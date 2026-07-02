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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगCement Theft Viral Video: सड़क बनी नहीं, उससे पहले ही सीमेंट चुरा ले गए लोग, वायरल वीडियो देख पूरा इंटरनेट रह गया दंग 

Cement Theft Viral Video: सड़क बनी नहीं, उससे पहले ही सीमेंट चुरा ले गए लोग, वायरल वीडियो देख पूरा इंटरनेट रह गया दंग 

Cement Theft Viral Video: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर ताजा सीमेंट बिछाया जा रहा था. इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और सड़क से गिला सीमेंट निकाल कर बर्तन में चुरा कर ले जा रहे हैं.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 02 Jul 2026 01:45 AM (IST)
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Cement Theft Viral Video: आपने सोशल मीडिया पर अक्सर देश के अलग-अलग हिस्सों से कई ऐसे वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे, जिनमें रातों-रात बड़ी से बड़ी चीज गायब हो जाती है. कहीं पूल गायब हो जाता है तो कहीं टावर ही चोरी हो जाता है. इन वीडियो से जुड़ा ही एक वीडियो इस बार भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. दरअसल वायरल हो रहे क्लिप में सड़क अभी पूरी तरह बनी भी नहीं होती है कि कुछ लोग उस सड़क के दूसरी ओर से सीमेंट चुरा कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि सड़क का निर्माण पूरा होने और सीमेंट सूखने से पहले ही लोग उसे खोदकर अपने बर्तनों और बाल्टियों में भरकर चुरा कर ले गए. इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और मजेदार रिएक्शन आए. 

सड़क बनी नहीं, उससे पहले ही सीमेंट चुरा ले गए लोग 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर ताजा सीमेंट बिछाया जा रहा था. इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और सड़क से गिला सीमेंट निकाल कर जो उन्हें बर्तन मिल रहे थे, उन्हीं में चुरा कर ले जा रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो मध्य प्रदेश का है, हालांकि वीडियो की जगह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरान है कि जिस सड़क का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ उससे पहले ही लोग सीमेंट निकालने लगे. कई यूजर्स इसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने इस पर तंज कसते हुए मजेदार कमेंट्स भी किए. 

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यूजर्स बोले-मेरा देश सच में बदल रहा है 

यह वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन लोगों के रिएक्शन से भर गया. एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया फ्री का बुखार भी मिल जाए, तो यह लोग उसे भी ले जाएंगे भारत में कमी वाली मानसिकता की कोई सीमा नहीं है. दूसरे ने मजाक के अंदाज में कहा कोई इस वीडियो को रिवर्स करके चला दो, शायद सीमेंट वापस सड़क पर चढ़ जाए. एक और यूजर ने कमेंट किया यह वीडियो मध्य प्रदेश का है, पोस्ट में राज्य का नाम भी लिखना चाहिए था. वहीं एक यूजर ने नाराजगी जताते हुए कहा ऐसी देहाती मानसिकता ही देश की सबसे बड़ी समस्या है. कई लोगों ने वीडियो को देखकर राज्य का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा पहले लगा बिहार होगा, इसके जवाब में दूसरे ने लिखा नहीं यह मध्य प्रदेश का वीडियो बताया जा रहा है.  एक और यूजर ने कमेंट किया जब पोस्ट में राज्य का नाम ही नहीं लिखा तो हर कोई बिहार का नाम क्यों लेने लगा. वहीं एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा हराम की खाने की आदत हो गई है, एक और यूजर ने तंज कसते हुए कमेंट किया मेरा देश सच में बदल रहा है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 Jul 2026 01:45 AM (IST)
Tags :
Road Construction Cement Theft Viral Video Wet Cement Viral Video Road Cement Theft
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