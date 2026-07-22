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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे? अखिलेश के बयान से भावुक हुए यूजर्स, बोले- गर्दा उड़ा दिए भइया

Video: क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे? अखिलेश के बयान से भावुक हुए यूजर्स, बोले- गर्दा उड़ा दिए भइया

दरअसल, सोशल मीडिया पर संसद के मानसून सत्र का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोकसभा में सांसद अखिलेश यादव सरकार पर तीखा हमला बोलते दिखाई दे रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Jul 2026 02:53 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पिछले करीब एक महीने से चल रहे सीजेपी प्रोटेस्ट ने अब बड़ा रूप ले लिया है. 20 जुलाई को संसद कूच की ओर जब प्रदर्शकारी बढ़े तो पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई जिसके बाद लाठियां चलीं, आंसू गैस के गोले दागे गए और न जाने क्या क्या. इसी बीच संसद का मानसून सत्र भी 2 दिनों की देरी से शुरू हुआ, लेकिन इसके शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को घेरा और समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बेटियों के साथ पुलिस के सलूक को लेकर सरकार के खिलाफ संसद में जमकर हमला बोला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यूजर्स अखिलेश यादव के गुस्से को जायज ठहराते और उनकी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं.

संसद में गरजे अखिलेश यादव, बोले बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे?

दरअसल, सोशल मीडिया पर संसद के मानसून सत्र का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोकसभा में सांसद अखिलेश यादव सरकार पर तीखा हमला बोलते दिखाई दे रहे हैं. संसद में सत्ता पक्ष के सामने अखिलेश ने कहा...अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का इस्तीफे की कोई बात नहीं है, वो तो हम कभी भी ले लेंगे. बात छात्रों के अधिकारों की है, उनके साथ हुए बर्ताव की है. छात्रों के सिर फोड़े गए, डंडे मारे गए बेटियों तक के कपड़े फाड़े गए. क्या आप बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे?" इसके बाद तो मानों अखिलेश यादव का गुस्सा और बढ़ गया.

 
 
 
 
 
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20 जुलाई को प्रदर्शन ने ले लिया था बड़ा रूप

वीडियो में अखिलेश यादव काफी गुस्से में दिख रहे हैं और सत्ता पक्ष से सीधे सवाल करके नजर आ रहे हैं. आपको बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के मुखिया अभिजीत दीपके और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने धरना देना शुरू किया था. जिसके बाद सोनम वांगचुक ने आमरण अनशन किया और हालत बिगड़ने पर प्रशासन उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले गया. 20 जुलाई को प्रदर्शन ने बड़ा रूप लिया और प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने संसद भवन की ओर कूच कर दिया जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई.

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यूजर्स बोले, गर्दा उड़ा दिए भइया

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया जा रहा है. जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अखिलेश भइया तो गर्दा उड़ा दिए. एक और यूजर ने लिखा...विपक्ष को छात्रों का साथ देना चाहिए और मृतक छात्रों को इंसाफ दिलाने में आगे आना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेटियों के कपड़े फाड़ने का अधिकार किसने दे दिया? जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 02:53 PM (IST)
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