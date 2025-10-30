Social Media Viral Video: शादी का मौसम आते ही इंटरनेट पर हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ जाती है. हर कोई अपनी शादी को खास बनाने की कोशिश में रहता है, चाहे डेकोरेशन हो, ड्रेस हो या फिर एंट्री स्टाइल. आजकल सोशल मीडिया पर शादियों से जुड़े वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, जहां कभी दूल्हे की मस्त एंट्री चर्चा में रहती है, तो कभी दुल्हन के डांस पर लोग फिदा हो जाते हैं.

इसी बीच एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है. इस वीडियो में दुल्हन की खुशी और उसके एक्सप्रेशन देखकर हर कोई मुस्कुरा उठता है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म manozbnasalofficial_01 पर शेयर किया गया है और कुछ ही समय में इसे हजारों लोगों ने देख लिया है.

दुल्हन की शानदार एंट्री ने जीता सबका दिल

वीडियो की शुरुआत दुल्हन की ग्रैंड एंट्री से होती है.. जैसे ही वह अपनी सुंदर से सजे-धजे वेन्यू पर आती है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं. लेकिन असली मजा तो तब शुरू होता है जब दुल्हन की नजर अपने दूल्हे पर पड़ती है.

दूल्हे को देखते ही दुल्हन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता. चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक और मन में एक्साइटमेंट. इन सबका मिलाजुला असर कुछ ऐसा होता है कि वह खुद को रोक नहीं पाती और एंट्री पर ही डांस करने लगती है. पालकी गाना बजते ही दुल्हन झूम उठती है और जोश में आकर जोरदार ठुमके लगाने लगती है. दुल्हन का यह क्यूट और एनर्जेटिक डांस देखकर हर कोई तालियां बजाने लगता है और उसकी इस प्यारी मस्ती को देखकर हैरान रह जाते हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने कमेंट्स की लाइन लगा दी. किसी ने लिखा, वाह ऐसी खुश दुल्हन बहुत कम देखने को मिलती है, तो दूसरे यूजर ने कहा दूल्हे को देखकर जो खुशी दुल्हन के चेहरे पर दिखी, वही असली प्यार है. कई लोगों ने तो इस वीडियो को शादी का सबसे क्यूट मोमेंट तक बता दिया. वीडियो को लगातार शेयर किया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि यह वीडियो सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है.



