद कांच के टुकड़े महिला और बच्ची के आस-पास भी गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं.

महिला का वीडियो देख लोगों का फूटा गुस्सा



इस घटना का वीडियो रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो को देखकर कई लोगों ने महिला के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा कि चोरी के बाद उसकी मदद की जानी चाहिए थी. वहीं कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि गुस्से में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि मुझे बच्चें के लिए बहुत बुरा लग रहा है, किसी को उसे वहां से हटाना चाहिए था. वहीं एक यूजर कमेंट करता है कि यह पूरी तरह से पागलपन है, ट्रेन का कांच तोड़ने से महिला का पर्स वापस नहीं मिल जाएगा.

