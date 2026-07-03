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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट ने टीचर को केमिस्ट्री में कहा I Love You, यूजर्स बोले- प्यारी समझ गई

Video: ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट ने टीचर को केमिस्ट्री में कहा I Love You, यूजर्स बोले- प्यारी समझ गई

महिला टीचर ऑनलाइन क्लास ले रही होती है तभी एक स्टूडेंट उन्हें खास अंदाज में I love you कह देता है. पहले तो मैम भी समझ नहीं पाती लेकिन जब उन्हें पता लगता है तो उनका रिएक्शन देखने लायक होता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Jul 2026 10:49 AM (IST)
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खूबसूरत सिर्फ एक्ट्रेस या हसीनाएं ही नहीं होती, आजकल की महिला टीचर्स ने भी हर तरफ आग लगा रखी है. ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, Cuteness की रेस हर ओर लगी हुई है. ऐसे में बच्चे बेचारे क्या करें, पढ़ाई में दिल लगाएं या फिर अपने होश संभालें. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला टीचर ऑनलाइन क्लास ले रही होती है तभी एक स्टूडेंट उन्हें खास अंदाज में I love you कह देता है. पहले तो मैम भी समझ नहीं पाती लेकिन जब उन्हें पता लगता है तो उनका रिएक्शन देखने लायक होता है.

टीचर को छात्र ने किया फ्लर्ट

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक हसीन और खूबसूरत मैम बच्चों को कैमिस्ट्री पढ़ा रही होती है. लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि वो शर्म से लाल तो होती ही हैं उनका क्यूट सा रिएक्शन भी वायरल हो जाता है. जी हां, ऑनलाइन क्लास में एक छात्र उन्हें आई लव यू कह देता है.

 
 
 
 
 
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स्टूडेंट ने केमिस्ट्री में कहा I love You

दरअसल, क्लास के दौरान वो अपने फोन में स्टूडेंस्ट्स के ऑनलाइन डाउट पढ़ रही होती हैं लेकिन तभी एक स्टूडेंट उन्हें कहता है I Love Gold without 'A' पहले तो मैम समझ नहीं पाती लेकिन जब वो अपना केमिस्ट्री वाला दिमाग लगाती है तो उन्हें सब समझ आ जाता है. दरअसल, आवर्त सारणी में गोल्ड यानी सोने को AU लिखा जाता है. ऐसे में अगर गोल्ड को विद आउट A लिखेंगे तो वो I love you बनेगा. बस यहीं से वायरल होती है मैम की क्यूट सी मुस्कान.

वायरल हुआ क्यूट मोमेंट

जैसे ही मैम को माजरा समझ आता है वो पहले तो शरमा जाती है फिर दबी हुई मुस्कुराहट से कहती है कि बेटा जिस उम्र में तुम हो उस उम्र में मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि पढ़ाई ज्यादा काम आएगी. जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला. अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स इसे लेकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

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यूजर्स ने लिए मजे, बोले- प्यारी समझ गई

वीडियो को memeneticx नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐ प्यारी समझ गई. एक और यूजर ने लिखा...मैम की मुस्कान बता रही है कि वो शरमा गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेटा पढ़ाई कर ले, मैम सही कह रही है कि ये सब काम नहीं आने वाला. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 10:45 AM (IST)
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