ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट ने टीचर को केमिस्ट्री में कहा I Love You, यूजर्स बोले- प्यारी समझ गई

खूबसूरत सिर्फ एक्ट्रेस या हसीनाएं ही नहीं होती, आजकल की महिला टीचर्स ने भी हर तरफ आग लगा रखी है. ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, Cuteness की रेस हर ओर लगी हुई है. ऐसे में बच्चे बेचारे क्या करें, पढ़ाई में दिल लगाएं या फिर अपने होश संभालें. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला टीचर ऑनलाइन क्लास ले रही होती है तभी एक स्टूडेंट उन्हें खास अंदाज में I love you कह देता है. पहले तो मैम भी समझ नहीं पाती लेकिन जब उन्हें पता लगता है तो उनका रिएक्शन देखने लायक होता है.

टीचर को छात्र ने किया फ्लर्ट

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हसीन और खूबसूरत मैम बच्चों को कैमिस्ट्री पढ़ा रही होती है. लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि वो शर्म से लाल तो होती ही हैं उनका क्यूट सा रिएक्शन भी वायरल हो जाता है. जी हां, ऑनलाइन क्लास में एक छात्र उन्हें आई लव यू कह देता है.

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स्टूडेंट ने केमिस्ट्री में कहा I love You

दरअसल, क्लास के दौरान वो अपने फोन में स्टूडेंस्ट्स के ऑनलाइन डाउट पढ़ रही होती हैं लेकिन तभी एक स्टूडेंट उन्हें कहता है I Love Gold without 'A' पहले तो मैम समझ नहीं पाती लेकिन जब वो अपना केमिस्ट्री वाला दिमाग लगाती है तो उन्हें सब समझ आ जाता है. दरअसल, आवर्त सारणी में गोल्ड यानी सोने को AU लिखा जाता है. ऐसे में अगर गोल्ड को विद आउट A लिखेंगे तो वो I love you बनेगा. बस यहीं से वायरल होती है मैम की क्यूट सी मुस्कान.

वायरल हुआ क्यूट मोमेंट

जैसे ही मैम को माजरा समझ आता है वो पहले तो शरमा जाती है फिर दबी हुई मुस्कुराहट से कहती है कि बेटा जिस उम्र में तुम हो उस उम्र में मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि पढ़ाई ज्यादा काम आएगी. जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला. अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स इसे लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

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यूजर्स ने लिए मजे, बोले- प्यारी समझ गई

वीडियो को memeneticx नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐ प्यारी समझ गई. एक और यूजर ने लिखा...मैम की मुस्कान बता रही है कि वो शरमा गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेटा पढ़ाई कर ले, मैम सही कह रही है कि ये सब काम नहीं आने वाला.

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